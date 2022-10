Petra Klingler über das Leben in Herisau und ihre Zukunftspläne

Boulder-Weltmeisterin «Man bewegt sich an seinem körperlichen Limit»: Diese Herisauerin klettert hoch, wo James Bond hinunter springt Petra Klingler liebt Appenzeller Biberli. Doch nicht deswegen ist die Boulder-Weltmeisterin ins Appenzellerland gezogen. Sie erzählt über das Leben in Herisau, ihre Zukunftspläne und die Kombination von Spitzensport und Arbeitsalltag. Malena Widmer Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am liebsten bouldert Petra Klingler: Klettern in Absprunghöhe ohne Seil. Bild: PD

Petra Klingler sitzt im Bistro der Kletterhalle St.Gallen und geniesst einen Kaffee. Sie hat ihr Training gerade abgeschlossen und Zeit für eine kurze Pause. Dies, bevor sie losfährt zu ihrem nächsten Training im Fürstentum Liechtenstein.

Der Terminkalender der 30-jährigen Spitzensportlerin ist gut gefüllt: Sie arbeitet mit einem 50-Prozent-Pensum im Marketingbereich und trainiert 25 bis 30 Stunden pro Woche. «Ich will immer möglichst alles machen», sagt sie lachend dazu.

Klettern am Verzasca-Staudamm

Ihr nächstes Projekt: den Verzasca-Staudamm zu klettern. Im Rahmen des von Red Bull organisierten Wettkampfes «Dual Ascent» wird Klingler kommende Woche versuchen, die 180 Höhenmeter zu überwinden und hochzuklettern, wo James Bond einst hinuntersprang.

Sie freut sich auf die Herausforderung, allerdings sei das Mehrseillängenklettern nicht ihre stärkste Disziplin. Dabei werden grössere Distanzen geklettert und die Kletterstrecke wird in verschiedene Abschnitte, sogenannte Seillängen, unterteilt. Das zu klettern, brauche Ausdauer.

Lieber ist Klingler das Bouldern: klettern in Absprunghöhe ohne Seil. Sie holte sich dabei auch schon den Schweizer sowie Weltmeisterinnentitel. Klingler sagt:

«Man bewegt sich beim Bouldern an seinem körperlichen Limit und die kleinsten Details machen aus, ob man erfolgreich ist oder nicht. Das fasziniert mich.»

Klingler legt aber Wert darauf, in verschiedenen Kletterdisziplinen zu trainieren. Sie nimmt zum Beispiel auch an Eiskletterevents teil: Mit Steigeisen und Pickel erklimmt sie dabei Kunstwände. Verschiedene Kletterarten zu praktizieren, bringe Abwechslung in ihr Training und sei deshalb wichtig, findet Klingler.

Trainingsbasis in St.Gallen

Seit letztem Jahr hat Klingler einen Wohnsitz in Herisau, was für ihr Training von grossem Vorteil ist. Sie sagt:

«Es ist schon super, wie schnell man von hier aus draussen in der Natur ist und trotzdem auch innerhalb von wenigen Minuten in St.Gallen.»

Die Kletterhalle in St.Gallen bezeichnet Klingler als eine Art Trainingsbasis. «Sie stellen Routen extra für mich her und ich darf auch ausserhalb der Öffnungszeiten trainieren: Die Unterstützung, die ich in der Kletterhalle erhalte, schätze ich wirklich», sagt sie.

Auch der Alpstein liegt mit vielen Klettermöglichkeiten gleich um die Ecke. Am Äscher klettert Klingler besonders gerne. Draussen, im Gebirge, und nicht nur in der Halle zu klettern, sei schön. In den Bergen könne sie abschalten und die Natur geniessen, während sie gleichzeitig trainiere.

Ablenkung ist, was im Alpstein gefährlich ist

Dass das Gebiet rund um den Äscher diesen Sommer vermehrt die Schlagzeilen eingenommen hat und als gefährlich angesehen wird, findet sie schade. Klingler sagt:

«Ich sehe das Problem darin, dass viele unaufmerksam sind und sich schnell ablenken lassen in den Bergen. Weniger darin, dass der Alpstein an sich so gefährlich ist.»

Sie unterscheidet dabei zwischen der Kletterszene im Alpstein und der Wanderszene. Unter den Kletterern würden sich viele Einheimische und Leute befinden, die sich auskennen in ihrem Tun. Bei den Wanderern seien jedoch vor allem seit der Pandemiezeit viele Alpsteinbesuchende dabei, die sich der Herausforderung der Berge nicht bewusst seien, so Klingler.

Sie freut sich darauf, die Region um ihr neues Zuhause besser kennen zu lernen. Zum einen locken sie diverse Kletterrouten in die Berge. Zum anderen will sie auch gerne auf dem Hohen Kasten brunchen und viel Appenzeller Biberli essen. Diese liebt Klingler nämlich innig. Und Skifahren sowie Langlaufen stehen auch hoch auf ihrer To-do-Liste im Appenzellerland.

Leben vom Klettern

Die Zeit für solche Unternehmungen zu finden, sei oft herausfordernd. Zudem muss Petra Klingler darauf achten, nicht zu viel Sport zu treiben und auch Ruhetage und genügend Erholungszeit einzuplanen. Üblicherweise absolviert sie zwei Trainingsblöcke pro Tag: Krafttraining und Klettertraining.

Wobei ihr beim Klettern Grenzen gesetzt sind. «Die Klettergriffe reiben mit ihrer rauen Oberfläche die Haut bis aufs Blut», sagt Klingler. Deshalb könne sie manchmal nicht so viel klettern, wie sie gerne würde.

Mit ihrer Arbeit lasse sich ihr Training gut vereinbaren, da sie viel aus dem Homeoffice erledigen könne. Und ihr gefalle es, zu arbeiten und produktiv zu sein. Trotzdem:

«Meine Tage sind auf die Stunde durchgeplant und ich laufe zeitweise am Limit.»

Sie überlege es sich deshalb durchaus, nur vom Sport zu leben. In einer Randsportart wie dem Klettern sei das nicht einfach, auch wenn Klingler von Sponsoren wie «Red Bull» oder «Coop Rechtsschutz» unterstützt wird und an der Weltspitze mitmischt.

Sportkletterweltmeisterschaften in Bern

Für sie würde es sich aber lohnen, im Moment mehr auf den Sport zu setzen. Im August 2023 finden nämlich die Sportkletterweltmeisterschaften in Bern statt. Klingler:

«An den Weltmeisterschaften eine gute Leistung zu zeigen, ist mein grosses Ziel für die nächste Saison.»

Bis dahin steht bei ihr aber noch einiges an. «Langweilig wird es mir bestimmt nicht», sagt Petra Klingler lachend, bevor sie sich auf den Weg zu ihrer nächsten Trainingseinheit macht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen