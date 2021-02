CORONA-TOTE «Vorsichtig optimistisch»: Der Kanton Appenzell Innerrhoden verzeichnet seit Monaten keine neuen coronabedingten Todesfälle Die Zahl der Coronatoten im Appenzellerland liegt bei insgesamt 74 und steigt stetig – allerdings nur in einem der beiden Kantone. Rosa Schmitz 18.02.2021, 05.00 Uhr

Die Coronafallzahlen im Appenzellerland gehen auch aufgrund der bereits erfolgten Impfungen zurück. Symbolbild: Keystone

Das Coronavirus ist im Appenzellerland weiterhin stark vertreten. Seit Ausbruch der Pandemie infizierten sich in den beiden Kantonen 3891 Menschen mit Covid-19 (Stand: 17. Februar). 3029 in Appenzell Ausserrhoden, 862 in Appenzell Innerrhoden. Die Mehrheit der Fälle waren nicht schwerwiegend, die Krankheitsverläufe gingen eher mild aus. Manche endeten allerdings tödlich – insgesamt 74 (59 in AR, 15 in AI).