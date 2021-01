corona Die Branchen leiden unterschiedlich stark: Neues Hilfsprogramm für Ausserrhoder Unternehmen wird im Februar erwartet +++ Innerrhoden könnte nächste Woche Härtefallregelung lockern Nach der angekündigten Verlängerung des Lockdowns hat sich die Situation für viele Unternehmen im Appenzellerland weiter zugespitzt. Staatliche Hilfe gibt es jedoch. Im Februar tritt in Ausserrhoden ein neues Härtefallmassnahmen-Programm in Kraft. Auch in Innerrhoden könnte es Anpassungen geben. Astrid Zysset und Claudio Weder 07.01.2021, 15.54 Uhr

Die Gastronomie wurde von der Coronapandemie besonders hart getroffen. Der Bundesrat hat vergangenen Mittwoch verfügt, dass die Restaurants bis Ende Februar geschlossen bleiben müssen. Ennio Leanza / KEYSTONE

326 Betriebe haben derzeit in Appenzell Ausserrhoden Kurzarbeit angemeldet. Tendenz: Leicht steigend. Eine Entwicklung, die darauf schliessen lässt, dass die Pandemie der kantonalen Wirtschaft nach wie vor sehr zu schaffen macht. Besonders die Lage in der Gastronomie, der Hotellerie wie auch im Detailhandel umschreibt Daniel Lehmann, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, auf Anfrage hin als «sehr angespannt».

Im Gewerbe und der Industrie laufe es hingegen momentan zufriedenstellend, führt er weiter aus, wenn auch hier die Aussichten getrübt seien. «Wenn beispielsweise in der Gastronomie nichts mehr investiert wird, hat dies Auswirkungen in der Wertschöpfungskette. Will heissen: Die Auftragsbücher der Handwerker sind nicht mehr gefüllt und auch die Zulieferer spüren die Schliessungen.» Die grossen Industriebetriebe sehen sich derweilen aufgrund der Corona-Entwicklung mit den Unsicherheiten in den ausländischen Märkten konfrontiert. Alles in allem: Jede Branche ist von der Pandemie betroffen. Allerdings unterschiedlich stark. Und über die gesamte Volkswirtschaft im Kanton betrachtet weniger gravierend, als befürchtet. So wurde beim kantonalen Konkursamt in Heiden bislang lediglich ein coronabedingter Konkurs registriert. Die Gesamtzahl der Insolvenzen bewegt sich auf dem Vorjahresniveau.

Daniel Lehmann ist seit 2018 Leiter des Ausserrhoder Amts für Wirtschaft und Arbeit. Bild: PD

Staatliche Hilfe für all die pandemiegeplagten Unternehmen gab es vergangenes Jahr aus dem sogenannten «Corona-Nothilfefonds». Diese Hilfe stand als Ergänzung für das milliardenschwere Bürgschaftsprogramm des Bundes zur Verfügung. In diesem Nothilfefonds fanden sich 1,75 Millionen Franken, welche der Kanton zusammen mit Stiftungen zur Verfügung stellte. Damit konnten KMU und Gewerbebetriebe einerseits verbürgte Bankkredite auslösen. Andererseits wurden im Rahmen von Härtefälle-Massnahmen einzelnen Kleinst- und Einzelunternehmen wie auch Privatpersonen, welche keinen grösseren Jahresumsatz als 500'000 Franken aufwiesen, Beträge von bis zu 10'000 Franken gewährt. Diese müssen nicht zurückbezahlt werden.

Härtefallmassnahmen sind besonders gefragt

Die Nachfrage nach den kantonalen Bürgschaften war gemäss Lehmann gering. Ende September lief diese Möglichkeit der subsidiären Bürgschaft zudem aus. Die Möglichkeit des durch den Bund verbürgten Covid-Kredites nahmen bis zu jenem Zeitpunkt rund 500 Unternehmen in Appenzell Ausserrhoden wahr. Danach zeigte auch die wirtschaftliche Entwicklung wiederum ein optimistischeres Bild, weshalb solch staatliche Überbrückungshilfen ohnehin weniger benötigt gewesen wären. Bei den Härtefallbeiträgen aus dem Nothilfefonds sieht es anders aus. Dort gingen bislang weit über 50 Gesuche ein. Die Nachfrage steigt gemäss Lehmann seit vergangenem Dezember wieder an.

«Eine weitere starke Zunahme erwarten wir zwar nicht. Die Anzahl Gesuche dürfte aber konstant hoch bleiben.»

Neues Hilfsprogramm für Unternehmen ab Februar

Am 18. Dezember 2020 hat der Bund nun das Härtefallmassnahmen-Programm für Unternehmen um 1,5 auf 2,5 Milliarden Franken aufgestockt. 25 Prozent der zur Verfügung gestellten Summe müssten die Kantone tragen. Für Appenzell Ausserrhoden sehen Bund und Kanton Mittel im Umfang von maximal 13 Millionen Franken vor. Wie die Gelder genau eingesetzt werden, wird derzeit im Rahmen einer gesetzlichen Ausarbeitung geklärt. Daniel Lehmann kann hierzu deshalb keine weiterführenden Angaben machen. Nur soviel: Ab dem 1. Februar könnte ein Topf für Härtefallmassnahmen wieder zur Verfügung stehen. Dabei ist angedacht, dass sowohl A-fonds-perdu-Beiträge wie auch Solidaritätsbürgschaften den coronageplagten Unternehmen zugutekommen, um deren Existenz über die Pandemiezeit hinaus zu sichern.

Innerrhoden könnte Härtefallregelung lockern

Roland Dähler, stillstehender Landammann und Volkswirtschaftsdirektor AI. Bild: PD

Im Kanton Appenzell Innerrhoden ist die Nachfrage nach Härtefallmassnahmen seit Beginn der zweiten Pandemiewelle bescheiden: «Es gingen erst einzelne Gesuche ein», sagt der stillstehende Landammann und Volkswirtschaftsdirektor Roland Dähler. Aufgrund der von der Standeskommission am 17. März 2020 beschlossenen Härtefallregelung seien einzelne Bürgschaften gewährt worden. A-fonds-perdu-Auszahlungen und Härtefallentschädigungen gemäss dem neuen Covid-19-Gesetz seien jedoch noch keine getätigt worden. In Anbetracht der vom Bundesrat angekündigten Verlängerung des Teil-Lockdowns erwartet Dähler jedoch einen Anstieg der Härtefallgesuche.

«Für die Bearbeitung von Härtefallgesuchen sind wir parat», sagt Dähler. Die Wirtschaftsförderungskommission werde kommende Woche nochmals über eine Lockerung der Härtefallregelung entscheiden. Dabei gehe es primär um den minimalen Umsatzrückgang und die minimale Anzahl Beschäftigter, welche ein Unternehmen haben muss, um Unterstützung zu erhalten. Ebenso setzt sich gemäss Dähler der Kanton in einer aktuellen Vernehmlassung an den Bundesrat dafür ein, dass die restlichen 750 Millionen Franken vom Bund gemäss Covid-19-Gesetz für die Unterstützung an die Fixkosten von behördlich geschlossenen Unternehmen einzusetzen sind. «Der Entscheid dazu ist aktuell noch offen.»