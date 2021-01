covid-19 «Bis Ende Februar sollen alle Personen ab 65 Jahren geimpft sein»: Innerrhoden drückt bei Coronaimpfungen aufs Gaspedal – doch bald könnte der Impfstoff knapp werden Innerrhoden impft zurzeit schweizweit am zweitschnellsten: Laut BAG sind bis dato knapp 6 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft worden. Ob der vorgesehene Impf-Zeitplan eingehalten werden, ist aber noch ungewiss: Denn auch in Innerrhoden wird der Impfstoff langsam knapp. Claudio Weder 30.01.2021, 05.00 Uhr

Die Impfkampagne ist in Appenzell Innerrhoden offiziell am 4. Januar gestartet. Bild: Laurent Gillieron / KEYSTONE

Im Kanton Appenzell Innerrhoden sind 5,69 Prozent der Bevölkerung gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus der aktuellen Impfstatistik des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hervor (Stand 24. Januar). Mit diesem Wert liegt Innerrhoden schweizweit auf Platz 2. Noch höher ist der Anteil verabreichter Dosen pro 100 Einwohner nur in Nidwalden (7,47). Die restlichen Ostschweizer Kantone sind beim Impfen hingegen gemächlicher unterwegs (siehe Grafik).

Angesprochen auf dieses Ranking sagt die Innerrhoder Gesundheitsdirektorin Monika Rüegg Bless:

«Ich will nicht von einer Spitzenplatzierung sprechen.»

Denn eine solche Rangierung sorge nur für schlechte Stimmung zwischen den Kantonen. Die Vergleiche seien ohnehin nicht aussagekräftig, weil jeder Kanton andere Voraussetzungen mitbringe.

Monika Rüegg Bless, Frau Statthalter AI. Bild: PD

Warum es in Innerrhoden mit Impfen zurzeit schnell vorwärtsgeht, habe verschiedene Gründe. «Zum einen hat sich bewährt, dass wir von Anfang an die Hausärzte mit ins Boot geholt haben», sagt Rüegg Bless. Gerade für die Impfung von Hochrisikopatienten sei dies ein Vorteil: «Die Hausärzte kennen ihre Patienten sehr gut. Sie können den Schweregrad von allfälligen Vorerkrankungen besser abschätzen und wissen, welche Patienten sie für die Covid-Impfungen vorziehen müssen.»

Hinzu komme, dass Innerrhoden bereits vor Weihnachten in einer Testphase mit Impfen begonnen hat und sich deshalb gut auf den offiziellen Start der Impfkampagne am 4. Januar vorbereiten konnte.

1000 Impfdosen verabreicht

In Innerrhoden werden die Covid-Impfungen am kantonalen Impfzentrum am Spital Appenzell sowie in den Hausarztpraxen angeboten. Der Bezirk Oberegg arbeitet zudem mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden zusammen: Für Bewohnerinnen und Bewohner aus Oberegg besteht also auch die Möglichkeit, sich am Impfzentrum in Heiden impfen zu lassen.

Bis anhin konnten im Kanton laut Monika Rüegg Bless rund 1000 Dosen verabreicht werden. Alle impfwilligen Heimbewohnerinnen und Heimbewohner (50 Prozent) konnten noch vor Weihnachten geimpft werden, ebenso hat ein grosser Teil der Hochrisikopatienten bereits die erste Dosis erhalten.

«Ziel ist es, bis Ende Februar alle Personen ab 65 Jahren durchgeimpft zu haben.»

Die aktuellen Coronazahlen aus AR und AI Im Kanton Appenzell Innerrhoden wurden laut BAG bislang 835 Infektionen mit dem Coronavirus registriert (Stand 29. Januar). 15 Personen sind gestorben. Die Reproduktionszahl liegt bei 1,01 (Stand 15. Januar), die 14-Tage-Inzidenz liegt mit 303,8 Fällen pro 100'000 Einwohner leicht über dem Schweizer Durchschnitt (293,3). In Ausserrhoden konnten bis anhin 2956 Fälle registriert werden, 54 Personen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben. Die Reproduktionszahl beträgt aktuell 0,93, die 14-Tage-Inzidenz liegt bei 335,5. Bis zum 24. Januar konnten in Ausserrhoden bereits 2349 Impfdosen verabreicht werden. (wec)

Nachfrage bei Hausärzten ist gross

Die Impfbereitschaft im Kanton sei gross. Bereits wenige Tage nach dem offiziellen Start waren sämtliche Termine ausgebucht. Seit einer Woche besteht zudem die Möglichkeit, sich online für einen Termin zu registrieren. Auch dieses Tool wird laut Monika Rüegg Bless rege genutzt. Gleichzeitig sei die Nachfrage bei den Hausärzten sehr gross:

«Von einem der Hausärzte weiss ich, dass er rund 400 Personen auf seiner Warteliste hat.»

Zudem sei vermehrt zu beobachten, dass sich auch das Gesundheitspersonal, das eher skeptisch gegenüber der Impfung sei, auf die Liste setzen lasse. Monika Rüegg Bless ist überzeugt, dass in den kommenden Monaten die Impfbereitschaft noch zunehmen wird – auch bei jüngeren Personen.

Trotz grosser Impfbereitschaft bleibt ein Hindernis: «Wir als Kanton stellen letztlich nur die Infrastruktur bereit. Es besteht keine Möglichkeit, direkt auf die hohe Impfbereitschaft zu reagieren, weil wir abhängig von den gelieferten Impfdosen sind.» Zurzeit gebe es Lieferschwierigkeiten bei Moderna und Pfizer, was die ganze Prozedur in die Länge ziehen könnte. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden kommt es aufgrund der Engpässe nun sogar zu Anpassungen des Impfprogramms.

Es sei aber nicht angebracht, jemandem den Schwarzen Peter zuzuspielen, sagt Monika Rüegg Bless:

«Bis anhin ging alles extrem schnell vorwärts. Wir konnten mehr Personen impfen, als wir im vergangenen Herbst erwartet haben. Wir müssen zufrieden sein.»

Lage nach wie vor «angespannt»

Innerrhoden ist beim Impfen auf Kurs. Doch die epidemiologische Lage bleibt angespannt. «Die Fallzahlen bewegen sich auf einem stabilen Niveau, die Hospitalisationen sind rückläufig.» Doch neue positive Fälle gebe es immer wieder.

«Dabei schwingt immer auch die Angst mit, dass es sich um die mutierte Variante handeln könnte. Wir müssen daher weiterhin wachsam sein, die Lage beobachten und im Notfall schnell reagieren.»

Neue Massnahmen gibt es zurzeit einzig an der Sekundarschule Appenzell. Dort besteht ab sofort durchgehende Maskentragepflicht für Lernende und Lehrpersonen. Bis anhin durften Schülerinnen und Schüler die Maske abnehmen, sobald sie sich an ihrem Platz befanden. «Damit wollen wir nicht nur Lehrpersonen und Lernende schützen, sondern auch das System aufrechterhalten. Wenn wir bei einer Infektion mit dem mutierten Virus alle Lehrpersonen in Quarantäne schicken müssten, wäre auch Fernunterricht nicht mehr möglich.» Als weitere Massnahme werden Massentests an Heimen für Mitarbeitende sowie Besucherinnen und Besucher diskutiert. Der Kanton arbeitet hierzu ein Konzept aus.