Gesangs- und Musikvereine sterben wegen Corona

Pandemie Nach dem Aus der Musikgesellschaft Hundwil: Chor- und Vereinssterben im Appenzellerland wegen Corona Nach zwei Jahren Pandemie und Schutzmassnahmen haben viele Vereine ihr Aus verkündet. Vor allem Musik- und Gesangsvereine hatten zu kämpfen. Die Musikgesellschaft Hundwil hat als einer der ältesten Musikvereine in der Schweiz ihre Auflösung beschlossen. Astrid Zysset Jetzt kommentieren 19.04.2022, 05.00 Uhr

Die Proben- und Auftrittsmöglichkeiten für die Chöre waren aufgrund der Coronamassnahmen in den vergangenen zwei Jahren beschränkt. Nicht jeder Verein hat diese Zeit überstanden. Bild: zvg / Gabi Pavanello

Es ist ein Nebenschauplatz der Pandemie, der bislang kaum Beachtung fand. Etliche Chöre und Vereine haben die vergangenen zwei Jahre nicht überstanden. Ein Beispiel: der Chor Speicher-Trogen, der im Speicherer Gemeindeblatt seine Auflösung verkündet hat. Gründungsmitglied Monika Gubler bestätigt, dass die Folgen der Massnahmen schuld am Aus waren.

Im Herbst 2018 wurde der Chor gegründet. Nach anderthalb Jahren wurde bereits der erste Lockdown veranlasst. Kaum konnten die Proben wieder stattfinden, kam das Singverbot. Während dieser Zeit sind viele Kontakte eingeschlafen, einige Mitglieder orientierten sich neu. Der Entscheid, als Projektchor mit dem Chor Speicherschwendi zusammen zu proben, sei auch nicht bei allen gut angekommen, so Gubler.

Von anfangs 37 Mitgliedern zählte der Chor Speicher-Trogen am Schluss noch 15, von denen etliche aus Angst vor einer Ansteckung nicht mehr zu den Proben kamen. Deshalb entschlossen sich dann die verbleibenden Mitglieder, den Chor per Ende Juni aufzulösen.

21 Chöre sind Mitglied im Appenzellischen Chorverband. Vor der Pandemie waren es 25. Auch der Männerchor Tobel-Teufen gab nach 117 Jahren seine Auflösung bekannt. Schon länger ist zudem das Aus des Männerchors Harmonie Appenzell wie auch dasjenige des Frauenchors Frohsinn Gais bekannt. Was auf den ersten Blick nach einer drastischen Verringerung der Chorvielfalt in den Appenzeller Kantonen wirkt, relativiert Rahel Butzerin-Simmen, Präsidentin des Appenzellischen Chorverbandes. Nicht alle Auflösungen seien direkt auf die Pandemie zurückzuführen.

«Viele Chöre haben seit längerem mit fehlendem Nachwuchs oder vakanten Vorstandssitzen zu kämpfen. Corona hat die Entscheidung, den Chor nicht weiterzuführen, lediglich beschleunigt.»

Ein Wandel in der Chorlandschaft

Die Pandemie kam gemäss Butzerin-Simmen vor allem bei denjenigen Chören zum Tragen, welche über viele ältere Mitglieder verfügen. Den Abend nicht in Gemeinschaft zu verbringen, daran hätten sich viele mittlerweile gewöhnt. Trotzdem zeigt sich die Chorverbandspräsidentin beeindruckt, wie sich im Gegenzug viele mit IT-Programmen wie Zoom erstmals auseinandersetzten, um auch während der Lockdowns an den Proben festhalten zu können.

Neben der Pandemie kommt ein genereller Wandel in den Chorgemeinschaften erschwerend hinzu. Viele Sängerinnen und Sänger würden einen Projektchor, der sich für ein spezifisches Konzert zusammenfindet, gegenüber einem regelmässigen, jahrelangen Engagement bevorzugen. Das würde in vielen Chören ebenfalls zu einer geringeren Mitgliederzahl führen.

21 Chöre scheinen für das gesamte Appenzellerland nicht sonderlich viel. Butzerin gibt aber zu bedenken, dass nicht alle Chöre Mitglied im Verband seien. Die tatsächliche Chorlandschaft sei daher grösser. «Das Chorwesen im Appenzellerland lebt.» Das wäre auch in den zahlreichen Kirchen- und und Jodelchören ersichtlich, die es im Appenzellerland gebe und welche derzeit wieder proben und Auftritte planen.

Die Verbandspräsidentin kann darum keine negative Entwicklung aufgrund von Corona ausmachen. Viel mehr sei eine Aufbruchsstimmung zu spüren. Jüngst hat sich der kantonale Appenzeller Jugendchor mit 40 Jugendlichen gegründet. Und das Ensemble encanto hat sich während der Pandemie ebenfalls wieder reaktiviert.

Eine der ältesten Musikgesellschaften gibt es nicht mehr

Trotzdem: Die Chöre und Musikgesellschaften, die aufhörten, gibt es. Vor allem Kulturvereine waren von den Coronamassnahmen betroffen. Der 2015 gegründete Verein «Kirche und Kultur – Kultur in der Kirche Wolfhalden» hat aufgrund der Pandemieauflagen, des Besucherschwunds und der daraus resultierenden Schwierigkeiten Anfang des Jahres sein Aus verkündet.

Grosses Aufsehen verursachte auch das Aus der Musikgesellschaft Hundwil. An der Hauptversammlung vom 5. März wurde die Auflösung beschlossen. Das Entstehungsjahr der damaligen Türkenmusikformation wird aufgrund historischer Aufzeichnungen ins 18. Jahrhundert geschätzt. Die Aufzeichnungen über die musikalische Tätigkeit in Hundwil gehören somit zu den ältesten der Schweiz. Der Verein MG Hundwil feierte im 2011 das 125-jährige Bestehen.

«Die Entscheidung, die Musikgesellschaft nicht weiter zu führen, ist uns dementsprechend sehr schwer gefallen», sagt der ehemalige Vizepräsident Richard Stillhart auf Anfrage. Doch der Schritt sei unausweichlich gewesen. Zu stark war der Mitgliederschwund in den vergangenen Jahren. Dies sei gemäss Stillhart auch auf die Pandemie zurückzuführen gewesen.

«Viele unserer Mitglieder kamen aus Angst vor einer Ansteckung fast zwei Jahre nicht zur Probe.»

Als die Massnahmen aufgehoben wurden, lehnten viele den Wiedereinstieg in den Probenalltag ab. Normalerweise zählte die Musikgesellschaft Hundwil 20 Mitglieder, nach der vergangenen Hauptversammlung waren es noch deren 12 gewesen. «Die Spielbarkeit war nicht mehr gegeben», so Stillhart. Hinzu kam, dass ein Dirigent fehlte, und das Amt des Präsidenten ebenfalls vakant war. «Das war zwar nicht auf Corona zurückzuführen, aber hat auch zum Entscheid beigetragen, die Musikgesellschaft aufzulösen.»

Claudia Frischknecht. Präsidentin Blasmusikverband. Bild: Archiv

Das Vereinssterben aufgrund der Pandemie hat also auch den Blasmusikverband erfasst? «Nein», sagt Präsidentin Claudia Frischknecht. Die Delegiertenversammlung vor rund drei Wochen habe gezeigt, dass die Zahlen stabil sind. 23 Vereine mit 700 Mitgliedern wurden vor der Pandemie gezählt. Jetzt sind es 22 Vereine. Die Musikgesellschaft Hundwil ist seit einigen Jahren die erste, welche ihr Aus verkündet hat. Und diese hatte leider schon vorher aufgrund weniger Mitglieder zu kämpfen, so Frischknecht. «Das ist der Lauf der Dinge. Die Schuld der Pandemie zu geben, ist zu einfach.» Nichtsdestotrotz gibt die Verbandspräsidentin zu, dass die Musikgesellschaften in den vergangenen zwei Jahren mit den Proben in nur kleinen Gruppen und den ausgebliebenen Auftritten zu leiden hatten. «Die Zeit ging an niemandem spurlos vorbei – auch finanziell nicht. Aber ein Vereinssterben hat sie glücklicherweise bei uns nicht ausgelöst.»

