Coronakrise Trotz aktueller Lieferengpässe: Im Herbst sollen alle Ausserrhoderinnen und Ausserrhoder geimpft sein Aufgrund von Lieferengpässen beim Coronaimpfstoff werden derzeit in Appenzell Ausserrhoden keine Erstimpfungen mehr durchgeführt. Trotzdem zeigt sich der Leiter des Kantonalen Führungsstabs, Marc Rüdin, zuversichtlich, dass am ursprünglichen Ziel festgehalten und im Herbst das Impfprogramm abgeschlossen werden kann. Astrid Zysset 12.02.2021, 05.00 Uhr

Aktuell werden in Appenzell Ausserrhoden lediglich Zweitimpfungen verabreicht. Erste Impfungen sollten Mitte/Ende März wieder möglich sein. Bild: Britta Gut

Es ist ein Strategiewechsel, der Marc Rüdin, Leiter des Kantonalen Führungsstabs, schmerzt. Seit Ende Januar hat sich das Ausserrhoder Impfprogramm geändert: Es wird nicht mehr auf den Lieferzusagen der Impfhersteller und des Bundes aufgebaut, sondern es orientiert sich an den tatsächlich vorhandenen Impfstoffen. Der Strategiewechsel war vonnöten, da es zu Lieferengpässen kam. «Wir mussten vielen Menschen, die bereits einen Impftermin hatten, absagen. Das war eine sehr unbefriedigende Situation», so Rüdin.

Darum werden neu Termine nur noch vergeben, wenn der Impfstoff auch tatsächlich im Haus ist. Das beinhaltet eine Kurzfristigkeit, die von allen ein hohes Mass an Flexibilität verlangt: Innert ein bis zwei Tagen, nachdem der Impfstoff eingetroffen ist, wird das Personal rekrutiert, und in weiteren ein bis zwei Tagen werden die ersten Patientinnen und Patienten geimpft.

Marc Rüdin, Leiter des Kantonalen Führungsstabs.

Ausschliesslich zweite Impfungen werden aktuell verabreicht. Diese müssen drei bis sechs Wochen nach der ersten Impfung erfolgen, um einen möglichst umfassenden Schutz gegen das Coronavirus sicherzustellen. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden reicht der Impfstoff trotz Lieferengpass aus, damit alle die zweite Dosis erhalten können. Denn eine «kleine Reserve», wie der Leiter des Führungsstabes es umschreibt, habe man von anderen Kantonen beziehen können.

Impfbereitschaft ist deutlich gestiegen

Gemäss der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GdK) waren diejenigen Kantone mit hohen Mengen an Impfstoff dazu aufgerufen, denjenigen unter die Arme zu greifen, deren Impfstoff nicht für die erforderlichen Zweitimpfungen ausreichte. Der wenige Impfstoff, der für die Zweitimpfungen vorhanden ist, wird in Appenzell Ausserrhoden in den Hausarztpraxen wie auch in den beiden Impfzentren in Herisau und Heiden verabreicht. In den Alters- und Pflegeheimen wurden vergangene Woche alle Zweitimpfungen abgeschlossen.

Ebenfalls abgeschlossen sind die Zweitimpfungen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Heimen wie auch aus sensiblen Bereichen des Ausserrhoder Spitalverbunds.

Marc Rüdin spricht davon, dass die Impfbereitschaft deutlich gestiegen ist. «Die Erfahrungen, die man bisher mit dem Impfstoff gemacht hat, sind wohl positiv. Das ermutigt viele, sich ebenfalls impfen zu lassen.» Auch wenn derzeit ein Lieferengpass besteht, ruft der Leiter des kantonalen Führungsstabes dazu auf, dass sich die über 75-Jährigen für eine Erstimpfung registrieren lassen sollen, falls sie es noch nicht getan haben. Das ermögliche einen reibungsloseren Ablauf, sobald der Impfstoff wieder zur Verfügung steht. Auch hätten bereits Heime angefragt, ob sie sich als zusätzliche Impfzentren zur Verfügung stellen dürfen. Eine Idee, von welcher Rüdin im Moment jedoch absieht. Die bestehende Infrastruktur reiche aus, um alle Impfungen durchführen zu können.

Bis im Herbst sollen alle eine Impfung erhalten haben

Die nächsten Erstimpfungen dürften Schätzungen zufolge wieder gegen Mitte/Ende März erfolgen. Dann sollen weitere über 75-Jährige wie auch Hochrisikopatienten geimpft werden. Anschliessend folgen bis zum Frühling deren Lebenspartner und die über 65-Jährigen. Und dann der Rest der Bevölkerung. Im Herbst sollen schliesslich alle, die eine Impfung wollten, eine solche verabreicht bekommen haben. Marc Rüdin erachtet dieses Ziel als realistisch.

«Wenn keine neuen Lieferengpässe auftreten, geht dieser Zeitplan auf.»

Der Bund rechnet damit, dass sich rund die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer impfen lassen wollen. In Appenzell Ausserrhoden kommen rund 44'000 Personen für eine Impfung in Frage. 22'000 wären dann gemäss Plan im Herbst geimpft. Aktuell haben 3500 eine Impfung erhalten.