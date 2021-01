Corona Weil die Durchführung der Landsgemeinde 2021 ungewiss ist: Innerrhoder Regierung bereitet neue Verordnung für ausserordentliche Urnenabstimmungen vor Ob die Landsgemeinde Ende April angesichts der epidemiologischen Lage durchgeführt werden kann, ist noch unklar. Der definitive Entscheid fällt Mitte Februar. Im Falle eines Falles würden erneut Urnenabstimmungen stattfinden. Das genaue Verfahren wird in einer neuen Verordnung geregelt, die an der Februarsession im Grossen Rat behandelt wird. Claudio Weder 19.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Grossveranstaltung wie die Landsgemeinde wird auch im Jahr 2021 kaum möglich sein. Bild: Hanspeter Schiess (Appenzell, 28. April 2019)

Zu Tausenden versammeln sich die Innerrhoder Stimmbürgerinnen und Stimmbürger jeweils am letzten Sonntag im April auf dem Landsgemeindeplatz in Appenzell, um über die wichtigsten politischen Geschäfte des Kantons abzustimmen. In Zeiten von Corona ist ein politischer Anlass dieser Grössenordnung jedoch kaum denkbar.

Nachdem die Landsgemeinde im vergangenen Jahr abgesagt werden musste und stattdessen erstmalig ein kantonaler Urnengang stattgefunden hatte, steht die reguläre Durchführung im April 2021 erneut auf der Kippe: «Aktuell wissen wir noch nicht, ob wir die Landsgemeinde aufgrund der epidemiologischen Lage durchführen können», sagt Landammann Roland Inauen. Dasselbe gilt für die Bezirksgemeinden im Mai. Über eine Durchführung oder Absage entscheidet die Standeskommission um Mitte Februar.

Landammann Roland Inauen.



Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Klar ist hingegen: Wenn die Landsgemeinde 2021 abgesagt werden müsste, würden erneut Urnenabstimmungen stattfinden. Das Datum wird von der Standeskommission festgelegt. Über einen möglichen Termin kann Roland Inauen noch keine Auskunft geben. Das Datum wäre aber nicht an jenes der Landsgemeinde gebunden.

Neue Verordnung kommt in den Grossen Rat

Für einen erneuten kantonalen Urnengang wäre Innerrhoden gewappnet – zumindest in rechtlicher Hinsicht. Auf Antrag der Staatswirtschaftlichen Kommission (StwK) des Grossen Rates hat die Standeskommission einen Entwurf für eine neue Verordnung erarbeitet, die das Verfahren für ausserordentliche Urnenabstimmungen im Kanton sowie den Bezirken regelt. Die Vorlage kommt am 8. Februar in den Grossen Rat. Ist dieser damit einverstanden, ist die Verordnung per sofort gültig.

Für den ausserordentlichen Urnengang am 23. August 2020 bildete der Standeskommissionsbeschluss vom 9. Juni 2020 die rechtliche Grundlage. «Dieser Noterlass regelte jedoch nur punktuell jene Urnenabstimmungen für den Kanton und die Bezirke, deren Versammlungen im vergangenen Jahr nicht durchgeführt werden konnten», erklärt Inauen. Im Unterschied zu jenem Beschluss soll mit der neuen Verordnung nicht mehr nur ein einzelner Fall geregelt werden:

«Wir wollen eine gesetzliche Grundlage schaffen, die in der Zukunft für jegliche Notsituation angewendet werden kann.»

Veränderungen gibt es etwa beim Wahlmodus. Gemäss der neuen Verordnung sollen bei Bestätigungswahlen Amtsträgerinnen und Amtsträger, bei denen keine Gegenvorschläge gemacht werden, automatisch als gewählt gelten. Diese Personen müssen daher an den Urnenabstimmungen nicht mehr gewählt werden. «Dies entspricht dem Modus an der Landsgemeinde, wo ebenfalls nicht ausgemehrt wird, wenn eine bisherige Amtsträgerin oder ein bisheriger Amtsträger keinen Gegenvorschlag erhält», sagt Inauen. Anders bei der Wahl des Landammanns: Wie an den Landsgemeinden soll bei der Wahl des regierenden Landammanns und der Vertretung im Ständerat immer ausgemehrt werden. Dies gilt sowohl für Bestätigungs- als auch für Neuwahlen.

Gegenvorschläge können auch von Einzelpersonen eingereicht werden

Ebenso übernimmt die Standeskommission den Vorschlag der StwK in die Verordnung, dass Gegenvorschläge auch nur von einer einzigen Person eingebracht werden können. Im vergangenen Jahr war es so, dass Gegenvorschläge vorgängig mit mindestens zehn Unterschriften eingereicht werden mussten. «Dieses neue Prozedere soll jenem der Landsgemeinde entsprechen, wo es jedem Bürger und jeder Bürgerin frei steht, bei Wahlen Namen in den Ring zu rufen», sagt Inauen. Diese Neuerung sei jedoch umstritten:

«Wir befürchten einen erheblichen Anstieg des administrativen Aufwands, sollten viele Einzelmeldungen eingehen.»

Nicht zuletzt will die Standeskommission auch verhindern, dass sich durch einen allfälligen Urnengang die Amtszeiten von zurücktretenden Behördenmitgliedern verlängern. Dies war etwa im Jahr 2020 der Fall, als die zurücktretende Gesundheitsdirektorin Antonia Fässler wegen der abgesagten Landsgemeinde im April bis zum ausserordentlichen Urnengang Ende August im Amt bleiben musste. «Um die Fristen zu minimieren, ist es uns wichtig, Beschlüsse über die Durchführung oder Absage von Lands- oder Bezirksgemeinden frühzeitig zu fassen und den Termin für den Urnengang rechtzeitig zu kommunizieren», sagt Inauen.