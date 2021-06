Ausserrhoden: Daniel Bühler wird der nächste Kantonsratspräsident

Ausserrhoder Kantonsrat Bühler wird der nächste Präsident, Hannes Friedli ist neuer zweiter Vizepräsident: So sieht das Büro des Kantonsrates aus Daniel Bühler und Hannes Friedli sind die neuen Vizepräsidenten des Kantonsrates. Zudem wurde in Speicher eine Kommission für die Totalrevision der Kantonsverfassung gewählt. Jesko Calderara 14.06.2021, 20.37 Uhr

Claudia Frischknecht ist die neue Kantonsratspräsidentin im Amtsjahr 2021/2022 Bild: APZ

Hannes Friedli ist zweiter Vizepräsident des Kantonsrates. Bild: PD

An der ersten Sitzung des Kantonsrates im Amtsjahr 2021/2022 standen Wahlen im Mittelpunkt. Die neue Kantonsratspräsidentin heisst Claudia Frischknecht (Mitte AR/Herisau). Als erster Vizepräsident amtet Daniel Bühler (FDP/Speicher). Er wird somit 2022 höchster Ausserrhoder. 2023 wird voraussichtlich Hannes Friedli (SP/Heiden) Kantonsratspräsident werden. Friedli wurde am Montag als zweiter Vizepräsident gewählt.

Daniel Bühler wurde als erster Vizepräsident gewählt. Bild: PD

Das Büro des Kantonsrates besteht darüber hinaus aus Vertretern aller Fraktionen. Es sind dies Hans Koller (FDP/Teufen), Margrit Müller-Schoch (PU/Hundwil), Michael Kunz (SP/Rehetobel), Christian Oertle (SVP/Herisau) und Balz Ruprecht (Die Mitte/EVP/Herisau). Ihre Stellvertreter sind Patrick Kessler (FDP/Teufen), Stephan Wüthrich (PU/Wolfhalden), Jens Weber (SP/Trogen), Renzo Andreani (SVP/Herisau) und Werner Rüegg (Die Mitte/EVP/Heiden).

Neue Kommission für die Verfassungsreform

Weil mit Silvan Graf (SP/Heiden), Urs Freund (SVP/Bühler) und Peter Alder (SVP/Herisau) drei neue Kantonsratsmitglieder ihre Arbeit aufgenommen haben, gibt es auch bei den ständigen Kommissionen Verschiebungen. So gehört Fabienne Duelli (SP/Wald) künftig der GPK und ihr Fraktionskollege Ralph Hubmann (Herisau) der Kommission Bildung und Kultur an. Alder wurde in die Kommission Gesundheit und Soziales gewählt. Sein Parteikollege und Neo-Kantonsrat Freund wiederum arbeitet in Zukunft in der Kommission Inneres und Sicherheit mit.

Der Kantonsrat hat zudem die Mitglieder der parlamentarischen Kommission zur Totalrevision der Kantonsverfassung bestimmt. Das Gremium besteht aus Präsident Marc Wäspi (PU/Herisau), Katrin Alder (FDP/Herisau), Matthias Tischhauser (FDP/Gais), Pascale Sigg (FDP/Teufen), Gabriela Wirth Barben (PU/Speicher), Judith Egger (SP/Speicher), Hannes Friedli (SP/Heiden), Walter Raschle (SVP/Schwellbrunn) und Irene Egli (Die Mitte/EVP/Grub). Die Fraktion der Parteiunabhängigen enthielt sich bei Tischhauser, Friedli und Raschle der Stimme. Ihr Sprecher kritisierte die Doppelrolle der drei genannten Kantonsräte, die gleichzeitig auch der Verfassungskommission angehören.