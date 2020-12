Brauchtum Nur eine chlausenähnliche Gestalt, zwei «stille Chläuse» und «ein paar Hinweise»: Der angekündigte Aufstand der Silvesterchläuse liess auf sich warten Einigen Silvesterchläusen platzte der Kragen, als die Ausserrhoder Regierung Anfang Monat bekannt gegeben hatte, dass der beliebte Brauch wegen der Coronapandemie nicht stattfinden darf. Auf Social Media riefen sie zur Missachtung der Regeln auf. Ein Augenschein am Silvestermorgen zeigt jedoch: Der Aufstand hielt sich in Grenzen. Claudio Weder 31.12.2020, 16.54 Uhr

Dieser «stille Chlaus» wünscht der Bevölkerung auf dem Dorfplatz in Speicher einen guten Rutsch. Bild: Claudio Weder

An einem normalen Silvestermorgen würde man sie schon von weitem hören: die Silvesterchläuse, die mit ihrem «Groscht» von Tür zu Tür ziehen, um der Dorfbevölkerung die Glückwünsche für das neue Jahr zu überbringen. Anders 2020: Am letzten Tag des Coronajahrs bleibt es im Appenzeller Hinter- und Mittelland für einmal still. Kein Schellenklang, kein Zäuerli, kein Freudenjauchzer, nichts. Die Dörfer sind wie leergefegt: «Schöne», «wüeschte» oder «schö-wüeschte» Schuppel sucht man an diesem eisigen Wintermorgen vergebens. Umrisse von Gestalten, die sich hie und da an den Hügelkämmen abzeichnen, entpuppen sich lediglich als Bäume oder verirrte Schneeschuhläufer.

Im Vorfeld gab es jedoch Anzeichen, die auf das Gegenteil hindeuteten. Als die Ausserrhoder Regierung Anfang Dezember verkündet hatte, dass der Traditionsanlass im Jahr 2020 nicht stattfinden darf, platzte manchem Chlaus der Kragen. Es folgten Leserbriefe und Kommentare in den sozialen Medien, in denen zum Widerstand aufgerufen wurde.

Andere wiederum haben den Entscheid mit etwas mehr Fassung getragen. Der Urnäscher Schauspieler Philipp Langenegger, der Mitglied in einem Schuppel ist, wäre zwar am Silvestermorgen gerne von Tür zu Tür gezogen, um das neue Jahr einzuläuten. «Anfänglich war ich etwas geknickt, als ich erfuhr, dass das Chlausen in diesem Jahr nicht stattfinden kann», sagt er. Doch die Enttäuschung darüber war schnell verflogen. Denn das Chlausen wäre für Langenegger in diesem Jahr nicht das Gleiche gewesen wie sonst:

Philipp Langenegger, Schauspieler und Silvesterchlaus aus Urnäsch. Bild: PD

«Als Chlaus wäre man in der aktuellen Situation nicht unbedingt willkommen gewesen. Von manchen Leuten im Dorf weiss ich, dass sie die Türen nicht aufgemacht hätten.»

Aus diesem Grund hat sich Langeneggers Schuppel schweren Herzens entschieden, auf das Chlausen zu verzichten. «Damit dieser spezielle Tag aber in Erinnerung bleibt, haben wir den Tag dennoch gemeinsam verbracht.»

Zwei «stille Chläuse» wünschen «ä guäts Neus»

Eine Alternative zum Chlausen liessen sich die beiden Chlausenschuppel aus Speicher einfallen. Weil sie nicht in gewohnter Manier von Haus zu Haus gehen konnten, haben sie an zwei Standorten im Dorf – auf dem Dorfplatz sowie beim Toblerdenkmal in der Vögelinsegg — je einen «stillen Chlaus» platziert, um der Bevölkerung auf diesem Weg die obligaten Neujahrswünsche zu überbringen. Dass eine der beiden täuschend echten Attrappen beim Toblerdenkmal steht, ist kein Zufall: Damit soll die Verbindung zum Zauren dargestellt werden. Denn Johann Heinrich Tobler ist der Verfasser des Landsgemeindelieds.

Die Chlausenschuppel aus Speicher haben sich im Jahr 2020 etwas Besonderes einfallen lassen. Bild: PD

In den übrigen Dörfern fehlt von Silvesterchläusen aber jede Spur – in Urnäsch, Waldstatt, Stein, Hundwil oder Schwellbrunn scheinen sich alle an das Verbot zu halten. Auch in Teufen. Der Dorfplatz, auf dem sonst am Silvestermorgen volksfestartiges Treiben herrscht, unterscheidet sich nicht von seinem üblichen Erscheinungsbild. Einzig die Plakate, die rund herum aufgehängt sind, lassen Erinnerungen ans Silvesterchlausen hochkommen – wenn auch die Plakate dieses Mal nicht die Touristen zu mehr Respekt gegenüber den Chläusen auffordern, sondern auf die geltenden Coronaschutzmassnahmen hinweisen. Nicht zuletzt ist auch in Herisau, in dessen engen Gassen zu Nicht-Pandemie-Zeiten jeweils kein Durchkommen mehr ist, der 31. Dezember 2020 ein Tag wie jeder andere.

Polizei kann keine Verstösse feststellen

Auch die Ausserrhoder Kantonspolizei, welche die Einhaltung der geltenden Regeln gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat vor Ort kontrolliert hatte, meldet keine besonderen Vorkommnisse. Gemäss Mediensprecher Dominic Schwarz gab es zwar ein paar wenige Hinweise, die Polizei konnte jedoch im Hinter- und im Mittelland keine Chlausenschuppel feststellen, die trotz Verbots unterwegs waren (Stand Donnerstag, 15.30 Uhr).

In Urnäsch liess sich zuletzt aber doch noch eine Chlausengestalt blicken: Sie trug aber weder eine Maske noch eine Haube, sondern lediglich Schellen auf dem Rücken. In Eile bewegte sie sich auf dem Trottoir entlang in Richtung Dorfzentrum. Ob dieser «Chlaus» nun solo von Haustür zu Haustür ziehen wollte oder ob er sich auf dem Dorfplatz mit den übrigen Schuppelmitgliedern zu einem Alternativprogramm verabredet hatte, ist unklar. Klar ist hingegen: Der von einigen Silvesterchläusen gross angekündigte Aufstand fand wohl nur auf Social Media statt.