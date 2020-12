corona-impfungen Anfang Januar geht's los: In Appenzell Ausserrhoden laufen die Vorbereitungen für die Corona-Impfaktion auf Hochtouren Anfang kommenden Jahres kann sich die Ausserrhoder Bevölkerung gegen das Coronavirus impfen lassen. Begonnen wird mit den älteren Personen in den Heimen. Geplant sind aber auch drei Zentren, um grössere Menschenmengen auf einmal impfen zu lassen. Astrid Zysset 18.12.2020, 05.00 Uhr

Voraussichtlich Anfang Januar 2021 sollen die ersten Personen in Appenzell Ausserrhoden gegen das Coronavirus geimpft werden können. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Das Ziel des Bundesrates: Im ersten Halbjahr 2021 sollen die Impfungen gegen das Coronavirus beginnen. Die Kantone müssen aber schon früher bereit sein, und zwar schon Anfang Jahr. Der kantonale Führungsstab in Appenzell Ausserrhoden peilt Anfang Januar an. Bis dahin sollen alle Rahmenbedingungen erfüllt sein, um mit der Impfaktion zu beginnen. Doch diese Rahmenbedingungen haben es in sich. Der Aufwand ist gross, die Aufgabe, die auf den Führungsstab wie auch die Mediziner zukommt, immens.

Ingrid Möll ist Kantonsapothekerin in Appenzell Ausserrhoden. Bild: Astrid Zysset

Geimpft werden sollen alle Erwachsenen. In Appenzell Ausserrhoden wie auch Oberegg (zwischen dem Bezirk und dem Kanton besteht in diesem Fall eine Zusammenarbeit) werden rund 46'000 «impfbare» Personen gezählt. Um eine langfristige Immunität gegen das Virus sicherzustellen, muss jede Person zweimal geimpft werden. Macht unter dem Strich: 92'000 Impfungen, die in den kommenden Monaten durchgeführt werden sollen.

Eine beeindruckende Zahl. Und eine, die einen straffen Zeitplan beinhaltet. Kantonsapothekerin Ingrid Möll rechnet vor, dass 2'000 bis 3'000 Impfungen pro Woche erreicht werden müssten, um das Ziel, die Impfaktion im November zu beenden, erreichen zu können. Möll stellt klar:

«Wenn nur Hausärzte den Impfstoff verabreichen, würden wir das nie schaffen.»

Heimbewohner werden zuerst geimpft

Marc Rüdin ist der Leiter des kantonalen Führungsstabes. Bild: Astrid Zysset

Darum ist die Strategie des Kantons eine andere. Gemäss Zielgruppenkatalog des Bundes soll zuerst die Risikogruppe geimpft werden. In Appenzell Ausserrhoden werden die Alters- und Pflegeheime direkt anvisiert. Ein Hausarzt wird dort bei den Bewohnern die Impfungen durchführen. «Sind diese Personen gegen das Virus immun, erreichen wir eine erhebliche Entlastung des Gesundheitssystems», erklärt Möll die Strategie.

Rund 970 Personen befinden sich aktuell in solchen Heimen. Dass sie als erste den neuen Impfstoff erhalten sollen, hat auch einen logistischen Hintergrund. Der erste Impfstoff, der wohl zugelassen wird, stammt von den Unternehmen Pfizer/BioNTech. Dieser wird bei einer Temperatur von Minus 70 Grad und in Packungen zu je 975 Dosen angeliefert. Innert fünf Tagen muss eine solche Packung dann aufgebraucht sein, da die hohen Lageranforderungen dieses Stoffes eine längere Aufbewahrungszeit verunmöglichen. Diesen Impfstoff in einer einmaligen Aktion den Heimbewohnerinnen- und bewohnern zu verabreichen, erschien dem Kanton darum naheliegend.

Impfzentren in den Gemeinden geplant

Im Laufe des Januars soll dann der zweite von insgesamt drei Impfstoffen zugelassen werden. Dieser stammt von der Firma Moderna und dermassen hohe Anforderungen in der Kühlung wie beim ersten sind nicht mehr zu erfüllen. Ebenso sind die Packungen kleiner. So können ab diesem Zeitpunkt auch Hausärzte Impfungen durchführen. Aber nicht nur: Parallel will der Kanton zwei bis drei Impfzentren lancieren, wo Massenimpfungen vonstattengehen können.

Wo diese Zentren genau aufgebaut werden, kann der Leiter des kantonalen Führungsstabes, Marc Rüdin, nicht preisgeben. «Die Verhandlungen mit den einzelnen Gemeinden laufen.» Auch das Impfpersonal werde erst noch rekrutiert. Ein bundesweites IT-Tool, wo alle Impfungen erfasst werden, muss ebenfalls noch in den kommenden Wochen programmiert werden. Aber Rüdin zeigt sich zuversichtlich, dass alle Hürden abgebaut sind, bis der erste Impfstoff eintrifft. «An uns soll es nicht scheitern», stellt er klar. Einzelne Zusagen von Medizinkräften würden bereits vorliegen und die Impfungen könnten notfalls ja einfach in einer behelfsmässig konstruierten Excel-Tabelle vermerkt werden.

Die entscheidende Frage aber bleibt: Wie viele Personen wollen sich überhaupt impfen lassen? Einen Impfzwang gibt es nämlich nicht. Der Leiter des kantonalen Führungsstabes:

«Wir können das Interesse nur schwer abschätzen.»

Die vermutete Bandbreite liegt zwischen 30 und 70 Prozent der Bevölkerung. Ingrid Möll kennt die kritischen Stimmen der Impfgegner nur zur Genüge. Sie betont jedoch, dass die Impfstoffe, sobald sie von der Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel «Swissmedic» zugelassen sind, als sicher zu werten sind. Eine entsprechende Aufklärungskampagne soll vom Bund aus koordiniert werden und in den kommenden Tagen starten. Zielgerichtet noch vor Weihnachten. «Ideal wäre es, wenn über die Festtage ein Gedankenaustausch zu den Impfungen im privaten Kreis stattfinden könnte», sagt Rüdin. Skepsis und Ängste liessen sich damit womöglich zerstreuen.

Ansturm wird im Sommer erwartet

Trotzdem kalkuliert man vorsichtig. Mit einem Ansturm von Personen, die sich impfen lassen wollen, rechnet Rüdin im Januar noch nicht. Dieser dürfte seinen Schätzungen zufolge vor den Sommerferien erfolgen, da viele ein Attest für ihre Reisen benötigen. Möll betont, dass Schwankungen in der Nachfrage aufgefangen werden könnten. Im lokalen Zwischenlager, dessen Standort geheim bleiben muss, werden geringe Mengen an Impfdosen gelagert. Eine schnelle Nachbestellung innert eines Tages beim Bund sei überdies möglich.

Schlimmer in der Vorstellung von Rüdin und Möll ist eher der gegenteilige Fall. Dann nämlich, wenn das Interesse an einer Impfung seitens der Bevölkerung ausbleibt. Möll würde dies enttäuschen. «Die Gesellschaft hätte in diesem Fall eine Chance für das Gesundheitswesen vertan.»