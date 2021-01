corona «Ein Tag wie jeder andere»: Keine Wehmut wegen der Absage des Silvesterchlausens in Urnäsch und Waldstatt Es ist der eindrücklichste Winterbrauch im Appenzellerland und zieht jeweils Tausende von Touristen an: das Silvesterchlausen. In diesem Jahr wurde der Anlass coronabedingt jedoch abgesagt. Die Gemeindepräsidenten zeigen für diese Massnahme Verständnis. Astrid Zysset 13.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In diesem Jahr müssen sie zu Hause bleiben: die Silvesterchläuse. Sie feiern den Übertritt in das neue Jahr nach dem julianischen Kalender am 13. Januar. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Dort, wo heute normalerweise die «Wüeschte», die «Schöne» und die «Schöwüeschte» durch die Strassen ziehen sollten, bleibt es ruhig. Kein Zauren, kein Schellengeläut wird zu vernehmen sein. Und auch die Scharen von Touristen bleiben in diesem Jahr aus. Coronabedingt wurde der Alte Silvester abgesagt. Ein herber Schlag. Besonders für diejenigen Hinterländer Gemeinden, in welchen der Winterbrauch zelebriert wird.

Peter Kürsteiner ist Gemeindepräsident von Urnäsch. Bild: PD

Hochburg des Silvesterchlausens am 13. Januar ist Urnäsch. 2000 bis 3000 Schaulustige werden an diesem Tag jeweils gezählt. Die Gemeinde stellt die Infrastruktur, Parkplätze und Verkehrskadetten zur Verfügung. Finanziell profitiert sie nicht direkt von diesem Anlass. Dafür aber die zahlreichen Gastronomen und Gewerbler. Die haben nun das Nachsehen. Gemeindepräsident Peter Kürsteiner spricht von einem «Riesenverlust», den jene erleiden werden.

Aber – so Kürsteiner weiter – die Absage des Chlausens sei vonnöten. «Wir müssen uns an die Verordnungen des Bundes und des Kantons halten.» Kommt nicht trotzdem ein wenig Melancholie auf, einen solch traditionsreichen Anlass nicht stattfinden lassen zu können? «Diesem Gedanken hänge ich nicht nach. Aus nachvollziehbaren Gründen ist die Absage veranlasst worden. Und daran müssen wir uns halten.» Für den Gemeindepräsidenten selbst ist darum der heutige 13. Januar ein «Tag wie jeder andere». Auch im Dorf selbst habe man die Massnahme akzeptiert. Ob sich aber wirklich alle Chläuse auch tatsächlich daran halten werden, ist schwierig abzuschätzen. «Ich hoffe es. Zumindest habe ich nichts Gegenteiliges gehört», so Kürsteiner weiter.

«Überraschen würde es mich jedoch nicht, wenn dennoch einige losziehen.»

Grosses Verständnis für die Massnahme in Waldstatt

Andreas Gantenbein ist Gemeindepräsident von Waldstatt. Bild: PD

Der Alte Silvester ist auch in der Gemeinde Waldstatt normalerweise der grösste Anlass des gesamten Jahres. Bis zu 1500 Schaulustige zieht das Spektakel an. Der Feuerwehrverein betreibt im Mehrzweckgebäude jedes Jahr eine Festwirtschaft. Dort versammeln sich einheimische und auswärtige Chlausenliebhaber, um den Auftritten einzelner Schuppel, die vorbeikommen, beizuwohnen. Auch in der unteren Turnhalle werden jeweils Hunderte Besucherinnen und Besucher gezählt. Dass dieser Event für einmal nicht stattfindet, trifft die Gemeinde dementsprechend hart. Bei den Vereinen und Gastrounternehmen fällt ein umsatzstarker Tag weg. Trotzdem sei das Verständnis für die Absage gross, sagt Waldstatts Gemeindepräsident Andreas Gantenbein. «Die Leute verstehen, dass diese Massnahme vonnöten ist.» Er selbst unterstütze sie zu 100 Prozent.

«Die Gesundheit ist höher zu gewichten als das Brauchtum. So gesehen, ist allfällige Wehmut über die Absage des Alten Silvesters fehl am Platz.»

Trotzdem: Den 13. Januar verbringt Gantenbein nicht zu Hause. «Ich hätte Mühe, falls wirklich Chläuse vorbeikommen, die Türe einfach nicht zu öffnen.» Dass Schuppel unterwegs sein werden, ist tatsächlich nicht ausgeschlossen. Dem Gemeindepräsidenten kam zu Ohren, dass sich einige Chläuse überlegen, von Haus zu Haus zu ziehen – ungeachtet des Veranstaltungsverbotes. «Ich hoffe aber dennoch, dass sich alle an die Massnahme halten werden.»