Altersheimbewohner zügeln in Casa Solaris Neubau in Stein

Casa Solaris AG Emotionaler Umzug geglückt: Bewohnende des Alters- und Pflegeheims in Stein sind in ihrem neuen Zuhause angekommen Am Montag zügelten die Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Mitarbeitenden des Casa Solaris in Stein vom Alters- und Pflegeheim Büel ins Paradiesli. Es war für alle, auch die Angehörigen, ein emotionaler Tag. Ramona Koller Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Tage der Liegenschaft Büel in Stein als Altersheim sind gezählt. Am Montag haben die Bewohnerinnen und Bewohner mit der gesamten Belegschaft gezügelt. Bild: rak

Es ist 8.30 Uhr und die Morgensonne taucht das Alters- und Pflegeheim Büel in ein goldenes Licht. Aus den geöffneten Fenstern des Hauses dringen Stimmen nach draussen. Es ist der Tag des Umzugs aus dem Altersheim Büel in Stein in den rund einen Kilometer entfernten Neubau im Paradiesli. Für 15 Bewohnerinnen und Bewohner sind dies die letzten Minuten in dem Haus, dass sie die vergangenen Jahre ihr Zuhause nannten. «Unser Ziel ist es, dass sich die Menschen am neuen Ort schnellstmöglich wieder daheim fühlen können», erklärt Marco Sessa. Er ist der gastgebende Geschäftsführer des Casa Solaris in Stein. Der Umzug sei für alle, nicht zuletzt auch die Mitarbeitenden, ein emotionaler Tag. Teilweise hätten diese 30 Jahre in der Liegenschaft im Büel gearbeitet.

Die Bewohnerinnen und Bewohner warten vor dem Alters- und Pflegeheim Büel auf den Bus, der sie in ihr neues Zuhause bringt. Bild: rak

Die ersten Bewohnerinnen werden vom Pflegepersonal zum letzten Mal nach draussen, vor das Altersheim Büel, begleitet. «Ich muss noch den Spaten fotografieren», sagt eine Bewohnerin und huscht wieder ins Altersheim, «der war beim Spatenstich dabei und nun ziehe ich ins neue Casa Solaris», sagt sie, als sie wieder nach draussen kommt. Während einigen nichts vom bevorstehenden Umzug anzumerken ist, sind andere etwas nervöser. Die Pflegerinnen reagieren fürsorglich:

«Ich passe schon auf ihre Sachen auf. Sie können ganz entspannt sein. Es kommt alles gut.»

Die Seniorinnen und Senioren haben jeweils einen Beutel und eine Tasche oder einen Koffer mit ihren persönlichsten Sachen dabei. «Es gibt Sachen, die möchte man einfach nicht aus der Hand geben. Deshalb haben wir mit den Bewohnenden am Sonntag ihre Taschen mit persönlichen Dingen gepackt, die sie nun mit auf die Rundfahrt nehmen», erklärt Sessa. Am Samstag habe mit einem ausgelassenen Fest Abschied vom Altersheim Büel genommen. «Nun sind wir bereit für das Neue», sagt Sessa.

Wehmut beim Abschied vom alten Heim

Als um gut 9 Uhr der Regiobus vorfährt, sind die Seniorinnen und Senioren beeindruckt: «So ein grosser Bus nur für uns? Das ist ja Wahnsinn.» Jeder der Bewohnenden wird von einer Pflegefachfrau begleitet. «Die Möglichkeit für so eine Eins-zu-eins-Begleitung ist selten. Wir nutzen sie deshalb und schicken unsere Seniorinnen und Senioren auf eine gut dreiviertelstündige Rundfahrt durch das schöne Appenzellerland», so Sessa.

Aus dem Bus hört man aufgeregte Stimmen. Bei einigen macht sich nun endgültig die Nervosität bemerkbar. Dennoch ist die Stimmung ausgelassen. Einzig eine Seniorin verbleibt noch einen Moment im Altersheim Büel und nutzt die Ruhe für ein Nickerchen im Essraum. «Ihr wird schlecht beim Bus fahren. Ich werde sie nachher mit dem Rollstuhl ins neue Zuhause bringen», erklärt eine Pflegende. Nach einer kurzen Ansprache des Geschäftsführers fährt der Bus voll winkender Seniorinnen und Senioren los Richtung Niederteufen. Zurück bleibt ein unbewohntes Altersheim Büel, einige Pflegende, das Ehepaar, das den angrenzenden Hof führt und eine Angehörige. Jemand sagt:

«Es ist ein komisches Gefühl.»

Die Stimmung ist gedrückt, bei einigen fliessen die Tränen. Ihre betagte Mutter zügle nur sehr ungern, sagt die Tochter einer Seniorin. Habe sie sich doch nur mit Mühe mit dem Umzug ins Büel abgefunden und müsse nun nochmals zügeln. «Wir haben wohl alle gedacht, es wäre für die meisten der letzte Umzug», antwortet eine der Pflegenden.

Bei strahlend blauem Himmel machen sich die Pflegerinnen mit den Seniorinnen und Senioren auf den Weg ins neue Casa Solaris. Die Gelegenheit wird für eine Rundfahrt durch Gais, Appenzell und Hundwil genutzt. Bild: rak

Bis am Montagmorgen waren die Zimmer der 15 Bewohnerinnen und Bewohner komplett eingerichtet. Als die Seniorinnen und Senioren im neuen Zuhause angekommen sind, haben sie ausserdem ihre gewohnten Möbel in ihrem Zimmer vorgefunden. In den Wochen zuvor hätten sie mit dem Pflegepersonal und Angehörigen ausgemistet. «Wie man es halt vor jedem Umzug macht», sagt Sessa.

Auch wenn der Zügeltag des Casa Solaris einiges mit einem privaten Umzug gemein habe, sei doch etwas Entscheidendes anders. «Normalerweise zügelt man, weil man will. Das kann man in diesem Fall nicht wirklich sagen. Wir wollen es allen Beteiligten so angenehm wie möglich machen und die Bewohnerzimmer schnellstmöglich vollständig einrichten», erklärt Sessa. Der Neubau war nötig geworden, da das Haus im Büel den aktuellen Anforderungen nicht mehr entsprochen hat.

Ankunft im neuen Zuhause

Um gut 10 Uhr kommt der Bus vor dem neuen Casa Solaris im Paradiesli an. Marco Sessa begrüsst die Aussteigenden mit den Mitarbeitenden herzlich. Vor dem ersten Mittagessen im hauseigenen, öffentlichen, Restaurant Sasso gibt es eine Einführung in das neue Sicherheitssystem. Per Notfallarmband können die Seniorinnen und Senioren ein Signal auslösen. Dieses wird an eine App auf internen Android-Handys gesendet und zeigt, wo sich der Bewohner befindet. Mit ein paar Klicks erhalten die Pflegenden ausserdem Zugriff auf die Akten der Betagten. Auch für die Verbesserung interner Prozesse sei das neue Notfallsystem wichtig. «Wir können jederzeit nachverfolgen, wie die jeweiligen Interventionszeiten sind», erklärt Sessa.

Nach dem gemeinsamen Mittagessen werden die Zimmer der Seniorinnen und Senioren gemeinsam mit ihren Angehörigen nach ihren Wünschen eingeräumt. Einige können es kaum erwarten und beginnen bereits früher damit. Die persönlichen Möbel wurden gezügelt, während sich die Betagten auf der Rundfahrt befanden. Sessa sagt:

«Wir wollen vermeiden, dass eine Zügelatmosphäre spürbar ist. Für die Bewohner soll alles so angenehm wie möglich sein.»

Laut Rückmeldungen der Seniorinnen und Senioren ist dies durchaus geglückt. Nachdem alle Zimmer den Wünschen entsprechend eingeräumt sind, machen die ersten ein Probenickerchen in ihrem neuen Zuhause.

Marco Sessa, ganz vorne, und Oliver Hofmann, links, begrüssten die Angehörigen im neuen Restaurant Sasso, um gemeinsam auf den gelungenen Tag anzustossen. Bild: rak

Erleichterung darüber, dass alles geklappt hat

Es ist 18 Uhr und der Zügeltag neigt sich dem Ende zu. Marco Sessa und Oliver Hofmann, Geschäftsleiter der Casa Solaris AG, begrüssen die Angehörigen zu einem Apéro im neuen Restaurant Sasso. Auch vereinzelte Seniorinnen gesellen sich hinzu. «Wollt ihr auch etwas trinken?», fragt der geschäftsführende Gastgeber seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Man merkt, die Stimmung ist gelöst und man ist froh darüber, dass alles geklappt hat. Auch Oliver Hofmann ist erleichtert. Seit drei Jahren habe man auf diesen Tag hingearbeitet. Damals gab die Casa Solaris AG bekannt, die Altersbetreuung in Stein von der Gemeinde übernehmen zu wollen.

Hofmann hofft, dass das Restaurant Sasso an den Erfolg der öffentlichen Restaurants in den Casa Solaris in Gossau und Niederuzwil anknüpfen kann. «Es soll zu einem Begegnungsort für unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit der Bevölkerung werden», erklärt Hofmann.

Zu guter Letzt spricht Marco Sessa einen Dank aus. Wie auch die Betagten und die Angehörigen erhält jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter einen Brief des gastgebenden Geschäftsführers. Jener für die Mitarbeitenden enthielt ein rotes Brusttuch. Sessa als ehemaliger Silvesterchlaus findet passende Worte zur Symbolik des Geschenks: «Der Sennenfetzen ist traditionelles Gut, das man auch als Dekoration verwenden kann. Man nimmt ihn auch als ‹Schnoderlumpe›, um Tränen, aber auch Schweiss abzuwischen.»

Nach dem Ausklang des gemütlichen Apéros verlassen die Angehörigen das Casa Solaris Stein. Ruhe kehrt ein und die Bewohnerinnen und Bewohner liegen in ihren Betten und geniessen die erste Nacht in ihrem neuen Daheim. Wahrscheinlich träumen sie von den schönen Bildern des Appenzellerlands, die sie auf ihrer Rundfahrt sehen durften.

Übernahme Altersbetreuung in Stein durch Casa Solaris Im Neubau der Casa Solaris AG finden sich zwölf 2,5-Zimmer Wohnungen, drei 3,5-Zimmer-Wohnungen und 32 Pflegezimmer sowie drei Pflegestudios-Ferienzimmer. Die Pflege der Bewohnenden erfolgt ambulant und stationär und kann, genau wie die Wohnform, den individuellen Bedürfnissen angepasst werden. Im Mittelpunkt steht das selbstbestimmte Wohnen mit Pflege und Service. Ergänzt wird das Angebot durch ein öffentliches Restaurant mit Zigarrenlounge. Im Erdgeschoss befindet sich ausserdem eine Niederlassung der Kinderbetreuung Herisau. Der Neubau wurde nötig, da das Altersheim Büel den Anforderungen nicht mehr genügte. Die letzten Jahre übernahm die Casa Solaris AG die Führung desselben von der Gemeinde Stein.