Corona-Impfungen Aufruf an die Bevölkerung sich anzumelden: Appenzeller Kantone erhalten mehr Impfstoff Die beiden Appenzeller Kantone erwarten für die Monate April, Mai und Juni, weitere Mengen an Impfdosen. Nun rufen das Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartement und das Ausserrhoder Amt für Gesundheit, die impfwillige Bevölkerung ab 16 Jahren auf, sich für die Impfung zu registrieren. Lilli Schreiber 09.04.2021, 12.13 Uhr

Für April sind rund 9000 Impfdosen für Appenzell Ausserrhoden vorgesehen. Bild: Key

In der Schweiz sind in den vergangenen Tagen neue Impfstofflieferungen eingetroffen, die nun an die Kantone verteilt werden. Das Amt für Gesundheit des Kantons Appenzell Ausserrhoden meldet weitere Lieferungen an Impfdosenmengen für die kommenden Wochen.

Für April sind gemäss Mitteilung rund 9000 Impfdosen allein für Appenzell Ausserrhoden vorgesehen, die in den beiden Impfzentren in Herisau und Heiden, sowie in den Arztpraxen verimpft werden. Damit in den Impfzentren fortlaufend geimpft werden könne, ruft der Kanton die Impfwilligen zur sofortigen online Registrierung auf. Denn für eine optimale Planung sei es wichtig, dass sich alle Personen bereits jetzt registrieren, teilt der Mediensprecher des Kantons Ausserrhoden mit. Personen ohne Internetzugang können sich telefonisch via Hotline registrieren. Für Registrierungen wird zwingend eine Krankenversicherungskarte benötigt.

Alle Personen im Alter von über 16 Jahren können sich zur Impfung registrieren. Seit Anfang April können Personen über 65 Jahre und chronisch Vorerkrankte einen Impftermin erhalten. Prioritär für einen Impftermin aufgerufen werden nachfolgend besonders gefährdete Personen und Pflegepersonal sowie Personen, die in engem Kontakt zu den Hochrisikogruppen stehen. Der Kanton mahnt zur Solidarität und bittet die Bevölkerung, sich nicht gleichzeitig für mehrere Impftermine anzumelden.

Online Registrierung für Appenzell Ausserrhoden: ar.impfung-covid.ch / Impf-Hotline: 071 353 67 97

Impfungen zeigen Wirkung in Innerrhoden

Im Kanton Appenzell Innerrhoden sind aktuell alle 75-Jährigen, welche sich für eine Impfung angemeldet haben, geimpft. Allerdings haben sich bisher nur 54 Prozent der über 75-Jährigen im Kanton impfen lassen. Dieser Wert sei aus Sicht der öffentlichen Gesundheit, allerdings zu tief, wie der stellvertretende Kantonsarzt, Markus Schmidli mitteilt.

Das Gesundheits- und Sozialdepartement fordert die Bevölkerung daher ebenfalls und ab sofort auf, sich für die Impfung anzumelden. Die Personen, die aktuell noch auf der Warteliste stehen, sollen in den nächsten Wochen ihre Impftermine erhalten.

Das Kantonsarztamt hat zusammen mit den Hausärztinnen und Hausärzten, dem Spital Appenzell sowie dem Zentrum für Labormedizin eine Qualitätsstudie der Impfungen durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass von 125 Blutanalysen vollständig geimpfter Personen, die Quote der Antikörperbildung gegen Covid-19 bei 98 Prozent liegt.

Das Innerrhoder Gesundheits- und Sozialdepartement bittet nun alle Impfwilligen ab 16 Jahren, sich entweder online für eine Impfung zu registrieren oder sich telefonisch bei der Hausärztin oder dem Hausarzt zu melden. Auch in Appenzell Innerrhoden soll eine Impf-Hotline für Unterstützung sorgen.

Neues Impfzentrum in Appenzell Innerrhoden

Das Bundesamt für Gesundheit kündigt umfangreichere Impfstofflieferungen an. Um sicherzustellen, dass nach der Lieferung zeitnah alle Dosen verimpft werden können, wird beim Spital Appenzell eine zweite Impfstrasse, parallel zur ersten, errichtet. Die neue Impfstrasse generiert, genauso wie die erste, eine monatliche Impfkapazität von 1000 Personen. Unterstützt wird das Spitalpersonal durch den Zivilschutz Appenzell.

Der Kanton Appenzell Innerrhoden hofft, mit diesem Ausbau der Impfzentren, sowie der Herabsetzung des Impfalters auf 16 Jahre, eine höhere Zahl an impfwilligen Bürgern zur Registrierung zu ermutigen. Markus Schmidli sagt: «Die Bürgerinnen und Bürger können uns jetzt die Türen einrennen, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten genug Impfstoff bekommen, um 8000 Personen zu impfen.»

Online Registrierung für Appenzell Innerrhoden: ai.impfung-covid.ch / Impf-Hotline: 071 788 99 66