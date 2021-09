Corona «Chronisch Kranke werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt»: Warum sich eine Herisauer IV-Rentnerin vom Bundesrat im Stich gelassen fühlt Ihre Ärzte raten der chronisch kranken Jutta Barth aus Herisau davon ab, sich impfen zu lassen. Ohne bezahlte Tests ist es der IV-Rentnerin, die auf Ergänzungsleistungen angewiesen ist, nicht mehr möglich, am sozialen Leben teilzuhaben. Auf den Bundesrat wird derzeit Druck gemacht, dass die Tests kostenlos bleiben sollen. Ramona Koller 1 Kommentar 16.09.2021, 17.00 Uhr

Jutta Barth trägt auch am Wochenmarkt eine Maske. Ihr ist es wichtig, sich zu schützen. Dass sie ihre Tests künftig selber zahlen soll, ist für die IV-Rentnerin, die sich nicht impfen lassen kann, ein grosses Problem. Bild: PD

Jutta Barth öffnet die Türe ihrer Wohnung in Herisau im Rollstuhl sitzend, mit einem Mund-Nasen-Schutz im Gesicht und Händedesinfektionsmittel in der Hand. An guten Tagen kann sie die wenigen Meter von ihrem Wohnzimmer bis zur Haustür gehend bewältigen. Diese Tage werden jedoch immer seltener: «Wenn ich ein paar Schritte gehe, durchfährt mich der Schmerz wie tausend Messerstiche», erklärt Barth. Das Lächeln der sonst so fröhlich wirkenden IV-Rentnerin verschwindet aus ihrem Gesicht. Aktuell werden ihre Medikamente umgestellt, was einen Krankheitsschub mit sich bringt.

«Ich bin ein lebendes Versuchskaninchen»

Jutta Barth ist Diabetikerin und leidet an einer äusserst seltenen Stoffwechselkrankheit. Hinzu kommen zahlreiche Folgekrankheiten sowie diverse durch die medikamentöse Behandlung bedingte Organschäden. Erst vergangenes Jahr wurde sie mit einer akuten Entzündung der Bauchspeicheldrüse ins Spital eingeliefert. Sie sagt:

«Die Ärzte bezeichnen es als ein Wunder, dass ich das trotz meiner Vorerkrankungen und der hohen Entzündungswerte überlebt habe.»

Ihr Krankheitsbild sei so selten, dass sogar der Allianz Seltener Krankheiten Schweiz, ProRaris, kein zweiter Fall bekannt sei. «Folglich probiere ich, seit ich vor 35 Jahren erkrankt bin, verschiedenste Medikamente aus. Ich bin ein lebendes Versuchskaninchen», sagt die IV-Rentnerin. Diesmal lacht sie.

Ärzte raten von Impfung ab

Die IV-Rentnerin wechselt aus dem Rollstuhl in einen Sessel in ihrem Wohnzimmer. Hier hält sie sich die meiste Zeit auf. Ihre Katze leistet ihr Gesellschaft. Wenn es der Gesundheitszustand zulässt, trifft sich Barth im Oberdorfkafi mit ihren Freundinnen. «Leider geht das jetzt aber ohne Zertifikat nicht mehr», sagt die Herisauerin traurig. Zu ihren Freundinnen nach Hause könne sie wegen ihrer eingeschränkten Mobilität nicht. «Und ich will nicht immer zu Hause sitzen. Da draussen ist das Leben», so Barth.

Ihr Diabetarzt sowie ein Naturheilpraktiker hätten ihr dringend davon abgeraten, sich impfen zu lassen. Barth nimmt täglich mehrere Medikamente – darunter auch Opiate wie Morphin. «Niemand kann mir garantieren, dass die Impfung zusammen mit diesen starken Medikamenten ungefährlich ist», sagt die chronisch Kranke. Sie fürchte sich ausserdem vor den Nebenwirkungen, die, wie sie vermutet, bei ihr stärker ausfallen würden als bei gesunden Menschen.

Bei der letzten Medienkonferenz des Bundesrats sass Jutta Barth wie üblich vor dem kleinen Fernseher in ihrem Wohnzimmer:

«Als Herr Berset die Zertifikatspflicht bestätigte, hätte ich laut losheulen können.»

Sie habe bis jetzt immer hinter den Massnahmen des Bundesrats gestanden und diese für sich sogar strikter ausgelegt. «Wenn Leute in meine Wohnung kommen, die nicht vor kurzem einen Test gemacht haben, tragen wir Masken. Hände desinfizieren ist sowieso ein Muss», so Barth. Um so enttäuschter ist sie, dass der Bundesrat sie nun so im Stich lasse.

In einer Medienkonferenz habe Bundesrat Berset einmal gesagt, dass Tests für Personen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, weiterhin kostenlos bleiben sollen. «Meine Hoffnung wurde jedoch schnell zerstört, als ich bemerkte, dass die ausführenden Stellen keine Ahnung davon haben, wie man zu diesen Gratistests kommt», sagt die Herisauerin.

Ihre Hausärztin habe weder eine Anweisung noch entsprechende Formulare. Bei ihrer Krankenkasse erfuhr sie dann, dass lediglich die PCR-Tests mit einem ärztlichen Attest übernommen werden. In Herisau gibt es lediglich eine Arztpraxis, welche diese Tests abnimmt. Weil sie mit dieser sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe und dem Personal nicht mehr vertraue, möchte sie sich dort jedoch nicht testen lassen.

Testmöglichkeiten bringen Kosten mit sich

Die nächsten Testmöglichkeiten sind in Gossau und St.Gallen. Bei schönem Wetter kann die IV-Rentnerin, die jeweils mit einem Elektromobil unterwegs ist, die Strecke teilweise mit dem Zug bewältigen. Bei Regen muss sie auf den Fahrdienst zurückgreifen. Nach Gossau 20 und nach St.Gallen 30 Franken kostet der Dienst. «Ich habe so schon jeden Monat 600 bis 700 Franken ungedeckte Kosten. Wie soll ich das auch noch einmal pro Woche bezahlen?», fragt Barth.

Sie erhält zum einen Geld von der IV und zum anderen von Ergänzungsleistungen. Ihren Alltag bewältigt sie mit Hilfe der Spitex. Wenn das Geld zu knapp wird, fragt sie Stiftungen an. «Das kostet enorm viel Energie. Ich muss immer um alles kämpfen. Besonders bürokratische Hindernisse sind oft sehr zermürbend», so Barth. Sie sei aber keineswegs ein negativer Mensch.

Mit einem Strahlen im Gesicht erzählt sie vom Entgegenkommen des Herisauer Gewerbes. Beim «Wolle-Peter» werde sie vor dem Laden bedient, die Apotheke bringe ihr ihre Medikamente bei schlechtem Wetter nach Hause, beim Coop könne sie kleinere Einkäufe am Kiosk aufgeben. «Ich habe überall meine kleinen Abmachungen. Man muss halt mit den Leuten reden», sagt Barth und lacht erneut.

Kranke wollen sich gegenseitig nicht anstecken

Weniger zum Lachen zumute ist ihr, wenn sie an die kommenden Monate denkt. Für gut sechs Wochen habe sie noch Schnelltests zu Hause. «Als Kranke umgibt man sich oft mit anderen kranken Menschen. Wir wollen uns gegenseitig auf keinen Fall anstecken und machen deshalb einmal in der Woche einen Test», erklärt die Herisauerin. Ihr sei bewusst, dass diese nicht zu 100 Prozent sicher sind. Nur für diese Treffen könne sie den Weg nach Gossau oder St.Gallen jeweils nicht auf sich nehmen. «Ich würde mir wünschen, dass man beispielsweise im Impfzentrum in Herisau solche Tests anbietet», so Barth. Sie ist davon überzeugt, dass die Situation mit dem Zertifikat und den kostenpflichtigen Tests auch für viele andere kranke und beeinträchtigte Menschen eine grosse Belastung darstelle.

Vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) habe sie bislang keine Rückmeldung erhalten. «Man hat etwas versprochen und nun kümmert sich niemand um die Umsetzung», sagt Barth sichtlich aufgebracht. «Ich fühle mich als Kranke an den Rand der Gesellschaft gedrängt.» Auch die Solidarität in der Bevölkerung, welche zu Beginn der Pandemie riesig gewesen sei, lasse stark nach. «Zu Beginn wollten alle für mich einkaufen gehen. Heute muss ich nach den Leuten suchen», sagt Barth. Sie freue sich deshalb umso mehr, dass es in den sozialen Medien, in denen sie aktiv ist, immer wieder nette Leute gäbe, die ihr ihre Hilfe anbieten.

Kanton erhält mehrere Anfragen

Regierungsrat Yves Noël Balmer, Vorsteher Departement Gesundheit und Soziales, hat in den vergangenen Tagen mehrere Anfragen wie jene von Jutta Barth erhalten. Er stellt klar:

«Ein Attest vom Arzt, dass sich eine Person aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen sollte, kann das Zertifikat nicht ersetzen.»

An einer Veranstaltung mit Zertifikatspflicht könne man in einem gewissen Grad ausschliessen, angesteckt zu werden. «Auch wenn Genesene und Geimpfte Virusträger sein können, so ist die Wahrscheinlichkeit doch deutlich geringer», erklärt Balmer. Dieser Schutz wäre nicht mehr gegeben, wenn nicht genesene, impfbefreite Personen ohne Test daran teilnehmen würden. Es führe also auch für chronisch Kranke kein Weg daran vorbei, sich testen zu lassen, wenn ein Zertifikat benötigt wird.

Dass dies einen grossen, vor allem finanziellen Aufwand darstelle, sei Balmer bewusst. Seitens des Kantons gäbe es aber keine Möglichkeit, die Tests zu finanzieren. «Das Ziel ist, dass die Tests nicht mehr vom Steuerzahler bezahlt werden müssen», so Balmer.

Auf nationaler Ebene gibt es eine Bewegung, die sich dafür einsetzt, dass Tests weiterhin für alle kostenlos sein sollen. Die entsprechende Onlinepetition haben bereits 239'000 Personen unterzeichnet. Auch auf politischer Ebene sind einige mit den kostenpflichtigen Tests nicht einverstanden.

Das Testangebot im Kanton wird in den nächsten Tagen ausgebaut. Im Testzentrum in Teufen können nun auch am Samstag Personen getestet werden. Auch im Vorder- und Hinterland sei man bemüht, schnellstmöglich, konkret ab nächster Woche, zusätzliche Testmöglichkeiten, die auch an Samstagen nutzbar sind, anzubieten.