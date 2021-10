Corona Trotz Impfdurchbruch vertraut eine Teufnerin auf die Wirkung der Vakzine gegen Covid-19: Nach der Isolation will sie als Erstes raus in die Natur Nicht nur in Altersheimen sorgt man sich momentan vor möglichen Impfdurchbrüchen. Auch junge Menschen können sich trotz Corona-Impfung mit dem Virus anstecken. Obwohl doppelt geimpft, ist eine 27-jährige Teufnerin an Covid-19 erkrankt. Sie will sich in ihrem Umfeld dennoch weiter für die Impfung starkmachen. Respekt hat sie vor möglichen Folgen von Long-Covid. Mea McGhee Jetzt kommentieren 30.10.2021, 05.00 Uhr

In Isolation: Auch bei jungen Menschen sind Impfdurchbrüche möglich. Bild: Getty

Ihre kleine Wohnung ist momentan die Welt für die junge Teufnerin (Name der Redaktion bekannt). Die 27-Jährige befindet sich nach einem positiven PCR-Test in Isolation. Ausgerechnet sie, ist man versucht zu sagen, nachdem man ihre Geschichte gehört hat.

Sie ist doppelt geimpft, macht regelmässig Antigen-Selbsttests, um ihr Umfeld zu schützen, und sie hält sich an die gängigen Hygienemassnahmen. Die junge Frau sagt:

«Ich habe Respekt vor dem Virus. Ich bin eine Verfechterin der Massnahmen, die der Bundesrat beschlossen hat.»

Letztes Jahr war sie in Quarantäne

Dennoch hat das Coronavirus die Teufnerin erwischt, vielleicht sogar zum zweiten Mal. Die Symptome: eine starke Erkältung, Verlust des Geschmackssinns, leichter Husten. «Ich fühle mich schlapp.» Unter einigen dieser Beschwerden litt sie bereits im November 2020. Damals hatte sie bei einem Essen mehrere Stunden engen Kontakt zu einer später positiv getesteten Person. Sie wurde daraufhin im Ausserrhoder Testzentrum mit negativem Resultat getestet, musste aber für zehn Tage in Quarantäne.

Sie vermutet, dass sie damals schon an Covid-19 erkrankt war. «Ich hatte im Sommer 2020 viel trainiert, hatte ein gutes Leistungsniveau», sagt die leidenschaftliche Läuferin. Nach jener Erkrankung im vergangenen November habe sie monatelang nicht die gewohnte Leistung erbringen können. Probleme bereitete ihr insbesondere die Atmung, das Lungenvolumen war eingeschränkt. Erst im Sommer fühlte sie sich wieder fit.

Wichtiges Mittel im Kampf gegen die Pandemie

Im Impfzentrum Herisau riet man ihr im Frühling zur vollständigen Impfung, und so erhielt sie im Juni ihre zweite Dosis des Vakzins von Pfizer-Biontech. «Ich liess mich aus Überzeugung impfen, finde, dass die Impfung ein wichtiges Mittel im Kampf gegen die Pandemie ist», sagt die Teufnerin, die sich in Diskussionen in ihrem Umfeld für die Impfung starkmacht. In der Folge habe sie sich weiter vorsichtig verhalten, erzählt sie am Telefon. Ein Treffen ist nicht möglich, denn seit dem vergangenen Sonntag befindet sie sich in Isolation.

Am Grossanlass angesteckt?

Doch wo hat sie, die immer sehr vorsichtig sei, sich angesteckt? Am 16. Oktober war sie mit Kollegen an der Olma. «Der Klassiker», sagt sie rückblickend.

«In der Weinhalle war es sehr voll, die Leute standen dicht gedrängt. Die Ansteckungskette lässt sich aber nicht verfolgen. Vielleicht geschah es auch im öffentlichen Verkehr.»

Fünf Tage nach dem Olma-Besuch kam die Erkältung. Der Selbsttest zeigte ein negatives Resultat. Auch am Freitag. Und am Samstag, als die Symptome stärker waren. Am Sonntag dann ein erster positiver Schnelltest – und noch einer zur Sicherheit.

Ein PCR-Test brachte endgültig Gewissheit: Die 27-Jährige hat Corona, gilt fortan in den Statistiken als Impfdurchbruch. Ist sie enttäuscht, hegt sie allenfalls einen Groll gegen die Medizin? Keinesfalls, betont die Teufnerin. Es sei ja bekannt, eine Impfung schütze nicht bei jedem Viruskontakt vor einer Ansteckung. «Ohne die Impfung hätte ich aber vielleicht viel stärkere Symptome.» Dass ihr Freund, der bis am Sonntag mit ihr Kontakt hatte, ein negatives PCR-Testresultat hat, stärkt ihr Vertrauen in die Impfung. «Bei ihm wirkt sie, das ist ein gutes Zeichen.» Sie ist zudem froh, zeigen auch ihre anderen Kontaktpersonen bisher keine Krankheitssymptome.

Geregelter Tagesablauf dank Homeoffice

Krankheitsbedingt hat die junge Frau momentan zwar wenig Energie, ist aber froh, konnte sie trotz Isolation arbeiten. Während der Quarantäne im November 2020 habe ihr dieser geregelte Tagesablauf gefehlt. Netflix und Facetime hätten sie damals durch die einsamen Tage getragen. Auch die Heimlieferung eines Grossverteilers habe gut funktioniert.

Am Sonntag darf sie ihre vier Wände wieder verlassen. Was wird sie tun? «Ich werde sicher einen Spaziergang Richtung Waldegg unternehmen.» Gerne würde sie in einem Restaurant essen, da momentan alles gleich schmecke, müsse dies aber wohl noch eine Weile warten.

In Zukunft werde sie noch mehr Vorsicht walten lassen. «Indoor-Grossveranstaltungen besuche ich in nächster Zeit sicher nicht», sagt die 27-Jährige. Sie hofft zudem, dass sie nicht unter den Folgen von Long-Covid leiden wird und sagt: «Das wäre echt deprimierend.» Es sei gut, komme nun die Booster-Impfung, welche der älteren Generation einen besseren Schutz biete. Sie würde sich ein drittes Mal impfen, sollte dies für ihre Altersgruppe empfohlen werden.

