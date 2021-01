corona «Schlagartig war das Virus da»: Coronaausbruch im Betreuungszentrum Risi in Schwellbrunn – fünf Personen sind gestorben Zwei Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner des Betreuungszentrums Risi in Schwellbrunn hatten sich mit dem Coronavirus infiziert, fünf davon verstarben. Astrid Zysset 21.01.2021, 10.09 Uhr

Im Betreuungszentrum Risi in Schwellbrunn haben sich zwei Drittel der Bewohnerinnen und Bewohner mit Corona infiziert. Symbolbild: Christian Beutler / KEYSTONE

Das Betreuungszentrum Risi in Schwellbrunn hat es schlimm erwischt: Anfang des Jahres kam es dort zu einem Corona-Ausbruch. Zwei Drittel der insgesamt 40 Bewohnerinnen und Bewohner hatte sich infiziert, fünf davon verstarben. Institutionsleiter Urban Büsser erinnert sich gut: «Schlagartig war das Virus da.» Für Mitarbeitende und Bewohner ein Schock. Wie das Coronavirus in das Betreuungszentrum gelangt war, ist ungewiss. Entweder war jemand vom Personal oder einer der Besucher unwissentlich infiziert. So oder so: Die Folgen sind gravierend.

Gemäss Büsser wurden sofort verschärfte Schutzmassnahmen ergriffen und das Gesundheitsamt verständigt. «Wir stehen seitdem in regem Austausch», so der Institutionsleiter. Die betroffenen Bewohner begaben sich in Isolation respektive Quarantäne. Der grosse Speisesaal wurde geschlossen; die Verpflegung auf die einzelnen Etagen verlegt. Zudem wurden weiterführende Desinfektionsmassnahmen ergriffen. «Der Aufwand für unsere Mitarbeitenden hat sich deutlich erhöht. Alle versuchen, eine weitere Ausbreitung des Virus einzudämmen.»

Erste Bewohner mittlerweile wieder symptomfrei

Und das wohl mit Erfolg. Einige infizierte Bewohner sind mittlerweile symptomfrei und dürfen sich in Kleingruppen wieder austauschen. Auch befinde sich niemand mehr in kritischem Zustand. Urban Büsser:

«Langsam, aber wirklich nur langsam haben wir die dunkelste Talsohle durchschritten.»