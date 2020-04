Corona-Abenteuer: Heimreise

Herisauer Reisebüro holt Feriengäste in die Schweiz zurück Der Ostschweizer René Lips hat es dank dem Reisebüro Müllener Touristik von Indien zurück in die Schweiz geschafft. Nur sein Gepäck hat er nicht mitnehmen können. Janine Bollhalder 03.04.2020, 12.00 Uhr

Die Heimreise stellt viele Reisende vor grosse Herausforderungen.

Claus Bech / AP

«Unser Gepäck ist in Indien geblieben», sagt René Lips, freischaffender Journalist und Marktführer aus St. Gallen. Er gehört zu jenen Schweizern, die dank des Appenzeller Reisebüro Müllener Touristik in ihre Heimat zurückkehren konnten.

Die aktuelle Situation kann Martin Rechsteiner, Inhaber des Reisebüros, höchstens mit einem Vulkanausbruch vergleichen, der vor wenigen Jahren in Island passierte. «Auch da sind viele Flüge gestrichen worden», sagt er. Das Coronavirus sei aber ein anderes Level:

«Wir haben unsere ganzen Erfahrungen in der Branche benötigt, um unsere Kunden in die Schweiz zurück zu holen.»

René Lips habe schöne Ferien in Indien verbracht. Abgereist sei er anfangs März, noch auf Bestätigung des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) sowie der indischen Botschaft in Bern. «Als wir dann in Indien ankamen, haben wir einen Fragebogen zu unserer Gesundheit ausfüllen müssen und es wurde Fieber gemessen», berichtet Lips. Er habe aber zu diesem Zeitpunkt keine Angst verspürt.

Die Reise habe er für ein befreundetes Pärchen organisiert. «Wir haben alle Sehenswürdigkeiten auf unserer Liste noch sehen können», erzählt er. Allerdings hätten sie stets am darauffolgenden Tag in der Zeitung gelesen, dass die jeweilige Sehenswürdigkeit geschlossen worden sei. Auch da habe er noch keine Angst verspürt. Erst in der Nacht, vor dem Abflug zurück in die Schweiz, sei er nervös geworden:

«Tagsüber hiess es von der Fluglinie noch auf Anfrage, dass der Rückflug plangemäss klappe.»

Um Mitternacht sei dann aber eine SMS eingetroffen: der Flug sei gestrichen. «Von da an sind wir wie auf Nadeln gesessen.» Vom Hotel in Indien sei den drei Reisenden «ein lustiger Flug», wie es Lips formuliert, angeboten worden. Preis: 13500 Franken. Lips kontaktierte das EDA, «ich sollte nach Möglichkeit selbst einen Rückflug organisieren und mich in der App registrieren.» Er kontaktiere sodann das Reisebüro Müllener Touristik, welches die Organisation der Rückreise in die Hand nahmen.

Heimwärts oder bleiben – individuelle Entscheidung

«Einfach war in dieser Angelegenheit gar nichts», sagt Geschäftsleiter von Müllener Touristik, Martin Rechsteiner. Sobald die Meldung des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) im Reisebüro eingetrudelt ist, dass die Leute zurückgeholt werden sollen, haben die Teams in Herisau und Appenzell versucht, mit sämtlichen Kunden Kontakt aufzunehmen. Rechsteiner sagt:

«Wir sind nur die Informationsüberbringer des BAG, was die Kunden dann machen wollen, müssen sie selber entscheiden.»

Viele hätten aber sofort zugestimmt, zurück in die Schweiz zu reisen, nur wenige haben zuwarten wollen.

«Es war sehr hektisch», sagt Rechsteiner, «zum Glück gibt es so viele technische Möglichkeiten, mit den Kunden in Kontakt zu treten.» Es wurden Gespräche via Videochat geführt und Reiseunterlagen via Whats App verschickt. «Wir haben auch Anrufe von Reisenden erhalten, die Hilfe benötigten, welche nicht unsere Kunden waren und ihren Flug im Netz gebucht haben.» Dass sie auch diesen Leuten helfen konnten, freut das Team des Reisebüros besonders.

Für Rechsteiner ging es allerdings nicht nur ums Geschäftliche:

«Die ganze Situation birgt auch eine persönliche Emotionalität. Man will den Kunden heimbringen und ist einfach machtlos, wenn der Flieger nicht abheben wird.»

Er spricht von einer Anspannung, die jeweils erst dann verflog, wenn das Flugzeug den Flughafen verlassen hat.

Auch Rene Lips war erleichtert, als er in Neu Dehli abfliegen konnte. «Müllener Touristik hat nach meinem Anruf innert kürzester Zeit einen Flug für uns gefunden. Allerdings mussten wir dafür von Jaipur nach Neu Dehli fahren.» Das sei eine Strecke von fünf bis sechs Stunden Fahrzeit, Lips lacht und erinnert an die indischen Fahrkünste. «Glücklicherweise haben wir einen guten Taxifahrer gefunden und sind nur eine halbe Stunde zu spät am Flughafen eingetroffen.»



Da die drei Reisenden jedoch in Dubai die Fluglinie wechseln mussten, gab es Schwierigkeiten mit dem Gepäck. Lips hat es locker genommen: «Ich habe Familie in Indien», sagt er, «das Gepäck ist dort sicher.» Er werde es holen, nach der Coronavirus-Zeit. Lachend fügt er hinzu:

«Die Mitbringsel werden dann halt wahrscheinlich Weihnachtsgeschenke.»

Rene Lips erinnert sich auch noch lebhaft an die Ankunft in Zürich: «Alle Passagiere wollten aus dem Flugzeug stürmen.» Der Kapitän habe die Fluggäste wieder auf ihre Plätze verweisen müssen und angekündigt, dass ein Gesundheitstest durchgeführt werde. «Nur zehn bis 20 Passagiere durften auf einmal das Flugzeug verlassen», erzählt Lips. Er habe einen Platz in den hintersten Reihen gehabt. «Ich habe abschätzen können, dass ich noch zwei Stunden werde sitzen bleiben müssen. Da habe ich einfach Schach auf meinem Computer gespielt», sagt er.

Als er dann an der Reihe war um auszusteigen, sei er «sehr freundlichen» Kantonspolizisten begegnet. Einen Gesundheitstest habe es nicht gegeben und er wurde auch explizit nicht zur Selbstisolation aufgefordert. «Wir sind ja auch nicht aus einem Risikogebiet angereist», sagt Lips. Trotzdem orientierte er sich an den Richtlinien des BAG und begab sich für zehn Tage in Selbstisolation.

Wunsch nach mehr Wertschätzung

Ob Risikogebiet oder nicht – Reisebüroleiter Martin Rechsteiner kann inzwischen erleichtert sagen: «Wir haben alle Gäste, die zurückkommen wollten, in die Schweiz bringen können.» Diesen Erfolg verdanke er seinem Team und dessen langjährigen Erfahrungen in der Branche. «Ich bin schon über 25 Jahre im Business tätig. Meine Mitarbeiterinnen hier in Herisau ebenfalls. Ich bin sicher, dass wir diese Herausforderung nur dank unserer Branchenkenntnisse haben meistern können und bin sehr stolz, dass wir es geschafft haben.»

Rechsteiner verkündet auch erfreut: «Wir haben schon Buchungen für den Herbst und das nächste Jahr erhalten. Natürlich unter dem Vorbehalt, dass die Reisen dann stattfinden und von den Veranstaltern durchgeführt werden können.» Er hofft, dass die Quarantänezeit ein neues Bewusstsein für das Reisen weckt:

«Ich wünsche mir, dass nach dieser schwierigen Zeit bewusster und mit mehr Wertschätzung gereist wird. Reisen sollte einen höheren Stellenwert bekommen.»