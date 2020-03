Corona-Krise in Innerrhoden: Kanton stellt Hilfestellungen für Wirtschaft zur Verfügung +++ Landsgemeinde verschoben, Stosswallfahrt abgesagt +++ Antonia Fässler bleibt bis Sommer im Amt Die Innerrhoder Standeskommission hat sich über die verschärfte Situation in der Corona-Pandemie beraten und verschiedene Beschlüsse gefasst. Diese haben Konsequenzen für das gesellschaftliche und politische Leben im Kanton. Claudio Weder 18.03.2020, 14.29 Uhr Exclusiv für Abonnenten

Die Innerrhoder Landsgemeinde wird aufgrund der Corona-Pandemie auf den Sommer verschoben.



Bild: Christian Merz / KEYSTONE

Eine halbe Stunde lang läuteten heute Mittag die Kirchenglocken im Kanton Appenzell Innerrhoden. Dies zum Gedenken an den wütenden Feuersturm, der vor genau 460 Jahren grosse Teile des Dorfes Appenzell einäscherte. In Zeiten der Corona-Krise haben die Glockenklänge aber noch eine ganz andere Bedeutung, wie Landammann Roland Inauen heute Morgen vor den Medien sagte. «Die Glocken sollen all jene aufschrecken, die noch nicht gemerkt haben, wie spät es ist.» Gleichzeitig sei das Läuten auch ein Zeichen der Hoffnung, dass bald wieder Normalität einkehren werde.