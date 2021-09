Corona Mobile Impfteams kommen gut an: Herisauer Firmen Metrohm und Cilander impfen Mitarbeiter im Betrieb Seit einer Woche ist das mobile Impfteam des Kantons Appenzell Ausserrhoden in Gemeinden und Betrieben unterwegs. Die Metrohm AG und Colander AG in Herisau haben den zweiten Termin bereits vereinbart. Selina Schmid Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Metrohm in Herisau will ihren Mitarbeitern die Impfung so leicht wie möglich machen. Bild: Jürg Zürcher

Seit einer Woche ist im Kanton Appenzell Ausserrhoden das mobile Impfteam unterwegs. Die fünfköpfige Equipe soll das Impfen für die Bevölkerung zugänglicher machen; durch Besuche in Betrieben und Gemeinden, welche kein Impfzentrum betreiben. Die erste Bilanz des kantonalen Führungsstabs (KFS) ist positiv. 281 Personen haben seit dem 15. September so ihre Erstimpfung erhalten. Die Metrohm und Cilander AG in Herisau waren zwei Betriebe, welche das Angebot der Impfung auf Firmengrund wahrgenommen hatte.

Das Impfteam in die Metrohm AG zu bestellen, war die Idee der firmeninternen Corona-Taskforce. Durch die Berichterstattung der Medien und Verbände hatten sie vom Angebot erfahren. Catherine Gisler ist Leiterin der Personalabteilung von Metrohm. Sie sagt:

«Uns schien die Impfmöglichkeit am Arbeitsplatz eine gute Idee. Das wollten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten.»

Bei der Cilander AG ist Ivo Zulian Leiter der Personalabteilung. Er sagt: «Je mehr Menschen gegen das Coronavirus geimpft sind, desto schneller kehrt die Normalität zurück.» Zulian schätzt, dass bereits rund 70 Prozent der 160 Mitarbeiter geimpft sind.

Noch ist Impf-Ziel nicht erreicht

Ausserrhoden hat nach wie vor eine der tiefsten Impfquoten der Schweiz. Bis anhin sind rund 54 Prozent der Ausserrhoder Bevölkerung geimpft, 46 Prozent davon doppelt. Der kantonale Führungsstab will aber eine Impfquote von 60 Prozent der Gesamtbevölkerung erzielen. In der letzten Augustwoche testete der KFS das Impfteam in drei Gemeinden. Die Impftour sei erfolgreich gewesen, schrieb der Kanton. Seit dem 15. September ist das Impfteam im Kanton unterwegs, bislang sei die Aktion reibungslos verlaufen.

Catherine Gisler, Leiterin der Personalabteilung Metrohm AG. Bild: Metrohm AG

Die Metrohm AG hat rund 600 Mitarbeiter in Herisau. Personalleiterin Catherine Gisler sagt, die Firma habe ein funktionierendes Schutzkonzept, seit Beginn der Pandemie habe es intern keine Ansteckungen gegeben. Viele Mitarbeiter seien bereits doppelt geimpft. Catherine Gisler sagt: «Wir wollten trotzdem die Impfung unseren impfwilligen Mitarbeitern so leicht und zugänglich wie möglich machen.»

Es sei nicht Aufgabe des Arbeitgebers, dafür zu sorgen, dass die Angestellten geimpft sind, findet Gisler. Dies bleibe die private Entscheidung der Mitarbeiter. «Doch wir haben als Arbeitgeber natürlich ein Interesse daran, die Angestellten weiter effektiv vor Ansteckungen zu schützen.» So habe man bereits intern die kantonalen Walk-in-Tage in den Impfzentren kommuniziert. Das mobile Impfteam schien ein logischer nächster Schritt.

Bei der Cilander AG arbeiten auch Menschen mit Vorerkrankungen. Ivo Zulian würde darum am liebsten alle Mitarbeiter überreden, dass sie sich impfen lassen sollen. Er weiss, dass dies nicht möglich ist, doch: «Wir sind froh um jeden, der sich impfen lässt und andere schützt.»

Reibungsloser Ablauf im geeigneten Zimmer

Die Organisation durch den Kanton wird von beiden Unternehmen gelobt. Catherine Gisler meint etwa, es lief von Anfang bis Ende reibungslos und professionell. Ein Anruf bei der Coronahotline des Kantons beantwortete die allgemeinen Fragen. Von der Entscheidung, das Impfteam zu bestellen zum Impftag, verging eine Woche. Die Metrohm stellte die Räumlichkeiten zur Verfügung, den Rest machte der Kanton. Mitarbeiter konnten sich vorgängig anmelden oder spontan vorbeikommen.

Personalchef Ivo Zulian Bild: Cilander AG

Ein abgelegenes Sitzungszimmer hinter dem Empfang bot die nötige Privatsphäre für die Mitarbeiter und wurde zum Impfzentrum. Das Impfteam bestand aus zwei administrativen Mitarbeiterinnen, welche Namen und Ausweis erfassten. Eine MPA bereitete die Impfdosen vor und ein Arzt verabreichte sie. Für die kurze Beobachtungszeit wurde kurzerhand die Empfangslounge umgenutzt. Eine weitere MPA überwachte die frisch geimpften Metrohm-Mitarbeiter. Die Mitarbeiterin vom Empfang stellte Kaffee und Gipfeli bereit. Nach zwei Stunden war die Aktion wieder vorüber. Bei der Arbeit gestört wurde niemand.

Das Impfteam reiste von der Metrohm direkt zur Cilander AG. Auch hier verlief die Aktion ohne Probleme. Ivo Zulian sagt aber: «Ich weiss nicht, ob es bei jeder Firma so unkompliziert wäre. Wir hatten einfach einen geeigneten Raum, welcher die Checkliste des Kantons erfüllte.»

Der zweite Termin steht, für einen weiteren offen

Der KFS empfiehlt, pro Einsatz des Impfteams wenigstens zehn impfwillige Personen zu haben. In der Cilander AG wurden sieben Personen geimpft, bei der Metrohm AG 13. Es wären mehr gewesen, bedauert Gisler, denn einige hätten kurzfristig gesundheitshalber absagen müssen. Die Mitarbeiter hätten das Angebot vor Ort geschätzt. Gisler kann es anderen Betrieben nur empfehlen: «Die Abwicklung durch den Kanton und das Impfteam war einwandfrei.» Derweil freut sich Ivo Zulian, dass die Quote bei der Cilander AG gestiegen ist.

«Ob es zwei oder zwölf Menschen sind, die sich impfen lassen, jeder einzelne lohnt sich.»

Einen Termin für die Zweitimpfung in einigen Wochen haben die Metrohm und Cilander bereits vereinbart. Catherine Gisler sagt: «Sollten wir merken, dass das Interesse seitens der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gross ist, sind wir auch offen, einen weiteren Termin zu organisieren.»