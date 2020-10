Corona in Appenzell Ausserrhoden: Zweithöchste Alarmstufe wurde erreicht Appenzell Ausserrhoden hat die Coronamassnahmen auf Montag verschärft. Ab sofort gilt die erweiterte Maskenpflicht, Veranstaltungen ab 50 Personen werden verboten. Damit herrschen in Ausserrhoden strengere Bedingungen als in den Nachbarkantonen. Grund für dieses Vorgehen: Die Kapazitäten in den Spitälern sind ausgeschöpft. Astrid Zysset 25.10.2020, 19.30 Uhr

Ab Montag gilt in Appenzell Ausserrhoden eine Maskenpflicht in den Büros. Bild: Manuela Jans-Koch

Als «alarmierend» umschreibt Regierungsrat Yves Noël Balmer, Vorsteher des Departementes Gesundheit und Soziales, die aktuelle Coronasituation. Am Wochenende hatte sie sich zusätzlich verschärft, indem bereits zwei Patienten an die Beatmungsmaschinen angeschlossen werden mussten. Damit sind die Kapazitäten im Spital Herisau respektive in Appenzell Ausserrhoden ausgeschöpft. Ein weiterer Platz in der Intensivstation mit Beatmungsmöglichkeit und erfahrenem Personal bezüglich Covid-19 steht im Ausserrhoder Spitalverbund nur kurzfristig zur Verfügung, sodass weitere Patienten nach St.Gallen verlegt werden müssten.

Für Balmer ist damit die zweithöchste Alarmstufe erreicht. Diese sieht er gegeben, wenn die Kapazitätsgrenzen in der Gesundheitsversorgung erreicht sind wie auch das Contact-Tracing nicht mehr einwandfrei funktioniert. Aufgrund der starken Zunahme der Covid-19-Neuerkrankungen in den vergangenen drei Wochen in den Ostschweizer Kantonen kann das Contact-Tracing derzeit nämlich nur mit Einschränkungen aufrechterhalten werden. Zwei bis drei Tage liege man derzeit mit der Aufarbeitung der Indexfälle zurück. Balmer weiter:

«Entscheidend ist vor allem die rasante Fallzahlzunahme zu durchbrechen, damit das Contact Tracing, sobald sich die Situation stabilisiert, wieder greifen kann.»

Yves Noel Balmer, Vorsteher des Ausserrhoder Departements Gesundheit und Soziales. Bild: APZ

Neue Massnahmen wurden beschlossen

Die Anzahl Neuinfektionen steigt indessen weiter. In den vergangenen sieben Tagen verzeichnete Appenzell Ausserrhoden 195 neu an Covid-19 erkrankte Personen und erreichte Ende letzter Woche einen Höchststand mit 21 gleichzeitig hospitalisierten Personen. Sowohl die Neuinfektionen als auch die Hospitalisationen verdoppeln sich in Appenzell Ausserrhoden derzeit binnen sieben Tagen. «Das Virus hat die Ostschweiz lange Zeit verschont. Jetzt ist es aber da, und schlägt mit aller Brutalität zu», so Balmer weiter. Am Samstag verabschiedete der Regierungsrat an einer Sondersitzung ein Bündel an Massnahmen, das ab heute Montag in Kraft tritt (siehe Kasten).

«Die Regierung ist in der Verantwortung, die Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Darum konnten wir nicht länger abwarten.»

Auch eine Absprache mit den Nachbarkantonen lag zeitlich nicht mehr drin.

Doch woran liegt’s, dass die Neuinfektionen dermassen stark ansteigen? Die Ansteckungsquellen seien an unterschiedlichen Orten auszumachen und oftmals auch gar nicht so einfach identifizierbar. Vor allem aber im familiären Kreis würden viele Infektionen verzeichnet. Yves Noël Balmer spricht jedoch auch von einer gewissen Sorglosigkeit, die er teilweise feststellt. So wurde im Rahmen einer Hochzeitsfeierlichkeit in Schwellbrunn unlängst unter den Gästen vereinbart, sich nicht testen zu lassen, um eine mögliche Quarantäne zu umgehen. «Ein solches Verhalten lässt mich verärgert und entsetzt zurück», sagt der Gesundheitsdirektor. Tatsächlich hatten sich an dieser Feier einige Personen mit dem Virus angesteckt. «Findet diese Verantwortungslosigkeit Nachahmer, bricht unser Gesundheitssystem zusammen.» Optimismus schwingt in den Ausführungen des Gesundheitsdirektors denn aber doch noch mit. So sagt er: «Wenn wir jetzt alle an einem Strang ziehen und uns an die Massnahmen halten, bin ich zuversichtlich, dass wir ein normales Weihnachtsfest feiern können.»