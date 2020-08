«Spekulationen sind fehl am Platze»: Brandspuren an geplantem Asylzentrum Sonneblick in Walzenhausen –Stiftungsratspräsident sieht von Vermutungen über die Verursacher ab

Am Wochenende ist es zu einer versuchten Brandstiftung an einem leerstehenden Wohnhaus der Stiftung Sonneblick in Walzenhausen gekommen. In jenem Gebäude soll ein Asylzentrum untergebracht werden.