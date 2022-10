Innerrhoden bietet neu das Brustkrebsscreening donna an

Brustkrebs-Früherkennung «Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen»: Appenzell Innerrhoden führt als fünfter Kanton das Brustkrebs-Screening «donna» ein Im Auftrag verschiedener Kantone betreibt die Krebsliga Ostschweiz das Mammografie-Screening-Programm «donna». Ab 2023 können auch Frauen in Appenzell Innerrhoden von der Brustkrebs-Früherkennung profitieren. Ramona Koller 19.10.2022, 17.00 Uhr

Jede achte Frau in der Schweiz erhält mindestens einmal in ihrem Leben die Diagnose Brustkrebs. Für 1400 Personen jährlich endet die Krankheit tödlich. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen – seltener sind Männer betroffen. Dennoch gibt es hier ungefähr 50 Diagnosen pro Jahr. Umso früher die Krankheit erkannt wird, desto besser stehen die Chancen auf Heilung. Appenzell Innerrhoden hat deshalb mit der Krebsliga Ostschweiz eine Leistungsvereinbarung für das Brustkrebs-Früherkennungsprogramm «donna» getroffen.

Am Dienstag fand eine Informationsveranstaltung zum Thema im kleinen Ratssaal in Appenzell statt. Frau Statthalter Monika Rüegg Bless ergriff das Wort zur Begrüssung und wies auf die Wichtigkeit der Früherkennung von Brustkrebs hin. Seit mehr als zehn Jahren wird im Kanton St.Gallen das Screening-Programm «donna» angewendet. Rüegg Bless sagte:

«Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen. Mit ‹donna› wurden gute Erfahrungen gesammelt.»

Ultraschall und Abtasten sind kein Ersatz

Mit einer Mammografie lassen sich bis zu 80 Prozent aller bösartigen Tumore in der Brust erkennen. Es wird ein Röntgenbild des Brustgewebes erstellt. Dazu wird die Brust zwischen zwei Platten gelegt und Druck ausgeübt, um ein möglichst klares Bild zu erhalten. «Die Prozedur wird von vielen Frauen als unangenehm empfunden. Ist das Abtasten der Brust nicht wirkungsvoll genug?», fragte eine Anwesende. Alena Eichenberger, Bereichsleiterin Krebsvorsorge und -früherkennung bei der Krebsliga Ostschweiz, antwortete, dass der Selbstuntersuch kein Ersatz für die Mammografie ist. Es gebe auch kleine Tumore, die durch das Abtasten nicht erkannt werden können. Die Mammografie sei die wichtigste Methode zur Früherkennung von Brustkrebs und könne auch nicht durch einen Ultraschall ersetzt werden.

Bei der Mammografie erstellt eine Fachperson der Radiologie ein Röntgenbild des Brustgewebes. Franka Bruns,ap Photo/Franka Bruns / AP,SOL

Auch auf die Strahlung, die bei der Mammografie freigesetzt wird und immer wieder zu Diskussionen führt, ging Eichenberger ein. Die Belastung bei einer alle zwei Jahre stattfindenden Untersuchung sei geringer, als wenn man sich in den Schweizer Bergen aufhält. Zudem gebe es keinen erwiesenen Zusammenhang zwischen der Strahlung und einer Brustkrebserkrankung.

Selbstbehalt ohne Franchiseberücksichtigung

Ab 2023 werden Frauen zwischen 50 und 69 Jahren, die in Appenzell Innerrhoden wohnen, alle zwei Jahre angeschrieben und zur Mammografie eingeladen. Da es sich um eine Leistungsvereinbarung des Kantons handelt, kann die Untersuchung franchisebefreit angeboten werden. Der Selbstbehalt betrage ungefähr 20 Franken. Eichenberger erklärt:

«Bei einem Screening werden Gesunde systematisch untersucht. Ungefähr fünf Frauen von 100 werden weiterführende Abklärungen empfohlen. Eine daraus erhält im Schnitt die Diagnose.»

Warum nur Frauen bis 69 Jahre angeschrieben werden, wurde aus dem Publikum gefragt. Eichenberger antwortete, dass vier Fünftel der Erkrankungen bei über 50-Jährigen festgestellt werden und in der Altersgruppe bis 69 Jahre die Wirksamkeit der Früherkennung durch Studien belegt ist. Frauen über 69 werden nicht mehr automatisch eingeladen.

Etwa die Hälfte aller Frauen nimmt den Termin wahr

In den kommenden zwei Jahren sollen alle in Appenzell Innerrhoden wohnhaften Frauen in der entsprechenden Altersgruppe einen Brief erhalten. «Erfahrungen aus anderen Kantonen zeigen, dass etwa die Hälfte den Termin wahrnimmt», so Eichenberger. Die Frauen dürften sich auch vor dem Erhalt des Briefs bei «donna» melden und sich für die Untersuchung anmelden.

Die Qualität der Untersuchungen im Rahmen von «donna» werde regelmässig überprüft. Dies sei ein wichtiger Vorteil des Programms gegenüber opportunistischen Screenings. Appenzell Innerrhoden ist der fünfte Kanton, in dem das Screening-Programm in Betrieb genommen wird.

Auch in Appenzell Ausserrhoden geplant

In Appenzell Ausserrhoden wurde das Thema im Rahmen einer entsprechenden Interpellation von Kantonsrat Marcel Walker (FDP/Stein) im Parlament besprochen. Gesundheitsdirektor Yves Noël Balmer verwies in der Septembersitzung auf die kontroverse Diskussion über den Nutzen eines solchen Screenings und die Risiken einer Mammografie. Die Kosten einer solchen Untersuchung werden bei Frauen ohne erhöhtes Brustkrebsrisiko und abklärungsbedürftigen Brustbefund nur von der obligatorischen Krankenversicherung übernommen, wenn es sich um ein qualitätskontrolliertes Programm mit kantonaler Beteiligung handelt. Deshalb unterstütze der Regierungsrat die Einführung eines entsprechenden Programms.

Der jährliche Aufwand in Appenzell Ausserrhoden betrüge 50'000 Franken. Der einmalige Betrag von 28'000 Franken für den Aufbau des Programms sind im Voranschlag 2023 berücksichtigt.

Ablauf Screening-Programm Donna Frauen zwischen 50 und 69 Jahren erhalten alle zwei Jahre ein Schreiben von «donna» mit einem provisorisch festgelegten, verschiebbaren Termin im Kantonsspital St.Gallen oder in der Klinik Stephanshorn. Wenn sie sich entscheiden, den Termin wahrzunehmen, füllen sie einen Gesundheitsfragebogen aus und lassen die Mammografie durchführen. Anschliessend werden die Bilder im Vieraugenprinzip von zwei Ärzten begutachtet und bei einem unklaren Befund weitere Abklärungen empfohlen. (rak)