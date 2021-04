Corona-Härtefallgelder «Gemessen am Schaden, den wir erlitten haben, ist es viel zu wenig»: Ausserrhoder Gastronomen sind unzufrieden mit den Entschädigungen Nun sind die langersehnten Härtefallgelder bei den meisten Ausserrhoder Gastronomen eingetroffen. Die Höhe der ausbezahlten Beträge erfüllt die Erwartungen der Empfänger allerdings nicht. Sie beklagen zudem das komplizierte Anmeldeprozedere. Karin Erni 14.04.2021, 05.00 Uhr

Thomas Manser von der «Truube» in Gais musste viele bürokratische Hürden überwinden, bis er Entschädigungszahlungen erhielt. Bild: Karin Erni

Wie steht es um die Entschädigungen für die geschlossenen Gastrobetriebe? Der Ausserrhoder Gastroverband wollte es genau wissen und befragte seine Mitglieder. 36 Betriebe haben die elektronische Umfrage beantwortet. Das Erfreuliche: 80 Prozent der Gesuche sind bis jetzt bewilligt worden.

Doch die Wirte sind unzufrieden, denn sie erhalten lediglich zwischen 1,4 und 8 Prozent des entgangenen Umsatzes vergütet. Ursprünglich angedacht gewesen wären 20 Prozent. Diese Zahl entspricht den Fixkosten in der Gastrobranche, welche durch Kurzarbeitsentschädigung und den Corona-Erwerbsersatz nicht abgedeckt werden. Nur knapp 78 Prozent der Befragten haben bereits Härtefallgelder beantragt, knapp 17 Prozent wollen dies noch tun, der Rest verzichtet freiwillig.

Ohne Treuhänder fast nicht machbar

Doch nicht nur die eher geringen Beträge sorgen für Stirnrunzeln in der Branche. Das komplizierte Anmeldeprozedere sei ohne die Hilfe eines Treuhandbüros kaum zu bewältigen, sagt Thomas Manser von der «Truube» in Gais. «Wir mussten die Erfolgsrechnung der letzten zwei Jahre plus einen Finanzplan für die kommenden drei Jahre einreichen. Doch wie soll ich dieses Jahr einschätzen, wenn ich nicht weiss, wann wir wieder öffnen können? Das ist doch keine seriöse Grundlage.»

Auch sei vieles unklar formuliert gewesen und es seien immer wieder andere Dokumente angefordert worden. «Sie wollten beispielsweise wissen, wie hoch der Anteil an Gästen aus Appenzell Ausserhoden ist und wie viel Prozent der Waren wir von Lieferanten aus dem Kanton beziehen.» Als das Gesuch schliesslich eingereicht war, sei es mit der Auszahlung aber relativ schnell gegangen. Allerdings hätten sie lediglich 5,8 Prozent erhalten. Gestört hat Manser auch, dass die Abrechnung intransparent ist.

«Man erkennt nicht, wo was gestrichen wurde.»

Pauschale Entschädigung gefordert

Barbara Ehrbar-Sutter. Urs Jaudas

Diesen Eindruck bestätigt auch Barbara Ehrbar-Sutter, Geschäftsleiterin der Breitenmoser Fleischspezialitäten AG, die das Restaurant Anker in Teufen betreibt.

«Ich habe mir die Mühe genommen, mich in die Materie einzulesen – aber komplizierter kann man es nicht machen! Es ist eine Riesenherausforderung, das Gesuch korrekt zu erstellen.»

Sie frage sich, ob es nicht kostengünstiger und einfacher gewesen wäre, den betroffenen Betrieben die vom Bundesrat Maurer vorgeschlagenen 20 Prozent des Umsatzes auszuzahlen. «Das Kreieren und Kontrollieren all dieser Unterlagen kostet den Kanton viel wertvolle Arbeitszeit und somit Geld, welches besser für die Härtefälle eingesetzt würde.»

Andere Kantone wie das Wallis hätten dies viel unbürokratischer gelöst, so Ehrbar. Sie fragt sich weiter, wo denn die versprochenen Hilfsgelder blieben: «Von den in Ausserrhoden bewilligten 9,2 Millionen Franken sind erst 2 Millionen ausbezahlt worden. Vielen Betrieben steht das Wasser bis zum Hals und sie haben das Geld jetzt dringend nötig.» Der «Anker» habe bis jetzt vier Prozent erhalten, was natürlich bei weitem nicht ausreichend sei, um die Fixkosten zu decken.

Nicht alle Betriebe erhalten Entschädigungen

Jeannette Pufahl vom Café im Glück Heiden. Karin Erni

Auch Jeannette Pufahl vom Café im Glück in Heiden ist beim Ausfüllen des Gesuchs fast verzweifelt. Sie hat nun zwar den Anspruch auf Härtefallzahlungen bestätigt erhalten.

«Bis jetzt ist das Geld aber noch nicht eingetroffen.»

Sie habe jedoch bereits 8000 Franken aus dem Nothilfefonds erhalten, um die Löhne der Mitarbeitenden bezahlen zu können, da die Gastro-Ausgleichskasse mit den Kurzarbeitsentschädigungen im Rückstand ist. «Da hat der Kanton sehr unkompliziert geholfen, innert zwei Tagen war das Geld da.»

Bei vielen Betrieben ist das umsatzstarke Weihnachtsgeschäft weggebrochen. So zum Beispiel beim Rössli Hundwil, das mit seinen grossen Räumlichkeiten und dem Fondueangebot für Gruppen attraktiv ist. Inhaber Tobias Knöpfel sagt, er sei einerseits froh über die Entschädigung. «Doch gemessen am Schaden, den wir erlitten haben, ist es viel zu wenig.» Er habe viele Lebensmittel und Getränke entsorgen müssen, weil sie abgelaufen sind.

«Diese Kosten erstattet mir keiner.»

Hans Oertle, Bäcker in Hundwil PD

Nicht alle Gesuchsteller konnten von den Hilfsgeldern profitieren. Leer ausgegangen ist beispielsweise Hans Oertle von der Bäckerei Mühle in Hundwil. Er betreibt zusätzlich zwei Cafés, die von der Schliessung betroffen waren. Weil die Bäckerei während der Coronazeit aber gut lief, fiel der Umsatz des gesamten Betriebs nicht um 30 Prozent. So gross müsste das Minus sein, damit ein Anspruch besteht, sagt Oertle. «Das ist eine hohe Hürde.»

Wer gut arbeitet, erhält weniger Geld

Die Rückmeldungen zeigen in anonymisierter Form, dass die Betriebe 2020 unterschiedlich stark von den Coronamassnahmen betroffen waren. Manche hatten einen guten Sommer, der half, die Verluste einzudämmen. Sie werden nun gestraft, denn der erzielte Verdienst mindert den Anspruch auf Unterstützung. Wer eine Pandemieversicherung hatte und jahrelang Prämien bezahlt hat, dessen Versicherungsleistungen werden ebenfalls abgezogen. Auch wer eine eigene Liegenschaft besitzt, hat das Nachsehen.

«Die Härtefälle werden auf ein lächerliches Minimum von 3 Prozent gekürzt, da der Kanton der Meinung ist, als Hausbesitzer müsse ich kulant sein gegenüber der Firma. Womit soll ich den bitte meine Hypothek bezahlen?», fragt ein Wirt. Ein anderer: «Leider sitzen wir immer noch auf den Ferienguthaben der Mitarbeiter im fixen Pensum.» Einige der Befragten bemängeln den Kantönligeist und befürworten eine Bundeslösung.

«Es geht ja allen genau gleich in der ganzen Schweiz.»

Und das Schlimmste scheint den Gastronomen noch bevorzustehen: «Der grosse Umsatzeinbruch kommt bei uns im 2021: Ausfall 100 Prozent.»