Corona-Lockerungen «Es ist ein Experiment»: Die Appenzeller Wirte mit den grossen Terrassen wagen den Öffnungsschritt Gastgeber und Personal der Restaurants sind froh, endlich wieder arbeiten zu können. Ob sich ein reiner Terrassenbetrieb rechnet, hängt nicht nur vom Wetter ab. Karin Erni und Lilli Schreiber 16.04.2021, 17.00 Uhr

Ab Dienstag will Geschäftsführer Patrick Eugster wieder Gäste auf der Waldegg empfangen. Bild: Karin Erni

Das Erlebnisrestaurant Waldegg in Teufen will am Dienstag den Freiluftbetrieb aufnehmen. «Wir starten mit einer fast vollständigen Karte. Aktuell bieten wir Spezialitäten mit Diepoldsauer Spargeln an», sagt Geschäftsführer Patrick Eugster.

«Nach der langen Zeit mit Take-away und Würsten wollen die Gäste mal wieder etwas Schönes essen.»

Die bekannten Waldegg-Spezialitäten seien ebenfalls erhältlich, so Eugster. «Die Planung ist natürlich anspruchsvoll. Aber wir haben gute regionale Lieferanten, bei denen wir täglich frisch bestellen können.» Damit niemand frieren muss, liegen Wolldecken parat. «Wir prüfen, ob wir am Abend allenfalls Heizpilze einsetzen können.» Die Waldegg sei mit der grossen Terrassenfläche in einer komfortablen Situation, so der Geschäftsführer. «Es ist aber ein Experiment. Wenn das Wetter noch länger kalt und regnerisch bleiben sollte, könnte es sein, dass wir wieder aufhören müssen, denn ein reiner Terrassenbetrieb ist extrem unberechenbar und aufwendig. Ich verstehe darum alle Gastronomen die nicht öffnen.»

Schwägalp erwartet Ansturm von Gästen

Remo Brülisauer, Leiter Hotellerie und Gastronomie der Säntis-Schwebebahn. Martina Basista

Derzeit herrschen auf der Schwägalp noch winterliche Verhältnisse. «Dennoch werden wir nächste Woche bei gutem Wetter die Terrasse in Betrieb nehmen», sagt Remo Brülisauer, Leiter Hotellerie und Gastronomie der Säntis-Schwebebahn. «Dank des erfreulich gut laufenden Hotelbetriebs ist unser Küchen- und Serviceteam eingespielt und kann unsere Gäste auf der Terrasse auch mit warmen Speisen verwöhnen.» An schönen Wochenenden darf mit grösserem Gästeaufkommen gerechnet werden. Dann wird zusätzlich ein Selbstbedienungsangebot möglich sein. Auch das Restaurant Passhöhe will bei entsprechenden Wetterverhältnissen die Terrasse öffnen. Auf dem Säntisgipfel rechnet Brülisauer wegen der Kälte mit keinem grossen Andrang. «Vielleicht werden wir einige Tische aufstellen.»

Wieder Einkehrmöglichkeit im Herisauer Zentrum

Florian Reiser, Inhaber Focacceria. Bild: APZ

Auch die Focacceria am Obstmarkt in Herisau startet am Dienstag. «Damit niemand umsonst kommt und enttäuscht ist, haben wir generell fünf Tage pro Woche offen», sagt Inhaber Florian Reiser.

«Wenn das Wetter gut ist, können die Gäste auf der Terrasse Platz nehmen. Bei unbeständiger Wetterlage wird Take-away angeboten.»

Die Speisekarte sei nur leicht angepasst worden, sagt Reiser. «Die Planung von Personal und Einkauf ist sehr anspruchsvoll. Aber wir tun es, um den Betrieb wieder hochzufahren und Routine in den Abläufen zu bekommen.»

Ausflügler im Vorderland zieht es auf die Meldegg

Das Restaurant Meldegg in Walzenhausen öffnet seine grosse Terrasse mit den weiten Blick in die Rheinebene am 24. April. «Noch haben wir Winterbetrieb und nur bei schönem Wetter tagsüber am Wochenende offen», sagt Gastgeberin Christiane Niederer. Es gebe das übliche Angebot mit verschiedenen Suppen, Salaten und kalten Plättli.

Im Biergarten hofft man auf Sonne

Im Restaurant Sonne in Appenzell laufen die Vorbereitungen für die Wiederöffnung des Biergartens auf Hochtouren. Der Wirt des Restaurants Sonne, René Moser, ist durchaus froh über den Bundesratsbeschluss bezüglich der Terrassenöffnungen. Er bedauere einzig, dass durch die Kurzfristigkeit des Entschlusses, eine längere Eingewöhnungszeit in die Saison fehle.

Das Restaurant Sonne ist seit Dezember vergangenen Jahres geschlossen und hat während dieser Zeit auch auf ein Take-away-Angebot verzichtet. Das bedeute nun, so Moser, dass der gesamte Betrieb in kürzester Zeit wieder von null auf hundert aufgefahren werden müsse. Eine Herausforderung.

Konkret plant der Wirt, den Biergarten im Verlauf der kommenden Woche zu öffnen. Genaueres kann Moser noch nicht sagen, immerhin würden auch die Temperaturen einen Einfluss auf die Besucherzahlen im Biergarten nehmen. Mindestens 20 Grad Celsius müsse die Temperatur laut Moser erreichen, um überhaupt Gäste in den Biergarten zu locken. Da die aktuellen Wetterverhältnisse aber etwas anderes versprechen, bleibt es dem Wirt nur abzuwarten und vorerst mit einem kleineren Angebot auf der Speisekarte zu fahren.

Wetterabhängigkeit im Gasthaus Seealpsee

Beim Seealpsee herrschen derzeit noch winterliche Verhältnisse. Raphael Rohner (21.02.2021)

Am Seealpsee liegt aktuell noch Schnee. Das Berggasthaus Seealpsee rechnet trotzdem mit einer baldigen Öffnung der Panoramaterrasse für Tagestouristen, bestenfalls bereits für die kommende Woche. Momentan hänge aber alles von den Witterungsverhältnissen ab, berichtet Daniel Parpan, Wirt des Gasthauses Seealpsee. Gerade ist das Wirtenpaar mit den Vorbereitungen im Hotel des Berggasthauses, das ebenfalls bereits nächste Woche wieder Gäste in Empfang nimmt, beschäftigt.

Sobald die Temperaturen auf der Seealp wieder steigen und die Wanderwege rund um den See wieder erschliessbar sind, hofft der Wirt auf steigende Besucherzahlen. Weiter als zum Gasthaus Seealpsee kann man aktuell noch nicht wandern, denn alle weiterführenden Wege bleiben vorerst aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Terrassenöffnung stelle aber auch ein logistisches Problem dar, berichtet Parpan. Die Strasse hinauf zum Seealpsee wurde erst kürzlich geräumt und für grosse Transporte müsse eben erst das passende Wetter abgewartet werden.

Überstunden trotz langer Planung

Als der Bundesrat die Bevölkerung vor rund einem Monat über die weiteren Öffnungsschritte hinsichtlich der Gastronomie informierte, erstellte die Jakobsbad-Kronberg AG für die beiden Restaurants auf dem Gipfel und bei der Talstation einen Plan zur Wiedereröffnung der Terrassen. Michael Schopper, Marketingleiter der Jakobsbad-Kronberg AG sagt:

«Wir sind gut auf die Terrassenöffnung vom kommenden Montag vorbereitet.»

Da der Bundesratsbeschluss letztlich doch kurzfristiger als geplant kam, müsse das Gastroteam vom Kronberg nun doch einige Überstunden einlegen, um pünktlich am Montag, 19. April, zu öffnen, berichtet Schopper. Da auch auf dem Kronberg aktuell noch Schnee liege, rechnet die Gastronomie mit geringeren Besucherzahlen auf der grossen Panoramaterrasse des Kronberggipfels. Im Restaurant neben der Talstation, das inmitten des Zipline-Parks, der Bobbahn und der Märliwelt liegt, hoffen die Mitarbeitenden der Jakobsbad-Kronberg AG auf einen etwas grösseren Ansturm. «Endlich kann man auch hier wieder sitzen und mit normalem Gedeck, anstelle des Take-away-Geschirrs, speisen», sagt Schopper.