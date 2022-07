Zwei Tage nach dem Brand in Herisau gibt es neue Informationen

Zwei Tage nach dem Brand in Herisau: Erste Bewohner können noch diese Woche in ihre Wohnungen zurückkehren

Am Samstag brach in einem Mehrfamilienhaus an der Tobelackerstrasse in Herisau neben der Dreischiibe ein Brand aus. Personen wurden keine verletzt, jedoch mussten sie in Sicherheit gebracht werden. Die beiden Wohnungen im obersten Stock bleiben bis auf Weiteres unbewohnbar. Die Brandursache wird aktuell abgeklärt.