Zum Gedenken an Bauern- und Sennenmalerin Sylvia Knöpfel-Linse

«D Chemifegeri», eine unermüdliche Schafferin und Stehauffrau: Im Gedenken an Bauern- und Sennenmalerin Sylvia Knöpfel-Linse Die Bilder von Bauern- und Sennenmalerin Sylvia Knöpfel-Linse waren beliebt. Auch als Antiquitätenhändlerin in Hundwil machte sich «d Chemifegeri» einen Namen. Anfang Mai ist sie einen Monat nach ihrem 90.Geburtstag gestorben.

Sylvia Knöpfel-Linse, 2. April 1932 bis 4. Mai 2022 Bild: PD

Ihre Bilder mit Alpfahrten und Darstellungen vom Appenzeller Brauchtum erfreuen seit Jahren die Betrachter. An verschiedenen Ausstellungen in der ganzen Schweiz war sie mit ihren Werken vertreten, einmal sogar in Paris. Die, auf alte Sägeblätter, mit leuchtender Ölfarbe gemalten Silvesterchläuse, Sennen und Kühe beim «Öberefahre» sind nicht nur bei der appenzellischen Bevölkerung sehr beliebt. Sie hängen in alten Bauernhäusern sowie in modernen Wohnungen.

Auch als Antiquitätenhändlerin hat sich Sylvia Knöpfel-Linse einen Namen gemacht. Regelmässig organisierte sie Flohmärkte in ihrem ehemaligen Zuhause in Hundwil, wo sie bis vor fünf Jahren ein Geschäft mit Antiquitäten führte.

Antiklädeli im Türmlihuus

Einen guten Monat nach ihrem 90. Geburtstag, den sie mit ihrer Familie in aller Fröhlichkeit feierte, hat die Bauern- und Senntums-Malerin, von Einheimischen auch gerne «d Chemifegeri» genannt, ihren Pinsel für immer aus der Hand gelegt.

In ihrem gemütlich eingerichteten Antiklädeli im Türmlihuus in Stein, wo sie ihre letzte Zeit im oberen Stock in einer kleinen Wohnung lebte, trafen sich noch eine Woche vor ihrem Tode, Kunden und Freunde zu einem gemütlichen Schwatz. In ihrem sorgfältig geführten Gästebuch stehen ein paar frische Einträge. Ihr letztes Bild, «en Schuppel wüeschti Silvesterchläus», ist noch nicht signiert.

Dem Teufel schon mehrmals vom «Charre abe keit»

Sylvia Knöpfel-Linse war eine unermüdliche Schafferin, eine Stehauf-Frau. Stets hatte sie ein Ziel vor Augen, ein Sujet, welches sie unbedingt noch malen wollte. Einmal war es das Urnäscher Manne-Bloch mit Pferden und Herolden, dem ganzen Zug, den Kässelibuebe, dem Förster. Und immer wieder Sennen, Bauern, Kühe, Geissen. Was sie malte war Lebensfreude pur!

Sie sei dem Teufel schon mehrmals vom «Charre abe keit», pflegte sie zu sagen, wenn sie sich von einem Unfall oder einer Krankheit wieder erholt hatte und in die Arbeit stürzte. Solange sie nicht mit den Händen zittere, solange male sie, war ihr Spruch. Mutig eröffnete sie vor drei Jahren in Stein ihr Antiklädeli mit Café. Man müsse etwas tun im Alter. Sie könne doch nicht tatenlos dasitzen. Vor einem Jahr gab sie ihren Fahrausweis freiwillig ab.

In Zürich aufgewachsen

Sylvia Knöpfel-Linse hätte in ihrer Jugend gerne die Kunstgewerbeschule besucht. Doch solches war aus finanziellen Gründen nicht möglich gewesen. Sie war in Stadel ZH aufgewachsen, lernte den Kaminfeger Hans Knöpfel kennen und kam mit ihm in sein Dorf, nach Urnäsch. Bald führte sie im Tal ein kleines Allerweltslädeli und half ihrem Mann und seinen Kollegen beim Herstellen von Chlausenhauben. Dabei wuchs in ihr die Liebe zum Brauchtum, zum Appenzellerland. Sie malte Eimerbödeli, die sie im Heimatwerk in Zürich verkaufen konnte. Ihre erste öffentliche Ausstellung hatte sie 1976 in Zürich. Es folgten laufend weitere.

Nach einer längeren Schaffenspause in den 90er Jahren, erkrankte sie an einer Lungenentzündung. Sie musste ins Spital. Dort wurde sie von einer Frau angesprochen, ob sie nicht mehr male, sie habe doch so schöne Bödeli gemalt. Die Künstlerin erwachte wie aus einem Traum. Von neuem nahm sie den Pinsel zur Hand, wagte es sogar, den Regeln der Bauernmalerei zu trotzen. Sie malte die Kühe von allen Seiten, und entdeckte dabei ihren eigenen Stil. Ihren Erfolg verdankte sie ihrem nie erlahmendem Eifer und ihrer Fähigkeit, sich für kleine Dinge zu begeistern.