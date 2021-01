corona Coronaimpfung in der Hausarztpraxis: Der Start in Appenzell Ausserrhoden verläuft nicht reibungslos Die Impfungen in den Hausarztpraxen in Appenzell Ausserrhoden haben begonnen. Doch es verläuft nicht alles wunschgemäss. Abgesehen davon, dass der administrative Aufwand für die Ärzte immens ist, fehlt auch der Impfstoff. Astrid Zysset 27.01.2021, 05.00 Uhr

Voraussichtlich erst wieder in ein paar Wochen wird der Impfstoff gegen das Coronavirus wieder zur Verfügung stehen. Bild: Cyril Zingaro / KEYSTONE

«Die Nachfrage ist gross. Sehr gross sogar.» In der Gesundheitspraxis von Inigo Götz in Walzenhausen läutet das Telefon den ganzen Tag. Viele seiner Patientinnen und Patienten interessieren sich für eine Coronaimpfung, wollen wissen, wo und wann sie eine solche verabreicht bekommen können. «Ich könnte eine meiner medizinischen Praxisassistentinnen ganztags mit solchen Anfragen beschäftigen», seufzt Götz. Denn mit der Beratung und dem Termin für die erste Impfung ist es nicht getan. Vier Wochen später folgt die zweite Impfung.

Eine Ampulle enthält zehn Impfdosen, und muss innert maximal sechs Stunden aufgebraucht sein. «Das bedeutet für uns, wir müssen alle betroffenen Patienten terminlich so hinbekommen, dass die Vorgabe eingehalten werden kann.»

Und nicht nur das: Alle Patienteninformationen müssen in eine neue Datenbank eingegeben werden. Name, Geburtsdatum, Adresse, Gesundheitsangaben und Krankenkassennummer. Inigo Götz spricht von einem grossen administrativen Aufwand, den die Coronaimpfungen mit sich bringen. Und von angespannten Nerven bei seinen Patienten. «Viele haben Angst, dass sie keine Impfung mehr erhalten und reagieren dementsprechend enttäuscht, wenn wir sie vertrösten müssen.» Götz führt seine Praxis in Walzenhausen mittlerweile seit 28 Jahren. Er sagt:

«Eine solch langanhaltende, speziell fordernde Situation habe ich noch nie in der hausärztlichen Praxis erlebt. Ich fühle mich verpflichtet, meinen Patienten beizustehen.»

Die ersten Impfungen verabreichte er vergangene Woche. Hochrisikopatienten erhielten als Erstes den Impfstoff. Götz wusste genau, bei welchen seiner Patienten eine Impfung dringend von Nöten war; einigen wenigen verabreichte er sie sogar auf einem Hausbesuch. Mittlerweile impft Götz aber nur noch in der Praxis - wenn der Impfstoff denn wieder vorrätig ist. Wann dieser den Hausärzten wieder zur Verfügung stehen wird, ist derzeit nämlich offen.

Besuch im Impfzentrum wird empfohlen

Hausarzt Thomas Langer aus Wolfhalden kennt dieses Problem. Bis zum 24. Februar hätte er zehn Impfungen pro Woche bei sich in der Praxis vorgesehen gehabt. «Jetzt müssen wir allen 40 Patientinnen und Patienten Bescheid geben, dass es nicht klappt. Das ist bedauerlich.» Denn die Nachfrage empfindet auch Langer als gross. 230 seiner Patienten sind über 75 Jahre alt und wären dementsprechend für die jetzigen Impfungen in Betracht gefallen.

Immerhin: 20 Impfungen konnte Thomas Langer durchführen. Aufgrund der begrenzten Anzahl Dosen empfiehlt er jedoch vielen seiner Patienten, das Impfzentrum in Heiden aufzusuchen. Der zuständigen Hotline gibt Langer dann kurzerhand selber Bescheid. Eine zusätzliche Dienstleistung, die den administrativen Aufwand für ihn rund um die Coronaimpfungen nochmals erhöht. «Ich bin mit Leib und Seele Hausarzt. Wenn ich meinen Patienten damit einen Gefallen tun kann, dann mach ich das gerne.»

Doch das hat auch seine Kehrseite: Die Arbeitsbelastung ist deutlich gestiegen und die Administration könne nur mit Zusatzstunden an den Wochenenden bewältigt werden.

Höhe der Entschädigung ist noch unklar

Hans-Anton Vogel ist Präsident der Appenzellischen Ärztegesellschaft. Bild: PD

Hausärzte erhalten zwar für ihren Aufwand rund um die Coronaimpfung eine Entschädigung, doch wie hoch diese ausfallen wird, ist noch offen. Die Verhandlungen zwischen dem Bundesamt für Gesundheit, der Gesundheitsdirektorenkonferenz, dem Ärzteverband FMH wie auch den Krankenversicherungen laufen. Gemäss Hans-Anton Vogel, Präsident der Appenzellischen Ärztegesellschaft, sollte bis Ende Februar ein definitiver Vorschlag vorliegen.

Er hofft, dass dieser kostendeckend sein wird. Für Impfungen in den Zentren liegt bereits eine Pauschale von 14.50 Franken vor. Für Hans-Anton Vogel ist klar: Dieser Betrag deckt die Aufwendungen nicht mal annähernd. Mindestens 15 Minuten sind pro Patient für Gespräch, Impfung und vorgeschriebene Überwachung von Nöten. Medizinisches Fachpersonal muss in den Impfzentren immer vor Ort sein, die administrativen Arbeiten im Impftool müssten zudem ebenso eingerechnet werden wie die ganze Infrastruktur.

Nicht alle Hausärzte impfen gleich viel

Nicht alle Hausärzte impfen gleich umfangreich. Luzius Knöpfli aus Walzenhausen impft explizit nur diejenigen Patienten, welche einen Termin im Impfzentrum Heiden nicht alleine bewerkstelligen können. Denn: «Das Impfzentrum ist nicht weit entfernt. Und dort machen sie einen richtig guten Job.» Knöpfli selbst werde sich ebenfalls dort impfen lassen.

23 der insgesamt 25 Hausärzte im Kanton Appenzell Ausserrhoden bieten Coronaimpfungen an. Hans-Anton Vogel hat sich im Rahmen des Corona-Führungsstabs innerhalb der Appenzellischen Ärztegesellschaft dafür stark gemacht, dass in den Alters- und Pflegeheimen die Hausärzte die Impfungen durchführen. Und: Er propagierte, dass die Hausärzte die Impfungen in ihren Praxen anbieten. Aktuell werden die über 75-jährigen Risikopatienten geimpft. «Und wer kennt diese besser als der Hausarzt?», fragt sich Vogel.

«Es gibt diejenigen, die noch fit sind, die die Registrierung und den Weg ins Impfzentrum alleine schaffen. Aber viele können das nicht mehr. Für diese sind wir Hausärzte die Ansprechpartner.»

Hans-Anton Vogel führt in seiner Praxis in Bühler eine Warteliste. 200 Personen stehen darauf, 100 davon sind Hochrisikopatienten. Vogel sagt: «Wir haben ein riesiges Impfdosen-Manko. Das ist sehr schade, weil grosse Teile der Bevölkerung sich impfen lassen möchten.»