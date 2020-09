«Bleiben Sie gesund und stimmen Sie brieflich ab» – Ausserrhoder Gemeinden raten vom Gang am die Urne ab Am 27. September kommen fünf nationale und zwei kantonale Vorlagen zur Abstimmung. Dazu kann das Stimmvolk in mehreren Ausserrhoder Gemeinden über umstrittene kommunale Geschäfte befinden. Die Behörden empfehlen aufgrund der Coronasituation die briefliche Stimmabgabe. Mea McGhee 02.09.2020, 17.00 Uhr

In Herisau ist am Abstimmungswochenende von Ende September einzig die Urne im Vorsaal des Gemeindehauses offen. Bild: APZ

Einzig in der Vorhalle des Gemeindehauses kann das Stimmvolk von Herisau am Abstimmungswochenende vom 27. September an der Urne abstimmen. Die anderen sechs Urnenstandorte im Gemeindegebiet werden diesmal nicht angeboten. «Nicht alle Gebäude und Räume eignen sich, um klare und einfache Covid-19-Schutzkonzepte anzuwenden», teilt die Gemeinde in einem Schreiben mit, das den Abstimmungsunterlagen beigelegt ist. Gemeindeschreiber Thomas Baumgartner geht davon aus, dass noch mehr Stimmberechtigte als sonst brieflich abstimmen werden. Nur rund 30 Prozent stimmten zuletzt persönlich an der Urne ab.

Für die Urnenoffizianten, das sind die Mitarbeitenden des Abstimmungsbüros, gibt es in Herisau ein Schutzkonzept. Sie werden Masken tragen und es steht Desinfektionsmittel zur Verfügung. Weiter erfolge die Auszählung der Stimmzettel in mehreren Räumen, damit die Abstände eingehalten werden können, so der Gemeindeschreiber.

Im Hinblick auf das Abstimmungswochenende wurden die Gemeinden im Kreisschreiben des Kantons darauf hingewiesen, die Hygiene- und Abstandsmassnahmen einzuhalten. Da die räumlichen Voraussetzungen in den Gemeinden verschieden sind, obliege die Umsetzung den Gemeinden, so Georg Amstutz, Kommunikationschef des Kantons.

Urnenwache trägt Masken

Der Gemeinderat Heiden ruft die Bevölkerung im Mitteilungsblatt «Aufwind» auf, brieflich abzustimmen und nicht persönlich in die Stimmlokale zu gehen. Die gewohnten Abstimmungslokale seien geöffnet, der Gemeinderat wolle jedoch vermeiden, dass sich zu grosse Menschenansammlungen vor oder in den Urnenlokalen bilden, heisst es. Konkret: «Bleiben Sie gesund und stimmen Sie brieflich ab.» In Heiden werden und 19 Prozent der Stimmen im Stimmlokal abgegeben.

Die Urnenwachen an den drei Standorten Gemeindehaus, Bissau und Zelg werden Masken tragen, sagt Daniela Burkard, Aktuarin des Abstimmungsbüros. Das Schutzkonzept sehe zudem vor, dass die Stimmberechtigten ihren Stimmausweis auf einen Tisch legen, der neben der Urne platziert ist, so geht das Papier nicht von Hand zu Hand. Ausgezählt würden die Stimmzettel in einem grossen Saal.

Markierungen am Boden

In Speicher machte Gemeindepräsident Paul König im Editorial des Gemeindeblattes auf die besonderen Bedingungen des Abstimmungswochenendes aufmerksam. Die Gemeinde empfiehlt die briefliche Stimmabgabe, welche an der letzten Abstimmung 85 Prozent der Abstimmenden wählten. An den Urnenstandorten im Gemeindehaus Speicher und im Kindergarten Speicherschwendi würden die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten. Bodenmarkierungen, Masken und Desinfektionsmittel kommen gemäss Sibylle Inauen, Stellvertretende Gemeindeschreiberin, zur Anwendung.

Keine besonderen Vorkehrungen

In Grub, wo ebenfalls eine kommunale Vorlage vors Volk kommt, sind momentan keine besonderen Massnahmen geplant. Man beobachte die Situation aber wachsam und würde wenn nötig reagieren, sagt Gemeindeschreiber Willi Solenthaler. Rund drei Viertel aller Stimmenden wählen in Grub den brieflichen Weg.

Verschärfte Hygienemassnahmen

Auch der Gemeinderat Urnäsch legt den Stimmberechtigten «aufgrund der epidemiologischen Situation» die briefliche Stimmabgabe nahe. In einer Mitteilung wird empfohlen, das verschlossene Stimmcouvert in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung einzuwerfen oder frühzeitig per Post zuzustellen. Am Abstimmungssonntag sind in Urnäsch alle Urnenstandorte geöffnet: Gemeindeverwaltung, Schulhaus Tal, Werkstatt Café Saienbrücke und Restaurant Schönau. Allerdings werde eine «Verschärfung der Hygienemassnahmen» nötig sein und zusätzliches Schutzmaterial zur Verfügung stehen.