Die Versicherung in der Pandemie: Abwassermonitoring ist wachsam

Corona Abwassermonitoring: Die Versicherung in der Pandemie Seit Mittwoch gelten in der Schweiz kaum noch Schutzmassnahmen. Im Hintergrund wird die Viruslage aber weiterhin überwacht, nämlich mittels des nationalen Abwassermonitorings. Auch die ARA in Appenzell ist Teil davon. Selina Schmid 18.02.2022, 16.00 Uhr

In den Abwasserreinigungsanlagen der Schweiz wird schon lange nicht mehr nur Wasser aufbereitet. Christian Beutler / KEYSTONE

Mit dem Druck des Knopfs klingt das vertraute Rauschen durch die Rohre, das Wasser wirbelt im Klo und trägt fort, womit sich niemand so gern befasst. Die Spülung trägt das dreckige Wasser durch ein Netz aus Leitungen zur nächsten Abwasserreinigungsanlage, die es reinigt und frisch aufbereitet. Tagtäglich geht jede und jeder auf die Toilette, doch wenige dürften sich bewusst sein, welche wertvolle Information die Spülung wegträgt.

Denn in der ARA wird nicht nur unser Abwasser gereinigt, sondern kann davor auf alles mögliche untersucht werden: Rückstände von Medikamenten, Drogen oder Verhütungshormonen. Und eben auch auf Rückstände des Coronavirus. Seit Sommer 2020 bauten einzelne Kantone dieses Abwassermonitoring immer mehr aus.

Fallzahlen und Abwasser weisen parallele Daten auf

Seit Anfang Monat koordiniert das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ein gesamtschweizerisches Monitoring, das bis Ende Mai dauern wird. Eine Verlängerung wird laut BAG diskutiert. 103 von den rund 800 ARA der Schweiz hat das BAG dafür ausgewählt. Auch 18 in der Ostschweiz sind dabei, darunter zehn im Kanton St.Gallen, je eine in Appenzell Innerrhoden und Ausserrhoden und je drei in Schaffhausen und im Thurgau.

Monika Rüegg Bless, Frau Statthalter Bild: Tobias Garcia

Für die Teilnahme ausschlaggebend waren laut BAG die Grösse des Einzugsgebiets, die Nähe zu Tourismushotspots und die Vertretung aller Kantone. In der grösste ARA eines Kanton wird in der Regel fünf- bis sechsmal pro Woche getestet, die kleineren dreimal pro Woche.

Die ARA Bödeli in Appenzell testet bereits seit vergangenem August ihr Abwasser zweimal wöchentlich auf das Coronavirus, seit Anfang Februar dreimal. Mit dem Pilotversuch war Appenzell Innerrhoden gemeinsam mit Schaffhausen Ostschweizer Vorreiter. Vergangenen September sagte Frau Statthalter Monika Rüegg Bless: «Das Monitoring hat die Entwicklung der Fallzahlen bisher bestätigt, der Verlauf ist parallel feststellbar.»

BAG finanziert die Laboranalyse

Die Idee ist simpel: Infizierte scheiden Virusteile aus, die niemanden anstecken können, aber in Laboren nachweisbar bleiben. Diese Rückstände vermitteln ein ungefähres Bild darüber, wie gross der Anteil der Infizierten in der Bevölkerung ist. Mit einer einzigen Probe können bemerkenswert viele Menschen getestet werden. Im Fall der ARA Appenzell sind es etwa 12'000 Personen oder rund 95 Prozent der Bevölkerung.

Die Probe wird in der ARA in Appenzell beinahe automatisch entnommen. Über 24 Stunden koordiniert ein Gerät beim Rohzulauf die Anzahl Proben; je nach Zulaufmenge wird mehr Wasser entnommen. Das Gerät zweigt pro Messung etwa eine Espressotasse Abwasser ab, 400- bis 500-mal pro Tag. Die gesammelten Proben werden in einem Auffanggefäss aufgerührt ein kleiner Teil davon in ein Fläschchen abgefüllt. Das schickt die ARA mittels Kurier zur Analyse in ein Labor des Unternehmens Eurofins.

Seit das BAG ein nationales Monitoring aufgezogen hat, ist die Zusammenarbeit zwischen dem BAG und Innerrhoden enger, sagt Monika Rüegg Bless. Mit den anderen Kantonen sei man im fachlichen Austausch. Innerrhoden versorgt das BAG mit den Daten, bleibt aber für die Entnahme und Analyse der Proben verantwortlich. Der Bund deckt die Labor- und Transportkosten mit einem Betrag von 185 Franken pro Analyse.

Repräsentativ, auch wenn wenige testen

Das Bild, welches das Monitoring zur Pandemie zeichnet, ist zudem repräsentativ und unabhängig davon, wie viele Menschen sich auf das Virus testen lassen. Laut BAG könne es vereinzelte Abweichungen geben, etwa durch ein Starkregenereignissen. Schweizweit seit die Übereinstimmung mit den Fallzahlen durch einzelne Tests gut.

Im Dezember stellte beispielsweise der Kanton Zürich Unterschiede zwischen den Abwasserwerten und den mit PCR-Tests bestätigten Coronafällen fest. Laut Monika Rüegg Bless habe auch Innerrhoden eine gewisse Differenz festgestellt. «Grund dafür war, dass die Analyse an die Virusvariante angepasst werden musste.»

Auch wenn sich mit den schwindenden Schutzmassnahmen das Testverhalten der Bevölkerung ändert, bietet unser Abwasser eine hintergründige Überwachung der Lage. Ein versteckter Anstieg könnte frühzeitig entdeckt werden. Das BAG schreibt: «Das Abwassermonitoring wird dann interessant, wenn die Falltestung der Bevölkerung sinkt. Mit der Überwachung des Abwassers erhalten wir eine schnelle und grossflächige Übersicht der epidemiologischen Lage, unabhängig vom Testverhalten der Bevölkerung und von den Testkapazitäten.»

Franziska Wyss, Leiterin des Innerrhoder Amts für Umwelt, sagt, das Monitoring sei ein Beobachter, der den Verlauf der Pandemie zeige. «Das ist für die Wissenschaft spannend und ein wichtiges Steuerungsinstrument für die kantonale Führungsstufe.»

Varianten werden im kleinen Rahmen analysiert

Nach Varianten des Coronavirus zu testen, ist dagegen kein Teil des nationalen Abwassermonitorings. Laut BAG sei in Abklärung, wann und ob dies eingeführt wird. Stattdessen schaffe das Forschungsprojekt der EPFL und dem Wasserforschungsinstitut Eawag eine Übersicht. Die Daten veröffentlicht das Eawag auf seiner Website.

Die Daten des Nationalen Monitorings kann die Bevölkerung nicht einsehen. Das BAG schreibt dazu: «Wir befinden uns noch am Anfang des Prozesses, das Projekt schweizweit zu etablieren. Ein Datum für die Veröffentlichung der Daten steht deshalb noch nicht fest.»