Künstlerkollektiv realisiert binationale Ausstellung in Bühler

Kunst auf dem Land Zwischen Bühler und Shetland: Appenzeller Künstlerkollektiv realisiert binationale Ausstellung Noch bis zum 27. August ist in Bühler die Ausstellung «Verborgene Blumen blühen am schönsten/Hidden flowers bloom most beautifully» zu sehen. Es ist eine Kollaboration des im Appenzellerland ansässigen Kollektivs Streunender Hund und Kunstschaffenden der schottischen Shetlandinseln. Claudio Weder 17.08.2021, 12.00 Uhr

Blick in einen der Ausstellungsräume in Bühler: Die Masken im Vordergrund stammen von Wassili Widmer und Andrew Sutherland. Bild: PD

Seit etwas mehr als zwei Jahren realisieren die sieben Mitglieder des Kollektivs Streunender Hund Ausstellungen an Orten im Appenzellerland, die sonst nicht öffentlich zugänglich sind: Sie verwandelten ein Atelier in eine Grafikkammer oder richteten in der Stube eines Appenzeller Wohnhauses ein fantastisches Zimmer ein. Ein weiteres Projekt des Kollektivs ist die «FairArtFair», eine Messe für faire Kunst, welche Ende Mai dieses Jahres bereits zum zweiten Mal stattgefunden hat.

«Die Ausstellung ‹Hidden Flowers› ist unser bislang grösstes Projekt», erzählt Maria Nänny, Mitglied des Kollektivs. Der Titel der Ausstellung umschreibt das Kunstschaffen in ländlicher Umgebung wie Bühler und Shetland. Er binde auch das Dorf Bühler ein, welches oft nur als Strassendorf wahrgenommen werde, so Nänny. Die Ausstellung findet in zwei verschiedenen Lokalen an der Dorfstrasse statt: Im «Kafi55» sowie im «Alten Konsum», den Josef Ledergerber dem Kollektiv zur Verfügung gestellt hat.

Ausstellung wird auch in Shetland gezeigt

«Hidden Flowers» ist gleichzeitig das erste Projekt, das über die Grenzen des Appenzellerlandes und der Schweiz hinausgeht. Denn die Ausstellung wird nicht nur in Bühler gezeigt, sondern gleichzeitig in Lerwick, der grössten Stadt der Shetlandinseln.

Die Verbindung zu den britischen Inseln hat das Kollektiv seinem Gründungsmitglied Wassili Widmer zu verdanken. Der Gaiser konnte während seines Kunststudiums in Glasgow viele Kontakte zu Kunstschaffenden aus Shetland knüpfen. «So ist die Idee entstanden, eine Ausstellung zu realisieren, welche Verbindungen zwischen Künstlerinnen und Künstlern aus dem Appenzellerland und Shetland öffnet», sagt Maria Nänny. Das Interessante an dieser Kooperation:

«Beide Gebiete haben trotz grosser geografischer Unterschiede aufgrund ihres ländlichen Charakters ähnliche Voraussetzungen.»

Dialoge zum Thema Ländlichkeit

Der eigentlichen Ausstellung gingen mehrere Dialoge voraus, in denen das Thema Ländlichkeit reflektiert wurde. Acht Kunstschaffende aus dem Appenzellerland haben sich mit je einer Künstlerin oder einem Künstler aus Shetland ausgetauscht. «Aufgrund der pandemiebedingten Reisebeschränkungen fanden die Gespräche virtuell via Zoom statt», sagt Nänny.

«Digital Reliance» von Vivan Ross-Smith. Bild: PD

Dabei erkundeten die Teilnehmenden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrem kulturellen Umfeld. Ein weiteres wichtiges Element in diesem Austausch sei die künstlerische Praxis in Bezug auf den geografischen Standort gewesen. Eine der Fragen, die dabei aufkam:

«Wird die zeitgenössische Kunst gezwungen sein, in die Stadt abzuwandern? Oder besteht aktuell eine Gegentendenz?»

Dialoge wurden integriert

Aus den Dialogen sind dann teils Gemeinschaftswerke entstanden, welche nun im Rahmen der Ausstellung gezeigt werden. Aber auch die Dialoge selbst sind Teil davon: Sie wurden schriftlich festgehalten und in Form eines Archivs in die Ausstellung integriert.

Begleitend zur Ausstellung erscheinen eine zweisprachige Publikation und eine Sonderedition mit originalen Beiträgen von den shetländischen und Appenzeller Kunstschaffenden. Auch Begleitveranstaltungen sind vorgesehen: Am 21. August führt Maria Nänny durch die Ausstellung, am 25. August gibt es eine Führung und ein Malatelier für Kinder mit Harlis Schweizer und am 26. August findet ein moderiertes Gespräch zum Thema «Zeitgenössisches Kunst- und Kulturschaffen auf dem Land?» statt.