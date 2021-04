CORONA Die Ausserrhoder Kantonsärztin Franziska Kluschke zur aktuellen Coronasituation: Geht es bald zurück zur Normalität? Die Ausserrhoder Kantonsärztin Franziska Kluschke versprüht vorsichtigen Optimismus: Obwohl die Coronafallzahlen wieder leicht steigend sind, beobachtet sie auch positive Entwicklungen. Bis im August sollen zudem alle Impfungen abgeschlossen sein. Astrid Zysset 19.04.2021, 05.00 Uhr

Die Ausserrhoder Kantonsärztin Franziska Kluschke beobachtet derzeit eine teilweise Entkoppelung: Obwohl die Fallzahlen wieder steigen, nimmt die Anzahl Patienten auf den Intensivstationen nur leicht zu. Martial Trezzini / KEYSTONE

Heute treten die vom Bundesrat veranlassten Lockerungen in Kraft. Obwohl Gesundheitsminister Alain Berset an der Pressekonferenz vergangenen Mittwoch die Situation als «ziemlich fragil» bezeichnete, könne man die Gefahren, welche die schrittweise Rückkehr aus dem Lockdown mit sich ziehe, eingehen.

Fitnesscenter, Restaurantterrassen, Theater, Konzerträume und Kinos dürfen ab diesem Montag wieder öffnen. Drinnen sind 50 Leute erlaubt, draussen 100. Diese Lockerungen kamen dann doch etwas überraschend, sind doch 4 der 5 vom Bund einmal festgelegten Richtwerte nach wie vor nicht erfüllt. Auf den Entscheid des Bundes angesprochen, spricht die Ausserrhoder Kantonsärztin Franziska Kluschke von einem kalkulierten Risiko, das aktuell eingegangen werde.

Kantonsärztin Franziska Kluschke. Bild: APZ

«Das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wird wieder aufgenommen. Wie sich dies auf die epidemiologische Situation auswirkt, muss in den nächsten Wochen genau beobachtet werden.»

Sicher ist: Sobald die Möglichkeiten zunehmen, wo sich die Menschen direkt austauschen können, steigt auch das Infektionsrisiko. «Es kann also gut sein, dass die Fallzahlen wieder ansteigen werden», so Kluschke. Auf der anderen Seite gehören Schutzkonzepte wie auch entsprechende Verhaltensmassnahmen mittlerweile ebenso zum Alltag wie breite Teststrukturen und das Contact-Tracing. Zudem schreitet die Durchimpfung voran. Die Voraussetzungen, damit es nicht wie nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 zu einem raschen Anstieg an Infektionen kommt, sind somit gegeben.

Fallzahlen nehmen schon wieder zu

Doch wie sieht die Situation aktuell in Appenzell Ausserrhoden aus? 121 Personen sind derzeit infiziert, 76 befinden sich in Quarantäne. Die Todeszahl derjenigen, die seit Ausbruch der Pandemie im Zusammenhang mit der Viruserkrankung verstorben sind, stieg auf 62.

Diese Zahlen mögen besorgniserregend sein, sie sagen alleine aber nichts über die gegenwärtige Entwicklung aus. Und jene zeigt, dass seit Mitte vergangenen Monats die Fallzahlen wieder leicht steigend sind. Gemäss Franziska Kluschke ist diese Tendenz mit derjenigen der restlichen Schweiz vergleichbar, obwohl der 14-Tage-Inzidenz-Wert in Ausserrhoden mit 191 etwas unter dem nationalen Durchschnitt liegt.

Noch Kapazitäten auf den Intensivstationen

Als ein wichtiger Indikator, um die Lage einzuschätzen, gilt weiter die Auslastung der Intensivbetten: Diese beträgt derzeit schweizweit rund 70 Prozent. Etwa ein Drittel der dortigen Patienten ist an Corona erkrankt. Wie von der Kantonsärztin zu erfahren ist, hat sich das Altersprofil der schwer Erkrankten nach unten verschoben. Hochrisikogruppen, sprich diejenigen mit Vorerkrankungen oder solche, die über 75-jährig sind, erkranken seltener und werden daher aktuell auch immer weniger ins Spital eingeliefert.

In Appenzell Ausserrhoden treten auch bei den über 60-Jährigen bereits deutlich weniger Erkrankungsfälle auf als in den jüngeren Altersgruppen. Kluschke sagt:

«Wir werten das als Indiz, dass die Impfstrategie erste Erfolge zeigt.»

Sie spricht von einer teilweisen Entkoppelung, die beobachtet werden könne: Obwohl die Infektionen wieder vermehrt auftreten, nimmt die Anzahl Patienten auf den Intensivstationen nur leicht zu.

Variante des britischen Virus im Umlauf

Und noch eine Beobachtung konnte die Kantonsärztin machen: Der ursprüngliche «Wildtyp» des Virus ist fast gänzlich verschwunden. So werden in Ausserrhoden wie auch in der gesamten Schweiz fast ausschliesslich Infektionen mit der britischen Coronavirus-Mutante verzeichnet. Diese gilt als aggressiver und leichter übertragbar. «Gut möglich, dass der Anstieg der Fallzahlen darauf zurückzuführen ist», mutmasst Kluschke. Südafrikanische und brasilianische Mutationen treten schweizweit nur in Einzelfällen auf, in Appenzell Ausserrhoden wurden bislang noch keine Fälle registriert.

Solche neuen Virusvarianten können, so Kluschke, für die Bevölkerung und das Gesundheitssystem als Ganzes ein Risiko darstellen, da sie beispielsweise einfacher übertragen werden, schwerere Verläufe verursachen oder den infolge einer durchgemachten Krankheit oder Impfung erworbenen Immunschutz umgehen können. Eine gute Nachricht gibt es dennoch: Die derzeit in der Schweiz eingesetzten Impfstofftypen liessen es zu, dass sie schnell adaptiert und auf die neuartigen Viren angepasst werden könnten. Es sei daher möglich, so die Kantonsärztin weiter, dass Personen, die bereits geimpft wurden, im Herbst zu einer Nachimpfung aufgeboten werden, um auch gegen die grassierenden Mutationen geschützt zu sein.

Impfungen sollen bis im August abgeschlossen sein

Es ist ein Hauch von vorsichtigem Optimismus, den Franziska Kluschke versprüht. «Man kann schliesslich nicht alles schwarz oder weiss sehen», sagt sie. Ihre Zuversicht ist auch beim Impfprogramm ungebrochen. Bis im August sollen alle Impfwilligen im Kanton eine erste Dosis erhalten haben. Bislang wurden 14'700 Impfdosen den Patientinnen und Patienten verabreicht. Ein stolzer Wert, wenn er auch aufgrund der Impfstoffknappheit hinter den Erwartungen der Kantonsärztin zurückliegt.

«Wir könnten viel schneller vorwärtsmachen», so Kluschke. In den Testzentren alleine könnten fast 5'000 Impfungen pro Woche verabreicht werden. Doch der Impfstoff ist nicht in ausreichender Menge vorhanden. Im Mai und Juni werde Appenzell Ausserrhoden zwar voraussichtlich mehr Impfstoff erhalten, doch auch dann erreiche man wohl erst 50 bis 60 Prozent der Kapazitäten in den Zentren. Nichtsdestotrotz ruft der Kanton dazu auf, dass sich für eine optimale Planung möglichst alle Impfwilligen bereits jetzt für einen Termin vormerken sollten.

Bald zurück zur Normalität?

Und wann ist die Pandemie endlich Geschichte? «Das ist schwierig, abzuschätzen. Etwas durchhalten müssen wir wohl noch.» Möglich wäre ein Ende aber bald. Sind viele Personen geimpft, entsteht ein sogenannter Herdenschutz, welcher auch Ungeimpfte schützt. Um dieses Ziel zu erreichen, ist aber eine hohe Impfbeteiligung nötig, so Kluschke.

Eine grosse Wirkung verspricht sich die Kantonsärztin zudem von den seriellen, repetitiven Tests. Diese werden derzeit pilotweise in einzelnen Betrieben wie auch Alters- und Pflegeheimen durchgeführt. Nach den Frühlingsferien sollen sie auf die Schulen ausgedehnt werden. Damit könnte eine Weiterverbreitung des Virus zusätzlich gebremst werden. Weiter laufen derzeit auf nationaler Ebene Untersuchungen, die evaluieren, ob Geimpfte allenfalls das Virus gar nicht mehr weiter verbreiten können.

Bestätigen sich diese Studien, könnte demnächst die Quarantänepflicht für Geimpfte nach einem Kontakt mit einer infizierten Person aufgehoben werden. Und das wäre dann wiederum ein erster Schritt zurück zur Normalität.