Goofebloch: Urnäscher lancieren einen neuen Appenzeller Brauch

Brauchtum Mädchen erwünscht: Beim neuen Urnäscher Goofebloch dürfen alle Kinder mittun Am 26. Februar soll der neue Blochbrauch in Urnäsch erstmals durchgeführt werden. Rund 60 junge Teilnehmende freuen sich auf den grossen Auftritt. Karin Erni 07.01.2022, 17.00 Uhr

Ein Buebebloch besucht 2017 Stein. Bild: Karin Erni

«Buebeblöcher» kennt man in den Ausserrhoder Gemeinden Hundwil, Schwellbrunn und Stein. Die Baumstämme werden traditionell am Blochmontag, dem Montag nach Aschermittwoch, von kräftigen Buben durch die Dörfer der Umgebung gezogen. Dieses Jahr gesellt sich ein viertes Kinderbloch dazu, denn in Urnäsch haben Privatpersonen das «Goofebloch» lanciert. Das Besondere: Hier dürfen explizit auch Mädchen mittun.

Blochwagen aufwendig restauriert

Bedachungsunternehmer Werner Altherr hat zusammen mit dem Schulbusfahrer Chrigel Frick und sechs weiteren Bloch-Begeisterten eine Kommission gegründet, die das «Goofebloch» realisieren will. Probleme, rund 60 Teilnehmende im Alter von 10 bis 16 Jahren zu finden, hatten die Organisatoren keine. «Der Brauch ist in Urnäsch stark verwurzelt und die Kinder lieben ihn», sagt Frick.

«Letztes Jahr, als das ‹Mannebloch› wegen Corona nicht stattfinden konnte, haben einige Kinder spontan ihr eigenes Mini-Bloch durchgeführt. Da dachten wir uns, warum nicht gleich etwas Richtiges machen?»

Der gelernte Zimmermann machte sich auf die Suche nach einem geeigneten Wagen und wurde beim Kutscher Sämi Frick fündig. Das altertümliche Gefährt war aber noch bemalt und musste von den Kommissionsmitgliedern in mühsamer Handarbeit in den Ursprungszustand versetzt werden. Defekte Stellen wurden ausgebessert und die Räder neu bereift. Ungezählte Arbeitsstunden später ist der restaurierte Blochwagen fast fertig und auch ein kleinerer Begleitwagen, auf dem die Kinder ihre Sachen deponieren können, steht zur Verfügung. Die Männer haben für alle Eventualitäten vorgesorgt. Für den Fall, dass viel Schnee liegen sollte, haben sie einen Pneuwagen in der Hinterhand, der anstelle des eisenbereiften Wagens eingesetzt werden könnte.

Neue Sujets für Mädchen

Die Sponsorensuche habe sich als relativ einfach erwiesen, sagt Werner Altherr. «Schnell erhielten wir von verschiedensten Seiten Gelder zugesichert, um die Ausgaben decken zu können.» Diese sind bei der ersten Austragung hoch, denn alle Gwändli müssen neu angeschafft oder selbst genäht werden. Die Kommission orientiert sich bei der Gestaltung des Goofeblochs am Mannebloch, das dieses Jahr am 28. Februar stattfinden soll. Für die Mädchen wurden einige neue Sujets kreiert. So gibt es Waldhexen, Chrüütermeetle, Schneiderinnen oder Rosendamen, die direkt einer Jasskarte entsprungen sein könnten.

«Dass die Mädchen mitmachen dürfen, erscheint uns in der heutigen Zeit selbstverständlich», sagt Altherr.

«Sie können einige Sachen sogar besser als die Buben.»

So sind bereits drei Teilnehmerinnen bestimmt, die hoch zu Ross den Zug anführen werden. Zwei weitere sind als Musikantinnen gesetzt, weil sie das Trompetenspiel beherrschen. «Doch auch als Försterinnen könnten die Mädchen mitmachen», findet Altherr. Er studiert bereits an einem entsprechenden Outfit mit Fasanenfederhut herum. Am kommenden Sonntag soll eine erste Zusammenkunft stattfinden, an der die definitive Einteilung erfolgt. Bereits im Vorfeld wird diskutiert, wer Wagenführer sein könnte. «Er muss eine gute Stimme haben, damit die anderen auf ihn hören», sagt Chrigel Frick und ergänzt verschmitzt: «Und er muss ab und zu einen Schwärmer ablassen können. Ich habe nämlich 1000 Stück davon bestellt.»

Chrigel Frick und Werner Altherr präsentieren die Gwändli der Teilnehmenden. Bild: Karin Erni

Die Tanne für das Bloch wurde bereits geschlagen und für den Transport vorbereitet. Ihr Gewicht beträgt zwischen 400 und 500 Kilo. Um das Gesamtgewicht des Wagens nicht zu stark anwachsen lassen, sucht die Kommission laufend nach Lösungen. So soll der Schmied statt auf einem echten Amboss auf ein Stück Eisenbahnschiene schlagen. Die rund 25 Kilometer lange Route führt die Kinder über Waldstatt rund um den Hochhamm und beim Bächli sogar über st.gallisches Kantonsgebiet. Ziel ist der Dorfplatz in Urnäsch, wo um 16.15 Uhr das Bloch versteigert werden soll.

Durchführung am Samstag sicherer

Im Unterschied zu den anderen Blochzügen findet das Goofebloch bereits vor dem Aschermittwoch statt. Man wolle eine direkte Konkurrenz vermeiden, sagt Werner Altherr.

«Wir respektieren uns gegenseitig und pflegen unsere Bräuche, die eine Bereicherung fürs Appenzeller Hinterland sind.»

Dass das neue Bloch an einem Samstag stattfinden soll, hat gemäss Altherr mehrere Gründe: «An diesem Tag haben Angehörige mehr Zeit, um den Blochzug anzuschauen oder zu begleiten. Zudem gibt es auf den Strassen weniger Berufsverkehr, was für die Sicherheit der Kinder nicht unerheblich ist.» Das Thema Sicherheit wird generell gross geschrieben. So wurde eine Versicherung abgeschlossen, die Haftungsrisiken abdeckt. Wenn es nach den Organisatoren geht, soll das Goofebloch fixer Bestandteil im Urnäscher Veranstaltungskalender werden. Sie haben von einer angehenden Grafikerin sogar eigens ein Logo kreieren lassen, das künftig auf Werbemitteln und für Korrespondenz eingesetzt werden soll. «Am Anfang braucht es halt viel Organisation und Hilfe durch die Erwachsenen», sagt Altherr. «Bei den kommenden Durchführungen können die Kinder dann vieles selber machen.»