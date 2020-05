Brandursache Kühlvitrine: Feuer in der Herisauer Coop-Filiale entfacht – wohl wegen einem technischen Defekt Am Sonntag ist in der Herisauer Coop-Filiale ein Brand ausgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte eine defekte Kühlvitrine das Feuer verursacht haben. 10.05.2020, 15.51 Uhr

Kann noch nicht beziffert werden: Der Rauchschaden an den gelagerten Verkaufsartikeln in der Herisauer Coop-Filiale. Bild: Kapi

(kapo/ok) Am Sonntagmorgen um 9 Uhr wurde bei der Herisauer Coop-Filiale an der Gossauerstrasse ein automatischer Brandalarm ausgelöst. Die alarmierten Angehörigen der Feuerwehr Herisau konnten bei ihrer Ankunft, im Kassenbereich der Ladenfläche, einen Brand feststellen und diesen in der Folge schnell unter Kontrolle bringen.

Die Kriminalpolizei ermittelt – und verdächtigt die Kühlvitrine

Gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf mehrere zehntausend Franken. Der Rauchschaden an den gelagerten Verkaufsartikeln, welche in der Filiale zum Verkauf bereit standen, kann noch nicht beziffert werden.

Laut Mitteilung standen rund 30 Funktionäre der Feuerwehr Herisau im Einsatz. Zur Klärung der Brandursache wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden beigezogen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte für die Ursache des Brandes ein technischer Defekt einer Kühlvitrine im Vordergrund stehen.