Boostern Innerrhoden öffnet zusätzliches Impfzentrum und sucht Personal Für die Auffrischimpfung braucht Appenzell Innerrhoden mehr Impfkapazität. Darum eröffnet der Kanton im Januar ein vorübergehendes Impfzentrum. Noch wird nach Gesundheitsfachpersonen gesucht. Selina Schmid 28.12.2021, 09.26 Uhr

Der Kanton spricht insbesondere Gesundheitsfachpersonen an, welche Teilzeit arbeiten oder pensioniert sind. Bild: APZ

Der Kanton Appenzell Innerrhoden betreibt aktuell ein Impfzentrum im ehemaligen Spital in Appenzell. Zusätzlich können sich Innerrhoderinnen und Innerrhoder bei ihren Hausärztinnen und Hausärzten impfen lassen. Da die eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) ihre Empfehlung zur Auffrischimpfung geändert hat, wird der Kanton in den kommenden Wochen kurzfristig mehr Impfkapazität brauchen. Dafür sucht das Gesundheitsamt per Januar 2022 dringend Gesundheitsfachpersonen.