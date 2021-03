Corona Innerrhoden zufrieden mit Massentests – grösseres Kontingent an Impfdosen im April erwartet Der Kanton Appenzell Innerrhoden zeigt sich mit seiner Impfkampagne zufrieden. Er rechnet für April mit einem nächsten grösseren Kontingent. Auch die Erfahrungen mit den Massentests seien positiv. 12.03.2021, 10.52 Uhr

Seit Februar werden am Gymnasium Massentestungen durchgeführt. Alexandra Wey / KEYSTONE

Die Lage bezüglich der Corona-Pandemie ist im Kanton Appenzell Innerrhoden seit Mitte Februar relativ stabil, mit stagnierenden Fallzahlen. Das teilte das kantonale Gesundheitsdepartement am Freitag mit. Es ruft die Bevölkerung auf, weiterhin vorsichtig zu sein und Abstand zu halten. Dabei sind die geltenden Massnahmen und Hygieneregeln einzuhalten.

Neue Lieferung von Impfdosen angekündigt

Aktuell liegt die Quote der vollständig geimpften Personen in Innerrhoden bei rund 14 Prozent. Im Alterssegment der über 75-Jährigen haben mehr als ein Drittel eine Impfung erhalten. Bei Bürgerinnen und Bürgern zwischen 65 und 74 Jahren ist laut Mitteilung mittlerweile etwa jede fünfte Person geimpft.

Wie der Kanton mitteilt, verlaufe die Impfkampagne weiterhin gut, wenn auch die ausgelieferten Impfdosen knapp bleiben. Voraussichtlich wird im April ein nächstes grösseres Kontingent zugestellt und an die Hausarztpraxen sowie das Impfzentrum verteilt. Für die Anmeldung zur Impfung aufgerufen sind bis auf weiteres besonders gefährdete Menschen, Personen im Alter von über 65 sowie das Gesundheitsfachpersonal. Wer bereits angemeldet ist, wird direkt aufgeboten. Derweil klärt der Bund die Ausstellung eines digitalen Impfausweises ab, der dann auch internationale Gültigkeit besitzt.

Positive Erfahrungen mit Massentests

Seit Anfang Februar wird in Innerrhoden das Gesundheitsfachpersonal wöchentlich getestet. Das Gesundheitsamt beurteilt den Verlauf der Massnahme als gut und stellt eine Positivitätsrate von knapp unter 1 Prozent fest. Ähnlich sieht es bei den Massentestungen am Gymnasium, der Sekundar- und der Realschule aus. In der ersten Runde wurden gute Erfahrungen gemacht bezüglich der Früherkennung von positiven Fällen. Auch hier liegt die Positivitätsrate bei knapp unter 1 Prozent.

Das Gesundheitsamt sieht die seriellen Massentestungen als hilfreiche Begleitung zu den Lockerungsschritten. Momentan bereitet sich der Kanton darauf vor, Möglichkeiten zu bieten, diese Massnahme auch auf Unternehmen auszuweiten. Die Details zur Durchführung müssen jedoch noch vom Bund festgelegt werden. (red/pd)