Braindrain-Problematik Ausserrhoden ist schweizweit am stärksten von der Talentflucht betroffen: Die Regierung will Gegensteuer geben In den Jahren zwischen 2015 und 2019 betrug die Rate der Abwanderungen von Akademikern und qualifizierten Arbeitskräften im Kanton Appenzell Ausserrhoden 82 Prozent. Der Kanton belegt damit schweizweit gesehen den absoluten Spitzenplatz. Ausserrhoden besitzt aber durchaus die Qualität, den so genannten Braindrain abzuschwächen.

Der Binnen-Braindrain, die Abwanderung von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern sowie qualifizierten Arbeitskräften in andere Kantone, ist in Appenzell Ausserrhoden schweizweit am höchsten. Bild: Anthony Anex/KEY

In der Ostschweiz leiden alle Kantone an einer stetigen Abwanderung ihrer Hochschulabsolventen. Die Nachteile der Abwanderung von Wissenschafterinnen und Wissenschaftern sowie von hoch qualifizierten Fachkräften sind für die betroffene Regionen gross.

Appenzell Ausserrhoden ist besonders stark vom Braindrain betroffen. Die Quote betrug von 2015 bis 2019 82 Prozent. Der Kanton belegt damit schweizweit den unrühmlichen Spitzenplatz. Mit deutlichem Abstand folgt Nidwalden auf Platz zwei mit 52 Prozent.

Das Kernproblem des Braindrains bildet der stetige Abfluss von Wissen. Nach der Matura zieht es die junge Generation fürs Studium weg aus den ländlichen Heimatregionen in die Schweizer Universitätsstädte. Die Gewinner-Kantone, die als einzige einen Braingain, also einen Zuwachs an qualifizierten Arbeitskräften, verzeichnen können, sind vor allem jene mit den Kernstädten Zürich, Genf, Basel, Bern und Lausanne.

Fürs Studium nach Österreich, zum Wohnen nach Zürich

Alsha Adathala ist in Teufen aufgewachsen und wohnt nun in Zürich. Bild: PD

Alsha Adathala verliess nach Abschluss ihrer Matura an der Kantonsschule Trogen 2013, fürs Studium ihre Heimatgemeinde Teufen. Die 25-Jährige studierte bis 2019 in Salzburg Medizin, ehe sie nach Abschluss des Studiums nach Zürich zog, um ihren Beruf der Kinderärztin weiterzuverfolgen. Grund für ein Studium fernab von der Heimat sei das attraktive Studienangebot in Österreich gewesen, sagt Adathala. Der Wunsch, eine Auslandserfahrung nach der Matura zu machen, habe bei ihrer Entscheidung ebenfalls eine Rolle gespielt.

Während des Studiums kam Adathala trotz der grösseren Distanz zwischen Salzburg und Teufen regelmässig nach Hause. «Ich bin schon sehr heimatverbunden», sagt die 25-Jährige. Sie habe nur schöne Erinnerungen, wenn sie zurück an ihre Kindheit in Teufen denke. Sie sagt:

«Ich könnte mir vorstellen, dass es vielen jungen Familien durchaus gefallen würde in Teufen.»

Heute zieht es Adathala allerdings nur noch für Besuche bei ihren Eltern zurück in ihr Heimatdorf. «Aus meiner Generation sind kaum Leute in Teufen geblieben. Die meisten sind, wie ich und meine Geschwister, in Grossstädte wie Zürich weggezogen.»

«Zürich ist internationaler, das gefällt mir sehr gut», sagt Adathala. In Zürich gebe es nicht nur jobmässig ein grösseres Angebot, als das beispielsweise in Salzburg oder in St.Gallen der Fall sei. Auch bei der Freizeitgestaltung biete Zürich einiges mehr an Möglichkeiten. Trotzdem möchte die Kinderärztin nicht für immer in der Stadt Zürich wohnhaft bleiben, wohl aber am Zürichsee.

Generell stehe und falle aber vieles mit der Partnerwahl, sagt Adathala. Sie und ihr Partner würden gerne in einer ländlichen Umgebung im Kanton Schwyz Fuss fassen, verrät die 25-Jährige. «Nach Teufen zurückzuziehen, war mal eine Idee, aber aktuell ist das keine wirklich attraktive Option mehr für mich», sagt Adathala.



Braindrain ist nichts Neues

Peter Bleisch ist Leiter des Amts für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung des Kantons Appenzell Ausserrhoden. Bild: PD

Laut Peter Bleisch, dem Leiter des Amts für Mittel- und Hochschulen und Berufsbildung, ist Appenzell Ausserrhoden vom Braindrain schon seit Jahren betroffen. Deshalb habe sich der Kanton auch intensiv für den Aufbau der OST (Ostschweizer Fachhochschule) eingesetzt. Ausserrhoden ist gemeinsam mit den Kantonen St.Gallen, Schwyz, Glarus, Appenzell Innerrhoden und Thurgau sowie dem Fürstentum Liechtenstein, seit 2019 Träger der OST mit Standorten in St.Gallen, Rapperswil und Buchs.

Bleisch sagt, es habe durchaus Tradition, dass junge Menschen in anderen Gegenden ihre Ausbildung absolvieren. Entscheidend sei eher, ob die Hochschulabsolventen wieder zurückkehren oder nicht. Die Einflussfaktoren für diese Entscheidung seien allerdings vielseitig. Die wohnortnahe Möglichkeit eines attraktiven Arbeitsangebotes dürfte den grössten Faktor bilden. Weiter sind attraktive Wohnmöglichkeiten und emotionale und soziale Bindungen, nicht zu unterschätzende Kriterien, sagt Bleisch.

Aktiv dagegen vorgehen

«Um dem starken Braindrain in Appenzell Ausserrhoden entgegenzuwirken, hat der Regierungsrat im Regierungsprogramm 2020–2023 die Vision deklariert, Appenzell Ausserrhoden zum bevorzugten Wohnkanton der Ostschweiz zu entwickeln», erklärt Bleisch. Dabei soll die Baukultur in den Dörfern weiterentwickelt werden. Ziel ist es, das Ortsbild zu bewahren und gleichzeitig den unterschiedlichen Wohnbedürfnissen gerecht zu werden. Zudem soll das freie Einkommen der Ausserrhoder Wohnbevölkerung gesteigert werden.

Entscheidend sei aber vor allem ein über längere Zeit andauernder, kollektiver Wille von Wirtschaft, Gewerbe und Politik, diese Abwanderung auch wirklich zu bremsen. «Die Qualitäten sind vorhanden», sagt Bleisch. «Wenn es gelingt, diese zu bündeln, ist es möglich, den Braindrain Trend abzuschwächen oder zu brechen.» Der Wirkungshorizont erstrecke sich aber über Jahre, sagt Bleisch.

Die Wirtschaft bleibt verschont

Urs Alder ist Kantonsrat in Appenzell Ausserrhoden und präsidiert den Ausserrhoder Industrieverband. Bild: PD

Urs Alder, Kantonsrat und Präsident des Ausserrhoder Industrieverbands, macht darauf aufmerksam, dass der Mangel an hoch qualifizierten Arbeitskräften in Ausserrhoden nicht höher als in anderen Kantonen sei. Die Suche und Rekrutierung von Fachkräften sei allgemein schwieriger geworden und kein rein kantonales Problem. «Gute Fachspezialistinnen und Fachspezialisten sind auch hinsichtlich Arbeitsweg flexibel und wohnen dort, wo es ihnen gefällt und wo sie sich wohl fühlen», sagt er.

Zudem hätten grosse Konzerne mit Sitz in Appenzell Ausserrhoden auch ein grösseres Einzugsgebiet und könnten somit ihre Mitarbeitenden und Fachkräfte aus der gesamten Metropolitanregion Ostschweiz rekrutieren, sagt Alder. Unternehmen würden sich heute eben nicht mehr nur auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer innerhalb des eigenen Kantons stützen. Alder sagt:

«Gute Fachkräfte und Fachspezialisten sind auch hinsichtlich Arbeitsweg flexibel.»

Alder sehe es ausserdem vielmehr als Chance für die Wirtschaft, dass junge Leute nach Ihrer Schul- und Studienzeit auch mal den Kanton verlassen, um Ihre Erfahrungen zu sammeln. «Das vermittelt Weitblick und Offenheit, was in der Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist», sagt Alder.