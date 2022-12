Bundesrätin Baume-Schneider verärgert Appenzeller mit Aussagen

Bundesratswahl «Man muss sie unbedingt einladen und ihr sagen, wo Gott hockt»: Appenzeller sind sauer auf neue Bundesrätin An der ersten Medienkonferenz nach der Bundesratswahl sorgte Elisabeth Baume-Schneider mit einem ungeschickten Statement für rote Köpfe in der Deutschschweiz. Karin Erni Jetzt kommentieren 08.12.2022, 16.15 Uhr

Die neugewählte Bundesrätin Elisabeth Baume Schneider an der Medienkonferenz. Video: CH Media Video Unit

Elisabeth Baume-Schneider ist am Mittwochmorgen in den Bundesrat gewählt worden. Bei ihrem ersten Medienauftritt am Nachmittag trat sie gleich in ein Fettnäpfchen. Auf die Frage: «Was antworten Sie einem Appenzeller, der sagt, er fühle sich nicht mehr vertreten im Bundesrat?», antwortet Baume-Schneider: «Also ich glaube, es ist eine politische Sache. Die Appenzeller wissen vielleicht nicht einmal, dass es eine Bundesratswahl gibt.» Schnell schiebt sie nach: «Also alle Leute», um die Aussage etwas abzuschwächen.