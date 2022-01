New Glarus (USA) feiert den Alten Silvester wie die Appenzeller

Brauchtum imitiert Alter Silvester in New Glarus: So geht «Silvesterchlausen» in Amerika Im kleinen Touristenort in den USA bot sich am Samstag ein ungewohntes Bild: Ein Schuppel Chläuse mit Schellen und Rollen bewegte sich durchs Dorf. Im Bericht des örtlichen TV-Senders stimmt allerdings nicht alles. Karin Erni 17.01.2022, 17.00 Uhr

Die US-Chläuse waren ein beliebtes Fotosujet. Bild: Screenshot

Bekanntlich durften Touristen dieses Jahr dem Silvesterchlausen in Ausserrhoden nicht beiwohnen. Ganz anders die Situation ennet dem grossen Teich: In New Glarus im US-Bundesstaat Wisconsin warb das örtliche Tourismusbüro sogar auf seiner Website für den Event vom Samstag, 15. Januar.

Der Beitrag der örtlichen Fernsehstation WKOW zeigt einen Schuppel aus vier «Wüeschte», der johlend und schellend durch die Strassen der Ortschaft zieht. Lautstark lassen sie ihre eher kleinen Rollen am Körper erklingen. Zwei schwingen grosse Schellen mit besticktem schwarzem Riemen. Ihr Groscht ist nicht wie gewohnt aus kurznadeligen Tannenzweigen gefertigt. Die grünen, langen Fäden wirkten im Video eher wie Haare. Die Zuschauer sind beeindruckt vom Outfit. Sie halten die Handys und Kameras auf die ungewöhnliche Vorführung und quittieren sie mit Gelächter und Applaus. Auf Nachfrage heisst es, bei den Chläusen handle es sich um Mitglieder des Jodlerklubs New Glarus.

«Es war das erste Mal, dass sie so auftraten, aber wir hoffen, dass sie es von nun an jedes Jahr tun werden.»

Der Brauch habe erstmals ausserhalb der Schweiz stattgefunden, heisst es im TV-Bericht.

Verständnis vom Brauchtumsexperten

Dass amerikanische Silvesterchläuse den Ausserrhoder Brauch imitieren, stört Wälti Frick aus Urnäsch nicht, wie er auf Anfrage sagt: «Es wäre im Gegenteil interessant zu wissen, ob diese Leute allenfalls Appenzeller Wurzeln haben.» Der aktive Chlaus kann sich gut vorstellen, dass jemand aus Heimweh auf diese Idee gekommen ist. «Mit einem solchen Gedanken hätte ich vielleicht auch gespielt, wenn ich als junger Mann ausgewandert wäre», sagt Wälti Frick.

«Ohne Hintergrundinformation will ich kein Urteil über diese Leute fällen.»

Wälti Frick. Bild: PD

Es stimme hingegen sicher nicht, dass diese Vorführung der erste Auftritt eines Chlausenschuppels im Ausland gewesen sei, so der Brauchtumsexperte. «Im Rahmen eines Kulturaustauschs reiste der Urnäscher Neuhus-Schuppel bereits 1999 nach Afrika. In Burkina Faso gibt es ein Volk, dessen Maskenbräuche denjenigen der hiesigen Silvesterchläuse sehr ähnlich sind. Über diesen Auftritt existiert im Brauchtumsmuseum sogar eine Broschüre.» Ins benachbarte Allgäu seien schon mehrfach Schuppel gereist und einer sei sogar bis nach Japan gekommen, weiss Frick. «Das Museum hat ausländischen Institutionen im Rahmen des Kulturaustauschs auch schon Leihgaben zur Verfügung gestellt.»

Von der Schweizer Siedlung zum Touristenmagnet

New Glarus bezeichnet sich als «America's little Switzerland». Das 1845 von rund 100 Glarner Emigranten gegründete Dorf hält bis heute die Traditionen seiner Vorfahren hoch. Unterdessen fasst man den Begriff Glarus etwas weiter und widmet die Festivals bekannten Schweizer Figuren wie Heidi oder Wilhelm Tell. Die Restaurants im Chaletstil bieten Schweizer Spezialitäten an. In der Auslage der örtlichen Metzgerei liegen weisse Bratwürste.

Ein Silvesterchlaus unterwegs in New Glarus. Bild: Facebook

Die Familiennamen Wälti, Voegeli, Hoesly oder Elmer zeigen, dass einige der rund 2100 Bewohner direkte Nachfahren der Auswanderer aus dem Glarnerland sind. Im Spätsommer 1845 traf die erste Gruppe von 108 Menschen ein, die der Armut in der Schweiz entfliehen wollten. Anfang bauten sie vor allem Weizen an, später wandten sich die Siedler immer mehr der Milch- und Viehwirtschaft zu und machten Käse. Doch auch die US-Landwirtschaft war vom weltweiten Strukturwandel betroffen und ein wichtiger Milchverarbeitungsbetrieb schloss 1962 seine Tore. New Glarus setzte in der Folge auf den Tourismus rund um das Schweizer Erbe, der heute eine der wichtigsten Einnahmequellen ist.

Auf seiner Website erklärt das lokale Tourismusbüro den Ausserrhoder Brauch ausführlich und stimmig. Das gutturale Schweizerdeutsch scheint den Amerikanern indes nicht so recht zu liegen. So wird der Brauch – nebst der korrekten Bezeichnung – auch mal «Silvesterchlasuen» oder «Silvesterchalusen» genannt.

Das Video sehen Sie auf dieser Website.