Corona-impfung «Es liegt eine tolle Stimmung in der Luft»: Der Impfstart im Herisauer Zentrum ist gut angelaufen Seit Dienstag können sich in Appenzell Ausserrhoden alle Personen ab 75 Jahren und Hochrisikopatienten impfen lassen. Dies betrifft rund 4200 Menschen. Der Kantonale Führungsstab plant, wöchentlich über 1000 Personen zu impfen. Der Start im Impfzentrum Herisau verlief vielversprechend. Rosa Schmitz 20.01.2021, 17.00 Uhr

Die maximale Kapazität des Impfzentrums Herisau ist noch nicht erreicht. Bild: Rosa Schmitz

«Bereit?», fragt die Krankenschwester. Sie steht in einem der mit Vorhängen abgetrennten improvisierten Zimmer des Impfzentrums Herisau, in voller persönlicher Schutzausrüstung (PSA). Die Nadel hält sie bereits in der Hand. Die ältere Dame, die auf dem Impfbett vor ihr liegt, nickt eifrig. «Gut», sagt die Krankenschwester und zählt: «1, 2, 3.» Dann sticht sie zu. Einige Sekunden später ist die Tat vollendet. «Gratuliere, Sie sind geimpft», sagt die Krankenschwester. Danach dirigiert sie die Dame ins Wartezimmer nebenan.

So entspannt liefen am Dienstag alle Covid-19-Impfungen an der Birkenstrasse 5 ab. «Schon am Probetag zuvor war es so. Der Impfstart ist wirklich gut angelaufen», sagt Christine Sengupta, die das Impfzentrum ärztlich leitet. Überrascht ist sie nicht. «Wir wissen alle, wie es geht, wir haben viel Erfahrung.» Allerdings gehe es auch darum, gut organisiert zu sein. Selbstverständlich sei nichts.

Masken, Gummihandschuhe und kleine Fläschchen mit Impfstoff

Die Ärztin sitzt hinten im Lagerraum und sortiert. Vor ihr liegen Hunderte von Masken und Gummihandschuhe für das Personal. Sowie kleine Fläschchen mit dem Pfizer/Biontech-Impfstoff und noch verpackte Nadeln. Schritt für Schritt bereitet sie alles zur Verabreichung vor.

Christine Sengupta leitet das Impfzentrum ärztlich. Bild: Rosa Schmitz

«Wollen Sie sich impfen lassen», fragt Sengupta die Reporterin.

«Absolut», erwidert diese. «So bald wie möglich.»

«Gut, das höre ich gerne», sagt Sengupta und schmunzelt.

Dem Kanton Appenzell Ausserrhoden stehen diesen Monat zirka 4000 Impfungen zur Verfügung. Bild: Rosa Schmitz

Die Ärztin macht ihre Arbeit gern. «Die Menschen sind unglaublich glücklich, dass sie zu uns zum Impfen kommen können. Dass es endlich so weit ist», sagt Sengupta. «Das ist schön zu sehen.» Sie wolle nun so viele wie möglich so schnell wie möglich impfen.

Positive Stimmung unter den Patienten

Immer wieder kommen Krankenschwestern in den Lagerraum, um neue Impfdosen abzuholen. Jedes Mal, wenn die Tür aufgeht, hört man fröhliche Gespräche von Menschen, die darauf warten, an die Reihe zu kommen. «Und was sollen wir zuerst tun, wenn das alles vorbei ist?», fragt ein Mann seine Frau. «Tanzen gehen», sagt sie und lacht. «Einverstanden», retourniert er.

«Es liegt eine tolle Stimmung in der Luft», sagt der stellvertretende Kantonsarzt Vinzenz Müller. Auch er ist mit dem Impfstart zufrieden. «Der erste richtige Tag ist reibungslos verlaufen.» Der Januar sehe überhaupt gut aus. «Zirka 4000 Impfung stehen uns für diesen Monat zur Verfügung, wovon wir bis zum Ende der 4. Kalenderwoche 98 Prozent verimpft haben werden.» Im Februar soll die Lage ähnlich aussehen – ausser es kommt zu einem Lieferengpass von Pfizer/Biontech.

Maximale Kapazität noch nicht erreicht

Voll ausgelastet ist das Impfzentrum Herisau noch nicht. Die maximale Kapazität ist noch nicht erreicht. Es könnten die Öffnungstage erweitert, die Öffnungszeiten verlängert und weitere Räume zur Verfügung gestellt werden. Mit diesen Änderungen wären wöchentlich ungefähr 4000 Menschen impfbar, sagt Müller. Doch die Entscheidung liegt nicht bei dem Impfzentrum Herisau. «Der Impfstoff ist derzeit zu knapp für solche Aktionen.» Daher müssten Prioritäten gesetzt werden.

Keine spontanen Impfungen Die Reihenfolge, in der geimpft wird, wurde durch die Eidgenössische Kommission für Impffragen festgelegt: Zielgruppe 1: Alle Personen über 75 Jahren und besonders Gefährdete (ohne schwangere Frauen)

Zielgruppe 2: Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt/Betreuungspersonal von besonders gefährdeten Personen

Zielgruppe 3: Enge Kontakte (Haushaltsmitglieder/betreuende Angehörige) von besonders gefährdeten Personen

Zielgruppe 4: Personen in Gemeinschaftseinrichtungen mit erhöhtem Infektions- und Ausbruchsrisiko (z.B. Behindertenheime)

Zielgruppe 5: Alle anderen erwachsenen Personen.

Nach jeder Impfung werden die improvisierten Zimmer von oben bis unten desinfiziert. Rosa Schmitz

Die Lieferungen kommen gestaffelt, erklärt Müller. Der Pfizer/Biontech-Impfstoff alle zwei Wochen, der Moderna-Impfstoff alle drei. Bis zum Ende der Kalenderwoche acht sollten im Kanton Appenzell Ausserrhoden insgesamt 10’000 Impfungen zur Verfügung stehen. Entsprechend der gelieferten Menge wird sich die nächste Gruppe der 65- bis 74-jährigen Personen voraussichtlich ab Mitte Februar impfen lassen können.

Bis Ende Juli könnten insgesamt 35’000 Impfdosen verspritzt werden – damit wären 17’500 Menschen geimpft (mit jeweils zwei Dosen). Das entspricht einem Drittel der Bevölkerung. «Gerechnet wird mit einer Impfbereitschaft von 40 Prozent, das Etappenziel wäre damit so gut wie erreicht», sagt Müller. «Wir hoffen aber, auf 70 Prozent zu kommen. Idealerweise bis Herbst.»