Die Bergwirtschaft Blattendürren wird ein Experiment auf Zeit Das beliebte Beizli oberhalb von Urnäsch öffnet vorerst für drei Monate. Am Werk sind erfahrene Gastronomen. Karin Erni 30.07.2020, 18.08 Uhr

Ruth Fuster und Rolf Grob freuen sich auf Gäste. Karin Erni

Ruth Fuster ist eine Bergwirtin, wie sie im Buche steht: bodenständig und unkompliziert. Die Bauerntochter aus Eggerstanden hat die Servicelehre im «Bären» Gonten absolviert und war danach an verschiedenen touristischen Stationen tätig – unter anderem acht Saisons lang im Alten Säntis. Die letzten Jahre führte sie das Skihaus Holzegg in Schwyz. Danach wollte sie wieder zurück ins Appenzellerland. «Ich habe mir die Bergwirtschaft Blattendürren im Frühjahr schon einmal angeschaut, war dann aber unsicher, ob sie im Winter eine volle Existenz bietet», so Ruth Fuster.