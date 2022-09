Urnäscher Appenzeller Ziegen schreiten wegen Wolf zu Trauermarsch

Brauchtum Wenn die Ziegen Trauer tragen: Hohe Anzahl Wolfsrisse gibt an der Ziegenschau in Urnäsch zu reden Am Samstag trafen sich Züchter und Ziegen zur alljährlichen Schau in Urnäsch. Ein viel diskutiertes Thema in diesem Jahr war die hohe Anzahl getöteter Ziegen durch den Wolf. Susanne Burch 27.09.2022, 12.00 Uhr

Der Trauermarsch mit den Ziegen durch Urnäsch erfolgte in andächtiger Ruhe. Bild: Susanne Burch

Am späteren Nachmittag machten sich fünf Jungzüchter mit ihren Ziegen zu Fuss auf den Heimweg von der Schau in Urnäsch. Dieser Marsch bot ein aussergewöhnliches Bild. Die Ziegen trugen ein schwarzes Band um die Brust. Ziel dieser Geste durch die Ziegenzüchter sei es, ein stilles Zeichen zu setzen; ein Gedenken an all die durch den Wolf gerissenen Tiere im vergangenen Alpsommer.

Schlecht war die Stimmung unter den Ziegenzüchtern in Urnäsch nicht, wie in einer Mitteilung geschrieben wird. Mit freudiger Spannung verfolgte man die Arbeit der Experten Beni Hollenstein und Markus Gämperle. Doch der Wolf war sowohl bei den Ausstellern als auch bei den Besuchern der Schau immer wieder Thema. Vor allem die unaufhaltsame Vergrösserung des Wolfbestands löst Bedenken aus.

Schutzmassnahmen reichen nicht

Wie der Vorstand des Ziegenzuchtvereins Urnäsch mitteilte, seien einige Alpen massiv betroffen. Es werde so weit führen, dass die Alpbestosser darauf verzichteten, mit ihren Ziegen die Verbuschung von Alpweiden zu verhindern. Der Wolf sei so schlau, dass er die Schutzmassnahmen für Ziegenherden bald zu umgehen wissen werde. Und zu bedenken sei auch, dass nicht nur Ziegen und Schafe Opfer des Blutrauschs von Wölfen würden. Kühe, Kälber und Lamas seien davon ebenfalls betroffen. Die in Urnäsch anwesenden Tierhalter waren sich einig: Das Raubtier Wolf wird unter den derzeit herrschenden Regeln den kritischen Bestand von Appenzeller Ziegen weiter unaufhaltsam minimieren.

Die Ziegenzüchter unterhalten sich angeregt über den Zuchtfortschritt der Appenzeller Ziegen. Bild: Susanne Burch

Misswahl

28 Ziegenzüchter mit rund 200 Ziegen und Gitzi waren in Urnäsch eingetroffen; dazu zwanzig Ziegenböcke. Nach den Rangierungen folgte die Vergabe von Auszeichnungen. Die Misswahl gewann ein Tier von Hans Knaus aus Urnäsch. Die beiden Schöneuterpreise gingen ins Neckertal zu Albin Grätzer aus St.Peterzell. Dank zahlreicher interessierter Besucher florierte die Festwirtschaft gut und die Geselligkeit wurde intensiv gepflegt. Trotz des Problems Wolf, freuten sich die Anwesenden auf die Ziegenschau des Ziegenzuchtvereins Urnäsch und Umgebung vom nächsten Jahr. (pd)