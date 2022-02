Bloch-Boom im Appenzellerland. Sechs Blochzüge sind unterwegs

Brauchtum So viele Blöcher wie noch nie: Die Ausserrhoder Tradition zieht mehr denn je Mit dem neu gegründeten Urnäscher Goofebloch gibt es mittlerweile sechs Blochumzüge. Eine Übersicht. Karin Erni Jetzt kommentieren 26.02.2022, 05.00 Uhr

Das Herisauer Bloch am 2. März 2020. Bild: Benjamin Manser

Der Urnäscher Bedachungsunternehmer Werner Altherr ist Mitinitiant des neu gegründeten Goofeblochs. Er hat sich im Vorfeld der ersten Durchführung am heutigen Samstag die Mühe gemacht, eine Zusammenstellung der verschiedenen Blöcher in Ausserrhoden zu machen.

Werner Altherr aus Urnäsch. Kirsten Oertle

Um was geht es beim Blochbrauch eigentlich? Gemäss Altherr wurde in früheren Jahren vorwiegend in den Monaten Oktober bis Februar geholzt. Eine der schönsten Tannen wurde auf ein Fuhrwerk geladen und in einem Umzug den Leuten vorgeführt. Am Abend fand dann jeweils eine Versteigerung statt, so Altherr. «Weil das Ende der Holzerzeit in die fünfte Jahreszeit fällt, nimmt man an, dass sich wohl irgendwann auch Pajassen und Kässeler in bunter fastnächtlicher Bekleidung dem Blochumzug anschlossen.»

Auftakt macht Goofebloch Urnäsch

Als erster Blochumzug findet heute Samstag, 26. Februar, das Goofebloch Urnäsch statt. 22 Mädchen und 40 Buben haben sich angemeldet. Der Zugmannschaft voraus gehen zwei Vorreiterinnen. Im Blochzug sind vorwiegend Berufe rund ums Thema Holz vertreten. Auf dem Bloch hat der Fuhrmann die Übersicht und zwei Musikantinnen machen Stimmung. Zuhinterst sorgt der Schmied für einen rauchenden Ofen und den einen oder anderen Knall. Neu ist das «Biiwägeli», gezogen von Waldchrüütermeetle, Waldhexen, Beierwiiber und Böscheliwiiber. Ihm folgen zwei Schellebure und zwei Rosendamen.

Das offizielle Logo des neu gegründeten Goofeblochs. Bild: PD

Die zwei Wagenwarte sind für die Sicherheit zuständig. Fehlen darf natürlich auch der Blochbär nicht. Und zum Schluss kommt die Försterin – ebenfalls hoch zu Ross. Viele buntgekleidete Kässeler springen, um Kleingeld einzusammeln. Die «Goofe» treffen sich morgens fertig gekleidet um 5 Uhr in der Furt, etwas ausserhalb des Dorfes. Nach dem Appell heisst es um 5.30 Uhr «iistoo, züüche». Der Weg führt über Waldstatt, Oberwaldstatt nach Schönengrund und übers Bächli, Satledi, Schönau zurück nach Urnäsch. Auf dem Dorfplatz finden um 16.15 Uhr die Schellebuurgant, die Rosendamengant und natürlich die Blochgant statt.

Das Mannenbloch Urnäsch mit neuem Rhythmus

Am Montag vor Aschermittwoch ist das Mannenbloch Urnäsch unterwegs. Es ist das älteste Bloch und wurde – ausser in den Kriegs- und Seuchenjahren – im Zweijahresrhythmus in den ungeraden Jahren durchgeführt. Weil das Bloch letztes Jahr wegen der Coronapandemie nicht stattfinden konnte, haben die Mannen entschieden, dieses Jahr loszuziehen. So wird wohl in Zukunft das Urnäscher Mannenbloch alle zwei Jahre in den geraden Jahren unterwegs sein. Die Gründung des Urnäscher Mannenblochs ist nicht bekannt, Recherchen zeigen, dass der Brauch ins 18. Jahrhundert zurückgeht. Bis ins Jahr 2011 führte die Blochroute über Waldstatt nach Herisau und wieder zurück. Der zunehmende Werkverkehr auf der Alpsteinstrasse veranlasste die Blochgesellschaft, im Jahre 2013 eine neue Route zu wählen. Um 4.30 Uhr setzt sich der Blochzug in Bewegung. Vorreiter und Herolde auf Pferden führen den Umzug an, der Baumstamm ist geschmückt mit dem Urnäscher Wappen. Die Zugmannschaft stellt mit ihrer Kleidung und Ausrüstung Berufe dar, die etwas mit Holz oder aus bäuerlichen Szenen zu tun haben. Ein Bär unterhält die Schaulustigen. Die «Kässelibuben» sammeln Kleingeld für den nächsten Blochumzug. Der Förster – ebenfalls auf dem Ross – macht den Schluss. Über Hundwil geht es weiter ins Dorf Stein und Waldstatt zurück nach Urnäsch. Dort ertönt die Amboss Polka sowie ein urchiger Blochspruch, bevor es zum Höhepunkt, der Blochgant kommt. Im Hotel Krone findet am Abend der Blochball statt.

Das wiederauferstandene Herisauer Bloch

Das Herisauer Bloch unterwegs. Bild: PD

Das Mannenbloch Herisau fand schon Ende des 18. Jahrhunderts statt, wurde aber wegen des Ersten Weltkriegs verboten. Im Jahr 2012 wurde der Brauch nach fast 100 Jahren Unterbruch wieder ins Leben gerufen. Männer um «Schafräti»-Wirt Koni Dietrich haben die Blochgesellschaft Herisau gegründet. Angeführt wird der Umzug von einem Vorreiter und sechs Herolden, danach folgt die Zugmannschaft, gekleidet meist mit Berufen ums Holz und aus bäuerlicher Szenen. Die vier Sennen «i de Bruune» und die vier Sennen «i de Geele» dürfen natürlich nicht fehlen. Auf dem Bloch, gleich hinter dem schön geschmückten Gemeindewappen, steht der Fuhrmann und hinter ihm die Musikanten mit Schwyzerörgeli und Handorgel. Zuhinterst auf dem Bloch sitzt der Schmied und lässt es rauchen und ab und zu Schwärmer knallen, zwischendurch klopft er auf dem Amboss. Den Schluss macht der Förster hoch zu Pferd. Bär und Bärenführer gehören genauso dazu wie die Kässeler. Eingestanden wird frühmorgens um 4.30 Uhr beim Restaurant Schafräti, dann setzt sich der Tross in Bewegung Richtung Waldstatt. Anschliessend geht es weiter Richtung Schönengrund, und über die Risi führt der Weg hinauf nach Schwellbrunn. Von da an geht es zurück nach Herisau. In der Chälblihalle finden die Blochgant und die beliebte Talergant statt. Der Tag wird mit einem grossen Blochball abgerundet. www.herisauer-bloch.ch

Buebebloch Hundwil ist das älteste

Auch bei den Hundwiler Buben heisst es «iistoh züüche». Bild: PD

Koordinator oder Blochgötti des Hundwiler Bloches ist Johannes Oertle, besser bekannt als de «Möhli Johnny». Der 57-Jährige machte, wie schon sein Vater und Urgrossvater, selber während der Bubenjahre beim Buebebloch Hundwil mit. Es besteht seit 100 Jahren und ist das älteste Buebebloch. Das Besondere: Wenn es zu viele Teilnehmer hat, wird um die Teilnehmerplätze ein Wettrennen gemacht. Am Blochmontagmorgen um 4.30 Uhr treffen sich die Buben schon fertig gekleidet. Nach Kaffee oder Ovo heisst es um 5.30 Uhr «iistoh züüche». Der Vorreiter zeigt den Weg, die 28 Buben, originell gekleidet, ziehen den Blochzug. Natürlich dürfen Bär und Bärenführer nicht fehlen. Die Route der Hundwiler ist mit 30 Kilometern die längste aller Buebenblöcher. Über Urnäsch und Waldstatt geht es über die Alpsteinstrasse Richtung Herisau. Wenn nicht zu viel Schnee liegt, ziehen die Hundwiler Buben über den Saum zurück. Ab 15.30 Uhr gibt es im heimischen Dorf bei jedem Restaurant Halte, wo etwas getrunken und viel «zauret» wird. Im Restaurant Rössli ist zudem ein Kindermaskenball. Um 19 Uhr ist im Restaurant Hörnli die Geldverteilung für die Buben.

Schweinsblasen als Markenzeichen in Stein

Das Steiner Buebebloch führt einen grossen Vorrat an Schweinsblasen mit sich. Bild: PD

Blochgötti beim Buebebloch Stein ist der 58-jährige Ernst Meier. Der gelernte Schlosser koordiniert das Buebebloch Stein schon viele Jahre. Die etwa 46 Buben dürfen ab der zweiten Klasse bis zum Ende des Schulalters mitmachen. Das Steiner Buebebloch hat eine besondere Tradition: Die «Blooteri» (Buben mit Schweinsblasen) sollen das Bloch beschützen. Früher rannten sie den Mädchen nach und schlugen ihnen mit den «Blootere» auf den Rücken. Heute dürfen sie nur noch Drohen und mit den Schweineblasen auf den Boden knallen. Im Gegensatz zu den anderen Blochgesellschaften führen die Steiner keinen Bären mit. Anders als bei den Hundwilern und Schwellbrunnern führen hier die Sennen den Zug an. Weiter an den Stecken ziehen Buben in bunt durchmischt gezeigten Berufen. Voraus laufen zwei Rolliwiiber mit Chlausenhaube. Um 6 Uhr starten die Buben beim alten Feuerwehrdepot und ziehen über «Sägehüsli», «Hargarten», «Sonder» zurück ins Dorf Stein. Nachher nehmen die Buben den Weg nach Teufen unter die Füsse, wo der Zmittag eingenommen wird. Nebst Schwärmern führt das Steiner Buebebloch seit 1979 eine Knallmaschine mit, wie sie normalerweise unter Kirschbäumen installiert wird, um die Vögel zu vertreiben. Am Abend wird unter Leitung einer erwachsenen Person das gesammelte Geld nach vorgegebenem Schlüssel verteilt. Stolz gehen die Blochbuebe anschliessend mit dem verdienten Lohn nach Hause.

Das wiedereingeführte Buebebloch Schwellbrunn

Die Schwellbrunner Buben in Herisau. Bild: PD

Blochgötti beim Buebebloch Schwellbrunn ist schon seit zehn Jahren der 47-jährige Werner Nef. Er weiss, dass es zwei brauchtumsliebenden Knaben und zwei initiativen Lehrerinnen zu verdanken ist, dass der Brauch 1961 wieder eingeführt wurde. Das Buebebloch Schwellbrunn wird vom Vorreiter angeführt. Dem Zug voraus gehen zwei Rolliwiiber ohne Hauben. Die Zugmannschaft zeigt verschiedene Berufe und am Ende der Zugstecken sind je vier Sennen «i de Bruune ond i de Geele». In Schwellbrunn darf der Bär nicht fehlen. Hier weiss niemand, wer im Kostüm steckt, und es dauert meist lange, bis das herausgefunden wird. Die Route beginnt um 5.30 Uhr beim Altersheim Risi und führt nach Herisau. Durch das Dorf gelangt der Zug über die Alpsteinstrasse nach Waldstatt. Über Oberwaldstatt und Säntisblick trifft er gegen 17 Uhr im Dorf Schwellbrunn ein. Danach wird das Bloch unter den Zuschauern versteigert. Nach der Geldverteilung gehen die Buben fröhlich, aber müde von den Strapazen des Tages auf den Heimweg.

