Grünes Licht für das Silvesterchlasuen

Brauchtum Grünes Licht für das Silvesterchlausen – zusätzliche Testmöglichkeiten geplant Der «neue Silvester» am 31. Dezember und der «alte Silvester» am

13. Januar können dieses Jahr wieder gefeiert werden. Voraussetzung ist, dass sich die Lage nicht verschlechtert. Es gelten die gewöhnlichen Regeln. 22.11.2021, 11.30 Uhr

Dieses Jahr kann das Silvesterchlausen wieder durchgeführt werden. Bild: Benjamin Manser

Sofern die aktuellen gesetzlichen Vorgaben auch Ende Jahr gelten, kann das Silvesterchlausen in Ausserrhoden wieder stattfinden. Der Kanton bietet dazu zahlreiche Impfgelegenheiten an und schafft für die Chläuse zusätzliche Testmöglichkeiten. Dies teilt der Regierungsrat in einer Medienmitteilung mit. Im vergangenen Jahr musste aufgrund der Corona-Pandemie auf den alten Brauch weitgehend verzichtet werden.

Für das Silvesterchlausen im Freien gibt es zurzeit fast keine Einschränkungen. So muss das Publikum die notwendigen Abstände einhalten und, falls dies nicht möglich ist, eine Maske tragen. In den Innenbereichen wie Restaurants und öffentlich zugänglichen Räumlichkeiten hingegen gilt strikte Zertifikatspflicht, die 3G-Regel. Für den Zutritt in diese öffentlichen Innenräume bestehe die Zertifikatspflicht sowohl für Gäste als auch für die Silvesterchläuse, heisst es in der Mitteilung.

Zusätzliche Testmöglichkeiten in Urnäsch

Damit das Brauchtum des Silvesterchlausens allen Chläusen offensteht, bietet der Kanton heute nicht nur die notwendigen Impfungen, sondern auch vor dem neuen und dem alten Silvester zusätzliche Testmöglichkeiten für die Chlausenschuppel an. Neben den bereits bekannten Impfmöglichkeiten und Teststationen in Herisau (Bahnhofstrasse 23: Montag und Mittwoch 11-14 Uhr und 16-19 Uhr, Donnerstag, Freitag und Samstag 11-14 Uhr und 16-20 Uhr) und Teufen (Bächli: Montag bis Freitag 9-12 Uhr und 13-17 Uhr, Samstag 9-13 Uhr) gibt es im Vorfeld des Silvesterchlausens am 30. Dezember und am 12. Januar 2022 eine zusätzliche Teststation in Urnäsch.

Diese wird von 15 bis 20 Uhr bei der Schulanlage an der Unterdorfstrasse 36 betrieben. Alle Öffnungszeiten der Testzentren und weitere Informationen sind auch unter www.ar.ch/corona abrufbar.

Clausen soll mit möglichst wenigen Einschränkungen ermöglicht werden

Die kostenpflichtigen Tests vor den beiden Silvestern ermöglichen, dass Silvesterchläuse dank den Zertifikaten die geltenden Regeln einhalten können. Zertifikate werden vorausgesetzt, um Zutritt zu Innenräumen wie Gaststuben und Mehrzweckgebäuden zu erhalten – vorbehalten bleiben mögliche strengere Regeln aufgrund einer sich verschlechternden epidemiologischen Lage auf Ende des Jahres.

Dem Regierungsrat sei es wichtig, das Silvesterchlausen mit möglichst wenig Einschränkungen zu ermöglichen, unter Einhaltung der gültigen Covid-19-Regeln, schreibt er in seiner Medienmitteilung Die beste Voraussetzung dafür sei die Covid 19-Impfung. Deshalb empfiehlt der Regierungsrat allen noch nicht geimpften Personen eine möglichst baldige Erstimpfung. (kk)