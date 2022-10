Abfälle von Touristen werden eingesammelt und ins Tal geflogen

Clean-up Fliegender Abfall: Wie Gleitschirmpiloten den Alpstein von Müll befreien und gleichzeitig mehr Verständnis für ihren Sport schaffen Am 15. Oktober sammeln Pilotinnen und Piloten rund um die touristischen Hotspots im Alpstein alles zusammen, was nicht in die Natur gehört. Karin Erni Jetzt kommentieren 06.10.2022, 12.00 Uhr

Gleitschirmpiloten betätigen sich als Abfallsammler. Bild: PD

Mit dem Gleitschirm auf dem Rücken einen Berg erklimmen und danach lautlos ins Tal schweben: Was vielen Leuten wie ein Traum erscheint, ist für die Mitglieder des Hike & Fly Clubs (HFC) Alpstein selbstverständlich. Regelmässig treffen sie sich zu Aktivitäten auf ihrer «Spielwiese», wie sie das Ostschweizer Gebirge gerne nennen. Saisonhöhepunkt ist jeweils das «Alpstein-Crossing». Ein Rennen, bei welchem in Dreierteams geflogen wird, um möglichst viele Punkte zu sammeln.

Christian Bodenmann. Bild: PD

Erstmals soll diesen Herbst zudem ein Alpstein-Clean-up stattfinden. Die Teilnehmenden sammeln am 15. Oktober bei den touristischen Wegstrecken im Raum Seealp, Äscher, Wildkirchli und Ebenalp liegengelassene Abfälle zusammen und fliegen diese anschliessend zu Tal. «Mit dieser Aktion wollen wir einerseits Goodwill für unseren Sport schaffen», sagt Christian Bodenmann vom HFC Alpstein.

«Das Image der Gleitschirmpiloten ist, insbesondere in Naturschutzkreisen, nicht das beste – dies, obwohl Gleitschirmpiloten als Bergsportler im Grunde sehr naturverbunden sind.»

Vielfach fehle es am gegenseitigen Verständnis, ist er überzeugt. «Wildschutzverletzungen sind nicht akzeptabel. Wir wollen die Piloten sensibilisieren und den Wildschützern und Jägern zeigen, dass wir als Piloten sehr lernbereit sind.» Der Klub sehe es als seine Aufgabe an, die zwei unterschiedlichen Anschauungen zusammenzubringen, so Bodenmann. «Anlässe wie der Alpstein-Clean-up sollen zur gegenseitigen Verständigung beitragen.» Am Abend der Sammelaktion erleben die Teilnehmenden einen Vortrag zum Thema Wildschutz. Darin wird aufgezeigt, welche Probleme Wildtiere, insbesondere nach einem strengen Winter haben.

Der Anlass soll keine Pflichtübung sein, sondern auch der Vernetzung der Gleitschirmfliegerinnen und -flieger dienen, sagt Christian Bodenmann. «Es soll ein interessanter Tag mit der Community sein, bei der auch das Kulinarische nicht zu kurz kommt. Unsere Aktion wird vom Gasthaus Aescher, dem Caterer Pfefferbeere und dem Bezirk Schwende-Rüte unterstützt.»

Die Teilnahme am Clean-up sei nicht nur Mitgliedern vorbehalten, so Bodenmann weiter.

«Sämtliche brevetierten Gleitschirmpilotinnen und -piloten können sich für den Event anmelden.»

Er hofft auf viele Freiwillige. Doch: «Wenn das Wetter nicht mitmacht, wird wohl nur der harte Kern unseres Klubs mit Abfallsäcken losziehen.»

Bodenmann rechnet mit 20 bis 30 Teilnehmern, die in drei Gruppen ausschwärmen werden. «Theoretisch könnte die Anzahl an Mitwirkenden am Alpstein-Clean-up noch wesentlich grösser sein. Auf rund 2000 schätzt Bodenmann die Anzahl Gleitschirmflieger in der Ostschweiz und dem benachbarten Ausland. Gegen 150 Interessierte starten geschätzt jährlich in die Pilotenausbildung – aber nicht alle schliessen die Ausbildung dann auch mit der Brevetierung ab.» Bodenmann hofft, dass sich der eine oder andere Pilot unter www.hfc-alpstein.ch anmeldet und am Clean-up mit von der Partie ist.

