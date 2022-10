Brosmete: Eine Städterin im Gebirge

Kolumne Brosmete: Städterin im Gebirge In der Brosmete übergeben wir die Schreibfeder an Gastautorinnen und -autoren. Dieses Mal erinnert sich Gabriele Barbey anlässlich einer Klassenzusammenkunft an mehr oder weniger erfolgreiche Ausflüge auf Skiern. Gabriele Barbey 28.10.2022, 05.00 Uhr

Bild: Manuela Jans-Koch (Engelberg, 14. Januar 2022)

Morgen werde ich eine Klassenzusammenkunft besuchen, organisiert von Schülerinnen und Schülern, deren Lehrerin vor rund 45 Jahren ich war. Da geht mir nun so einiges durch den Kopf, meine Güte!

Als junge Sekundarlehrerin aus der Stadt Bern wohnte ich ein paar Jährchen in Frutigen im Berner Oberland. Das Dorf liegt 800 Meter über Meer, also etwa so hoch wie Herisau, aber näher an verschiedenen Skigebieten. An Mittwochnachmittagen konnte ich im Winter fast vor der Haustüre in ein Postauto steigen und nach Adelboden hinauffahren. Von dort gondelte ich in einem nostalgischen Sessellift auf die Tschentenalp, wo ich recht vergnügt ein paar Abfährtli machte.

Gabriele Barbey. Bild: PD

Bei verlockenden Schnee- und Wetterverhältnissen kam es vor, dass die ganze Sekundarschule am Nachmittag Ski fahren ging. Da lernte ich, dass die Einheimischen nach der letzten Abfahrt von Elsigen-Metsch, als Dreingabe und für den kleinen Adrenalinschub, noch die Direttissima durch den steilen Bergwald nahmen – angeführt von einem der ganz sportlichen Lehrer.

Oder: Im Skilager auf der Engstligenalp, obligatorisch für alle, leitete ich eine Gruppe von etwa Zwölfjährigen. Um möglichst zügig am Mittag an die warmen Töpfe zu kommen, nahm man eine schnelle Schneise dem Hang entlang. Ein wenig Eis genügte, ich rutschte aus und landete weiter unten kopfüber im tiefen und schweren Schnee. Bis ich mich ausgebuddelt und wieder hochgearbeitet hatte, dauerte es! Derweil sauste oben die halbe Schule vorbei, einige riefen: Ou, ds Frölein Sahli! Wie ich empfangen wurde, als ich endlich zum Mittagessen auftauchte, weiss ich nur noch ungenau: Haben sie alle gegrinst und ein paar geklatscht? Die Städterin hatte es doch noch geschafft.