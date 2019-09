Chemieunfall: Mitarbeiter beim Herisauer Teppichhersteller Cabana betroffen

Beim Entladen eines Lastwagens bei der Firma Cabana in Herisau lief aus einem Behälter eine ätzende Flüssigkeit aus. Ein kontaminierter Mitarbeiter musste zur Untersuchung ins Spital verbracht werden.

Kurz vor Mittag rückten die Feuerwehr Herisau und die Chemiewehr der Feuerwehr St.Gallen zu einem Einsatz bei der Firma Cabana in Herisau aus. Beim Entladen eines Lastwagens war gemäss Hanspeter Saxer, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden, eine ätzende Flüssigkeit aus einem defekten Behälter ausgelaufen. Dieser war nicht für die Cabana bestimmt gewesen. Ein Mitarbeiter, der versucht hatte, das Leck zu stopfen, kam mit der unbekannten Flüssigkeit in Berührung. Er musste zur Untersuchung ins Spital gebracht werden. Die Chemiewehr konnte die Flüssigkeit abpumpen und verhindern, dass sie in die Erde gelangte. Für die Umgebung besteht gemäss Polizei keine Gefahr. Das Grossaufgebot der Rettungskräfte führt zu Verkehrsproblemen auf der St.Gallerstrasse. Eine Umleitung ist signalisiert.