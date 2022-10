Viehschauen im Appenzellerland sind ein Tourismusmagnet

Brauchtum Tourismusmagnet Viehschau: Wenn eine Appenzeller Tradition zum Spektakel wird Alljährlich versammeln sich die Innerrhoderinnen und Innerrhoder auf dem Brauereiplatz in Appenzell. Doch längst ist die Viehschau kein reiner Landwirtschaftsanlass mehr. Immer mehr Touristen reisen an und sorgen zuweilen für absurde Szenen. Selina Schmid Jetzt kommentieren 04.10.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Viehschau zieht zahlreiche Touristen nach Appenzell. Bild: Arthur Gamsa

Unter lautem Schellengeläut ziehen Kühe durchs Dorf Appenzell zum Brauereiplatz, begleitet durch zaurende Sennen im prächtigen Rot der Appenzeller Tracht. Auf sie wartet entlang der Gaiserstrasse und Hauptgasse bereits ungeduldig eine Menschenmenge. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind aus Innerrhoden, der Ostschweiz oder dem Ausland und sind eigens für die Viehschau angereist.

Denn dieser Anlass ist längst nicht mehr nur das Auszeichnen der schönsten und leistungsstärksten Kühe, sondern wurde über die Jahre zum Publikumsmagneten. Maria Inauen, Projektleiterin bei Appenzellerland Tourismus AI, sagt: «Wer sich für Brauchtum interessiert, der kommt früher oder später nach Appenzell.»

Brauchtum wird an die Jungen weitergegeben

An diesem Dienstag tummeln sich die Menschen auf dem Brauereiplatz. Die meisten Gäste seien aus der Ostschweiz und interessieren sich für Landwirtschaft, sagt Maria Inauen. «Manche verpassen keine einzige Viehschau im Appenzellerland oder im Toggenburg.» So etwa ein pensionierter Landwirt aus Gossau. Er sagt, man könnte jeden Tag im Herbst an eine Viehschau gehen, ihm wäre das aber zu viel. «Die Schau in Appenzell ist aussergewöhnlich, denn hier wird das Brauchtum gelebt und gepflegt.»

Die Traditionen werden an die Jungen weitergegeben. Bild: Arthur Gamsa

Einem 52-jährigen Hobbybauern aus Altstätten gehe es vor allem um die Viehschau, sagt er. Als aber gerade einige Kühe vorbeiziehen, deutet er auf ein kleines Mädchen, das zwischen zwei Sennen mit dem Zug läuft. «Mich beeindruckt, dass die Tradition selbstverständlich an die Jungen weitergegeben wird. Von der ganzen Schweiz wird hier der Brauch am meisten gepflegt.»

Zwischen den Appenzeller mischt sich auch einmal ein Berner oder Zürcher Dialekt. Ein 89-jähriger Walliser wurde von der Viehschau überrascht. Alle paar Jahre verbringe er Ferien im Appenzellerland, dieses Jahr ausnahmsweise im Oktober. Er liebe die Landschaft, die alten, gepflegten Häuser und die direkte Art der Leute. Am Dienstag besucht er seine erste Appenzeller Viehschau. Ihn überfordern die vielen Leute. «Im Wallis haben wir auch Viehschauen, aber niemals so gross wie hier.»

Über 600 Tiere auf dem Brauereiplatz

Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa Appenzell 04.10.2022 AI Eindrücke von der alljährliche Viehschau in Appenzell. Bild: Arthur Gamsa

Das Dorf Appenzell hat sich auf den Grossanlass vorbereitet. Vor der Passage der Kühe sind die Gassen blitzblank und die Geranien hübsch auf den Fensterbänken drapiert. Inauen sagt: «Man will halt eine Falle machen.» Für die Organisation des Anlasses war das Landwirtschaftsamt zuständig. Amtsleiterin Rahel Mettler sagt, dass der Aufbau der Infrastruktur am Tag zuvor, das Strohverteilen am Dienstagmorgen um 6 Uhr oder das Schaubüro, welches unter anderem die angemeldeten Tiere einteilt, einen grossen Aufwand bedeuten. Geholfen hätten der Bäuerinnenverband Appenzell Innerrhoden, der Bezirk Appenzell, das kantonale Bauamt und viele freiwillige Helfer.

An der Viehschau steht der Wettkampf im Zentrum. Bild: Arthur Gamsa

In erster Linie geht es bei der Viehschau um den Wettkampf. 30 Landwirte nehmen teil, davon reisten 18 zu Fuss und 15 davon sennisch an. Insgesamt sind 617 Tiere auf dem Brauereiplatz versammelt, davon 518 Kühe, 95 Rinder und drei Stiere. Bewertet werden sie von sechs Schauexperten und Preisrichtern.

Auch für den Tourismusort Appenzell sei die Viehschau wichtig, sagt Maria Inauen. Die Viehschau helfe, das Image des landwirtschaftlich geprägten Kantons zu unterstreichen, so Maria Inauen. «Die Viehschau ist ein Teil unseres Brauchtums und einfach Teil unseres Jahresverlaufs. Das wird aktiv gepflegt.» Inszenieren müsse man da nichts.

Josef Dörig, Inhaber Gasthaus Hof in Appenzell. Bild: Selina Schmid

So füllen sich einerseits die Hotelzimmer mit Viehschaugästen, andererseits sind mittags und abends die Restaurants voll besetzt. Für die Gastronomie ist es einer der geschäftigsten Tage des Jahres, sagt Josef Dörig, Inhaber des Gasthauses Hof. «Als Tourismuskanton vermarkten wir unsere Bräuche gut.» Er hat sein gesamtes Personal mitsamt Teilzeitangestellten und Ferienaushilfen aufgeboten. Er sagt: «Es wäre schön, auch einmal freizuhaben, aber das Familienunternehmen weiterzuführen, geht vor.»

Das Gute an solchen Anlässen sei, dass man sich vorbereiten könne, so Dörig. Schon am Morgen sind die Tische für den Mittag gedeckt, dann werde er das Restaurant voll haben, sagt Dörig. «Um die Qualität hochzuhalten, haben wir unsere Speisekarte vereinfacht.» Schwierigkeiten erwartet er keine. Die Gäste sind ähnlich wie bei einem Schwing- oder Ländlerfest: «Offen, unkompliziert und friedlich.»

Viehschau als Fotosujet

Die Touristen sorgen allerdings auch für absurde Szenen, denn viele von ihnen tragen grosse Kameras. Auf dem Brauereiplatz will etwa einer der Helfer einen Eimer mit Wasser füllen. Sofort sind drei Fotografen zur Stelle und halten dieselbe Szene aus drei unterschiedlichen Winkeln fest.

Die Auffuhr des Viehs wird zum beliebten Fotosujet. Bild: Arthur Gamsa

Auch zwei junge Irinnen beobachten das Treiben und zücken immer wieder ihre Handys, um die Trachten und Schellen zu fotografieren. Sie erzählen, dass sie gerade auf dem Weg zu einer Wanderung waren, da sahen sie das Treiben im Dorf. Sie sagen: «Zu Hause haben wir höchstens ein Ziegenfestival. So ein Spektakel haben wir noch nie gesehen. Wir hatten wirklich Glück, dass wir heute in Appenzell waren.» Nur eines befremde sie. «Warum rauchen denn hier so viele Kinder?»

Denn neben Touristen tummeln sich Innerrhoder Kinder und Jugendliche auf dem Brauereiplatz. Sie haben heute schulfrei. Das weckt bei Maria Inauen Kindheitserinnerungen. «Die Viehschau ist für mich noch heute der offizielle Herbstanfang. Und die Auffuhr oder das ‹Abloo› lässt man sich nicht entgehen.»

Die rauchenden Kinder gehören dazu

In der Vergangenheit sorgten Bilder von rauchenden Kindern an der Viehschau international für Empörung. Auch dieses Jahr sind Kinder mit Zigaretten oder Stümpli zu sehen. Maria Inauen sagt, dass die Empörung darüber eine sehr entfernte Aussenansicht darstelle. Die Schlagzeilen und die darauffolgende Kritik hätten gar bewirkt, dass sich die Innerrhoderinnen und Innerrhoder noch weniger verbiegen. «Wir sind bemüht, authentisch zu sein. Da gehört bis zu einem Grad das Rauchen an der Viehschau und am Funkensonntag dazu.»

Bilder von rauchenden Kindern sorgten in der Vergangenheit international für Schlagzeilen. Bild: Arthur Gamsa

Um 16 Uhr geht die Viehschau zu Ende, die Sennen ziehen mit ihren Kühen nach Hause. Die Aufräumarbeiten beginnen, abends werden sich die Landwirtinnen und Landwirte zum Fest versammeln. Aber schon heute steht auf dem Brauereiplatz mit der kantonalen Ziegenschau der nächste Anlass an.

Die Spezialpreise der Viehschau Appenzell 2022 Schöneuter 1. Laktation: 1. Linda (V: Pete-ET) Armin Inauen 2. Blüemli (V: Pete-ET) Dominik Sutter 3. Roxa (V: Amir) Christoph Inauen Schöneuter 2. & 3. Laktation: 1. Jill (V: Blooming-ET) Sepp Inauen 2. Samantha (V: Lennox) Robin Inauen 3. Francine (V: Glenwood-ET) Dominik Sutter Schöneuter 4. & mehr Laktationen: 1. Bavaria (V: Genox-Boy) Jakob Fuster 2. Soraya (V: Valencio) Sepp Inauen 3. Saskia (V: Falk) Dölf Fuster Tagessiegerin 1. Laktation Appenzell: 1. Sonja (V: Glenwood-ET) Armin Inauen 2. Blüemli (V: Pete-ET) Dominik Sutter 3. Roxa (V: Amir) Christoph Inauen Tagessiegerin 2. Laktation und mehr Appenzell: 1. Jill (V: Blooming-ET) Sepp Inauen 2. Francine (V: Glenwood-ET) Dominik Sutter 3. Babette-ET (V: Lennox) Jakob Fuster (ssd)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen