Silvesterchlausen Ausstellung in Urnäsch zeigt schöne Hauben

Brauchtum Hauben und Hüte im Rampenlicht in Urnäsch Das Silvesterchlausen ist für Augen und Ohren ein Genuss. Der Brauch wird in mehreren Gemeinden des Appenzeller Hinter- und Mittellandes gelebt. Die Ausstellung «Huube ond Hüet» zeigt im Januar die Kopfbedeckungen von rund 35 schönen Chlausenschuppeln. 11.12.2022, 16.00 Uhr

Zwischen dem Alten und dem Neuen Silvester sind die Hauben und Hüte der Silvesterchläuse in einer Ausstellung zu sehen. Bild: PD

In verschiedenen Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden sind jeweils am 31. Dezember und teils auch am 13. Januar die Silvesterchläuse unterwegs. Die Mitglieder der Schuppel ziehen in schönem, schönwüstem oder wüstem Groscht übers Land und von Haus zu Hof. Dabei wünschen sie den Leuten ein gutes neues Jahr. Der Neue und der Alte Silvester sind für die Silvesterchläuse eigentliche Feiertage. Mit ihrem Schellen, Rollen und Zauren berühren sie die Menschen.

Meisterwerke bestaunen

Geschnitzte Szenen aus Brauchtum, Arbeitswelt und Freizeit schmücken die prächtigen Hauben und Hüte der schönen Silvesterchläuse. Nur wenn die Schuppel ein Zäuerli nehmen, stehen sie ruhig und das Publikum kann die dargestellten Szenen auf den Kopfbedeckungen im Detail bestaunen.

Zwischen dem Neuen und dem Alten Silvester bietet sich nun anlässlich einer Ausstellung in der Turnhalle Au in Urnäsch vom 6. bis 8. Januar die Gelegenheit, die Pracht von mehr als 220 Hauben und Hüte von Nahem und in aller Ruhe zu bestaunen. Viel Liebe zum Detail steckt in jedem dieser in stundenlanger Arbeit gefertigten Kunstwerke. Und so ist die Ausstellung auch eine Hommage an die Mitglieder der Schuppel.

2015 gab es in Urnäsch erstmals eine Ausstellung mit Hüten und Hauben der schönen Chlausenschuppel. Sie begeisterte das Publikum, das in Scharen herbeiströmte. Niklaus Hörler, Präsident des Brauchtumsmuseums Urnäsch, sagt: «Im Appenzeller Brauchtumsmuseum spielen die Silvesterchläuse eine grosse Rolle. Wir möchten daher allen neuen und auch den seit vielen Jahren aktiven Schuppeln eine Plattform bieten, ihre Hauben und Hüte zu zeigen.»

Einzigartige Ausstellung in Urnäsch zeigt Hauben und Hüte der schönen Schuppel. Bild: PD

Unterhaltung, Chlausebeiz und Bar

Während der drei Ausstellungstage werden mehrere Schuppel im Chlause-Beizli das eine oder andere Zäuerli zum Besten geben: Salez-Schuppel (Freitag, 19.30 Uhr), Hölzli-Schuppel (Samstag, 14 Uhr), Stricker-Schuppel (Samstag, 19.30 Uhr), Waldhötte-Schuppel (Sonntag, 11 Uhr), Waisehuus-Schuppel (Sonntag, 14 Uhr). Das Chlause-Beizli und die Bar laden die Besucherinnen und Besucher zum Verweilen ein.

Der Anlass wird von einem siebenköpfigen Team unter dem Dach des Appenzeller Brauchtumsmuseums Urnäsch organisiert. OK-Präsident ist Niklaus Hörler. Für die Gestaltung der Ausstellungsräumlichkeiten zeichnet wie 2015 Kulturvermittlerin Agathe Nisple verantwortlich, und auch Brauchtumskenner Walter Frick, Mitglied des Waisenhaus-Schuppels, ist erneut mit von der Partie. Weiter gehören dem Team an: Monika Steingruber, Geschäftsführerin des Brauchtumsmuseums Urnäsch, Stephanie Hörler (Bar und Festwirtschaft), Claudia Frick (Verkehr) und Mea McGhee (Werbung und Kommunikation).

Dank grosszügiger Unterstützung von Sponsoren, Kulturförderern und Spenden ist der Eintritt frei. Es besteht die Möglichkeit zur Kollekte. Ein allfälliger Gewinn fliesst in den Museumsfonds des Appenzeller Brauchtumsmuseums Urnäsch.

Silvesterchlausenausstellung «Huube ond Hüet» Turnhalle Au, Urnäsch (Öffnungszeiten: Freitag, 6. Januar, 13.30 bis 24 Uhr, Samstag, 7. Januar, 10 bis 24 Uhr, Sonntag, 8. Januar, 10 bis 16 Uhr).