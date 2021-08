Heidi Capaul: 40 Jahre Wirtin im Schützengarten

Bühler Fast eine Familie: Heidi Capaul kümmert sich seit 40 Jahren um ihre Gäste Der «Schützengarten» in Bühler ist eine Dorfbeiz im besten Sinn. Nebst Essen und Trinken findet man hier auch immer jemanden zum Plaudern. Wegen der Coronamassnahmen will die Wirtin ihr Jubiläum erst im nächsten Jahr feiern. Karin Erni 23.08.2021, 17.00 Uhr

Heidi Capaul ist mit vielen ihrer Stammgäste befreundet. Bild: Karin Erni

In einer Zeit, in der in manchen Restaurants die Gastgeber im Jahresrhythmus wechseln, mutet es fast unglaublich an, dass jemand 40 Jahre im selben Betrieb tätig ist. Für Heidi Capaul-Furrer hat sich 1981 mit der Übernahme des «Schützengarten» in Bühler ein Traum erfüllt.

Eigentlich hätte sie mit ihrem Mann gerne im Raum Rapperswil ein Restaurant eröffnet, erinnert sich die gebürtige Eschenbacherin. «Doch die Preise waren schon damals unerschwinglich für ein junges Wirtepaar.» Also hätten sie sich im Appenzellerland umgesehen und in Bühler das Restaurant direkt an der Durchgangsstrasse entdeckt. «Ich habe mich sofort in dieses Haus verliebt.»

Restaurant und Lädeli in einem

Das junge Paar hatte eine gute Zeit im florierenden «Schützengarten». In den 1980er-Jahren gab es im Dorf noch mehrere grosse Fabrikationsbetriebe, deren Arbeiter zum Mittagessen kamen. Doch es wurden immer weniger, wie sich die Wirtin erinnert. «Als der benachbarte Küchenhersteller Elbau eine eigene Kantine eröffnete, haben wir das stark gemerkt.» Der Tiefpunkt war in Bühler um die Jahrtausendwende erreicht, als fast alle Läden und Restaurants sowie Post und Bank im Dorf schlossen. Heute gehe der Trend eher wieder in die andere Richtung, so Capaul.

«Es eröffnen wieder kleine Lädeli und wir unterstützen uns gegenseitig.»

Auch ihr Restaurant gleicht einem Bazar. Wegen der Coronamassnahmen musste sie mehr Abstand zwischen den Tischen schaffen. Den entstehenden Platz hat sie für eine kleine Verkaufsausstellung genutzt. Nebst einem Ständer mit Aloe-Vera-Produkten findet man auf einem Tisch italienische Spezialitäten von Essentaly in Bühler.

Die Inhaberin Stella Pinto sei eine gute Freundin, erklärt Heidi Capaul. «Ich unterstütze sie gerne und manche Gäste sind froh, wenn sie bei mir noch schnell ein kleines Mitbringsel posten können.» Ein weiteres Standbein ist die Annahme von Lottoscheinen und der Verkauf von Losen. «Du musst noch Lotto spielen», ruft sie einem vorbeigehenden Gast zu. «Es sind 100 Millionen zu gewinnen.»

Saal zum Raucherstübli umgebaut

Seit ihr Mann vor zehn Jahren gestorben ist, führt die 62-Jährige den Betrieb allein. «Meine lieben Stammgäste sind wie eine Familie. Sie unterstützen mich, wo sie nur können, und zapfen sich auch mal selber ein Bier, wenn ich in der Küche stehe.» In all den Jahren habe sie immer auf gute Aushilfen zählen können. «Meist waren es ehemalige Wirtinnen, denen musste man nichts erklären.»

Die Coronamassnahmen hätten dem Betrieb fast das Genick gebrochen, sagt Heidi Capaul ernst. «Zum Glück hatte ich mich schon früh entschieden, den Saal zu einem Raucherstübli umzufunktionieren, sonst hätte ich gar keine Handwerker mehr zum Znüni und Zmittag mehr gehabt.» Der Saal sei früher für Familienfeste gern genutzt worden.

«Auch das Jasserstübli war beliebt, jetzt haben sich einige Jasser offenbar daran gewöhnt, sich nicht mehr zu sehen.»

Froh ist sie um die schattige Terrasse mit dem Kastanienbaum. Hier sitzen die Gäste im Sommer und geniessen einen Kaffee oder einen Coupe. Auch wegen ihrer bewährten Gerichte Leberli mit Rösti, Schnitzel oder Fitnessteller kämen die Leute gern, sagt Heidi Capaul. Die beliebte Metzgete will sie im Herbst ebenfalls wieder durchführen. «Ich verteile sie auf mehrere Wochenenden, damit alle zum Zug kommen.»

Derzeit hat der «Schützengarten» an sechs Tagen die Woche geöffnet. «Irgendwann muss ich ja auch einkaufen gehen», sagt die fröhliche Frau. Sie hat immer einen träfen Spruch parat, der für Lacher sorgt. Richtig feiern will sie ihr Jubiläum erst im nächsten Jahr. «Mit all den Vorschriften könnte ich ja nur ein paar wenige Leute einladen und das wäre nicht lustig.»