Umsatzeinbussen von bis zu 75 Prozent: Corona versalzt den Wirten im Appenzellerland nach wie vor die Suppe Nach der Wiedereröffnung haben viele Gastrobetriebe im Appenzellerland zu kämpfen. Massive Umsatzeinbussen werden verzeichnet. Der Neustart verläuft harzig. Astrid Zysset 27.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach der Wiedereröffnung bleiben in vielen Restaurants die Gäste noch aus. Hohe Umsatzeinbussen sind die Folge. Jean-Christophe Bott / KEYSTONE (Lausanne, 16. Mai 2020)

Fast zwei Monate mussten die Restaurants coronabedingt schliessen. Nach der Wiedereröffnung war die Hoffnung der Gastrobetreiber gross, die ausgebliebenen Einnahmen zwischen Mitte März und Mitte Mai wieder wettzumachen. Doch der Neustart verläuft harzig. Gemäss einer Mitteilung des Branchenverbandes Gastrosuisse würden viele Restaurants, Hotels und Cafés in der Schweiz derzeit gerade mal 40 Prozent ihrer Umsätze im Vergleich zum Vorjahr erwirtschaften.

Eine Umfrage bei den Wirten in Appenzell Innerrhoden wie auch Ausserrhoden zeigt: Lukrativ ist der Betrieb eines Restaurants derzeit tatsächlich nicht. Geschuldet ist dies einerseits dem Umstand, dass die Gäste ausbleiben. Viele getrauen sich noch nicht, für ein Bier oder einen Kaffee einzukehren. Andererseits muss zwischen den Tischen ein Abstand von zwei Metern eingehalten werden, maximal vier Personen dürfen an einer Tafel Platz nehmen. Diese Vorgaben führen zusätzlich dazu, dass ein rentabler Betrieb kaum möglich erscheint.

Noch kaum Einnahmen in diesem Jahr

Besonders hart getroffen hat es das Hotel Restaurant Linde in Heiden. Umbaubedingt war der Betrieb von Januar bis Ende März geschlossen. Danach kam der Lockdown. Grössere Einnahmen fehlen daher seit Anfang Jahr. Aktuell schreibt der Betrieb rote Zahlen, erwirtschaftet gerade mal noch 25 Prozent des Vorjahresumsatzes. Besonders schmerzlich findet Geschäftsführerin Kasia Balinska Thurnheer die vielen Absagen im Hotelbereich.

Der historische Saal in der Linde wird derzeit als Restaurant genutzt. Benjamin Manser

«Wir waren eigentlich für Wochen ausgebucht gewesen. Jetzt sind gerade mal vier von 18 Zimmern belegt.»

Aber auch Hochzeiten und Bankette kann der Betrieb nicht ausrichten. Im grossen Saal stehen Esstische; so konnte sich das Restaurant zumindest etwas vergrössern. Bis zu 40 Personen finden jetzt Platz. Doch die Gäste bleiben grossmehrheitlich noch aus. Balinska Thurnheer sieht es dennoch positiv: «Wir werden von vielen Wanderern und Ausflüglern besucht. Diese sind jetzt unterwegs. Und für jene haben wir gerne unseren Betrieb wieder geöffnet.»

Hoffen auf Lockerung der Schutzmassnahmen

Auf schönes Wetter angewiesen ist auch René Moser, Pächter des Restaurants Sonne am Landsgemeindeplatz in Appenzell. Lassen es die Witterungsbedingungen zu, kann er im Biergarten die Gäste bedienen. Dort finden unter Wahrung der Abstandsregeln 80 Personen Platz. Kann er lediglich die Gaststube nutzen, lohnt sich der Betrieb nicht.

Noch sind viele Gäste nicht in die Restaurants zurückgekehrt. Die Gastrobetriebe verzeichnen deshalb derzeit massive Einbussen.

Walter Schwager / ARC

Im Innern des Restaurants stehen nur 20 der ursprünglich 55 Sitzplätze zur Verfügung. Darum gilt in Mosers Betrieb: Scheint die Sonne, kann er schwarze Zahlen schreiben. Die Nachfrage seitens der Gäste sei da. Nur die Platzverhältnisse verunmöglichen einen Normalbetrieb. Immerhin: Zwei Drittel des Vorjahresumsatzes kann Moser derzeit erwirtschaften. «Das ist nicht schlecht», sagt er.

«Trotzdem hoffen wir auf eine baldige Lockerung der Schutzmassnahmen.»

Grosser Andrang in Bühler

Verhältnismässig gut laufen auch die Geschäfte im Landgasthof Sternen in Bühler. Pächter Ralph Frischknecht kann derzeit rund die Hälfte des regulären Umsatzes erwirtschaften. «Die Nachfrage ist da, der Platz jedoch nicht.» Auf Grund der Abstandsregeln können noch zirka 60 Prozent der regulären Plätze genutzt werden. Besetzen viele Paare einen Vierertisch, sind es lediglich 40 Prozent.

Yvonne und Ralph Frischknecht sind seit elf Jahren die Pächter des Restaurants Sternen in Bühler. Ralph Ribi

Bei schönem Wetter ist die Lage nicht so dramatisch. Im Garten können die Tische ausreichend weit voneinander platziert werden. Die maximale Gästeanzahl ist hier auch mit den Abstandsregeln etwa gleich geblieben. Aber im Innern des Gebäudes sieht die Sache anders aus. Nur 44 Plätze finden sich hier an Stelle der üblichen 76 wieder. Frischknecht seufzt:

«Es tut weh, wenn man an einem Abend 30 Besuchern den Einlass verwehren muss, nur weil der Platz nicht ausreicht.»

Die Abende laufen im «Sternen» gut. Das Mittagsgeschäft jedoch nicht. Für Frischknecht ist das naheliegend: «Viele Gäste mussten sich für die Zeit, während die Restaurants geschlossen waren, anders organisieren. Einige arbeiten zudem noch im Homeoffice.» Aussendienstmitarbeitende, Geschäftsleute wie auch Seniorinnen und Senioren zählen normalerweise zur Stammkundschaft während der Mittagszeit. Aber noch sind diese nicht zurückgekehrt. Frischknecht kommt auf Grund der Möglichkeit zur Kurzarbeit dennoch gut über die Runden.

Gäste fehlen noch in Herisau

Anders sieht es im Restaurant Moo in Herisau aus. Geschäftsführerin Sandra Diem schätzt das Umsatzminus auf bis zu 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das angegliederte Hotel Herisau sei weniger betroffen, da dieses durchgehend geöffnet war. Aber Seminare könnten derzeit keine durchgeführt werden. Und im Restaurant stehen nach der Wiedereröffnung auf Grund der Abstandsregeln lediglich 64 an Stelle der üblichen 250 Plätze zur Verfügung.

Das Restaurant Moo in Herisau verzeichnet derzeit Umsatzeinbussen von bis zu 70 Prozent. Ralph Ribi

Das ist zwar eine erhebliche Einschränkung, doch das Problem liegt bei der fehlenden Nachfrage. Noch sind die Gäste nicht in Massen zurückgekehrt.

«Das braucht wohl etwas Zeit.»

Dass die Umsatzzahlen nicht gleich an denjenigen von vor dem Lockdown anschliessen konnten, damit hatte die Geschäftsführerin gerechnet. «Wir wollten aber unseren Stammgästen zuliebe den Betrieb wieder öffnen.»

Das sagen Passanten in Herisau zu einem möglichen Restaurantbesuch:

Daniel Schneider, 55, Messtechniker, Herisau Bild: sth

Ich finde es schön, dass die Restaurants unter Berücksichtigung der Vorschriften wieder öffnen durften. Ich denke, aus wirtschaftlicher Sicht war dieser Schritt vonnöten. Auch ich habe diese wiedergewonnene Freiheit bereits genutzt und war in einem Restaurant und in einem Café. Dass der Besuch nicht unter den gleichen Bedingungen wie gewohnt stattfand, hat mich nicht gestört. Für mich ist das eine Einstellungssache.

Heidi Chala-Bäumler, 66, Rentnerin, Herisau Bild: sth

Einmal war ich in der letzten Woche in einem Restaurant. Dieses hat einen guten Job gemacht. Die Abstände wurden eingehalten und auf den Tischen waren Desinfektionsmittelflaschen. Trotz der Sicherheitsvorkehrungen war der Aufenthalt sehr angenehm. Ich finde aber, die Wiedereröffnung war etwas zu früh. Es ist gut möglich, dass es noch eine zweite Welle gibt. Daher hätte ich lieber noch etwas abgewartet.

Jllario Engler, 28, Student, Nassen Bild: sth

Ich war letzte Woche in einer Bar. Ich freue mich, dass dies wieder möglich ist. Was die Sicherheitsvorkehrungen in den Restaurants betrifft, sollte der Bund lediglich Empfehlungen und keine Vorschriften abgeben. Es sollte vermehrt auf die Eigenverantwortung der Bürger gesetzt werden. Jeder soll selber entscheiden, wie er sich schützt. Denn Krankheiten und der Tod gehören zum Leben. Wir müssen lernen, damit umzugehen.

Ruth Maria Tönz, 66, Polygrafin/Heilpraktikerin, St.Gallen Bild: sth

Ich war bereits wieder auswärts essen. Ich schätze es, zwischendurch einmal nicht zu kochen, und mich einfach hinzusetzen. Dass die Restaurants bereits wieder öffnen konnten, finde ich gut. Sie sind wirtschaftlich darauf angewiesen. Trotzdem steht ihnen vermutlich finanziell weiterhin eine schwierige Zeit bevor, weil wegen der speziellen Sicherheitsvorkehrungen weniger Leute als normal bedient werden können.

Peter Blansjaar, 57, Ladenbesitzer, Herisau Bild: sth

In einem Restaurant war ich bis anhin noch nicht. Ich finde es jedoch gut, dass diese wieder öffnen konnten. Die Zahlen zeigen, dass wir das Virus einigermassen im Griff haben. Es scheint, als würden die Restaurants die Sicherheitsvorschriften ernst nehmen und umsetzten. Leider habe ich aber den Eindruck, dass dies die Leute im Allgemeinen eher weniger tun. Ich selber bleibe lieber mal noch vorsichtig. (sth)